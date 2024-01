Huyền Baby ở tuổi U40 vẫn đẹp như gái đôi mươi, bí quyết nằm ở bữa sáng healthy

Huyền Baby là một trong những chị đẹp được yêu thích nhất nhì show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Cô không chỉ nổi bật vì ngoại hình sáng mà còn ở kỹ năng nhảy tốt và giọng hát trong trẻo. Trong tập mới nhất của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phát sóng tối 20/1, Huyền Baby khiến khán giả tiếc nuối khi bất ngờ bị loại.

Sinh năm 1989, dù đã ở tuổi U40 và trải qua 2 lần sinh nở, Huyền Baby vẫn được khen ngợi vì sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, giàu sức sống như gái đôi mươi. Để duy trì một sắc vóc tươi trẻ, Huyền Baby rất chăm chỉ đi spa, tập thể dục đều đặn và tuân thủ một chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Căn biệt thự gần 5 triệu đô của Huyền Baby.



Trong ngày, bữa sáng là bữa ăn được bà mẹ 2 con chăm chút nhất. Cô thường ăn sáng khá đơn giản với bánh mì, trứng và rau củ quả... Thói quen này đã được Huyền Baby thực hiện suốt nhiều năm như một thói quen, đến mức cô thừa nhận mình "chung thủy từ cách ăn uống".

Có thể thấy, bữa sáng của Huyền Baby thường chỉ chứa một lượng tinh bột khá nhỏ, còn lại phần lớn là rau xanh, trái cây và đạm. Bữa ăn sáng như thế này không chỉ cung cấp protein và chất xơ cho cơ thể, mà còn giúp duy trì năng lượng cho cả buổi sáng.

Bữa sáng healthy của "chị đẹp" Huyền Baby.



Bà mẹ 2 con từng chia sẻ: "Nếu mọi người hỏi ăn healthy có ngon không? Thì mình hoàn toàn không thấy ngon nhé, nhưng vẫn phải ăn chỉ vì mình muốn đẹp".

Nghiêm khắc với chính mình, có thể đánh đổi sở thích ăn uống để giữ được thân hình thon gọn, bảo sao lúc nào Huyền Baby cũng được chồng yêu chiều đến thế.

Bữa ăn của bà mẹ 2 con thường có khẩu phần khá ít.



Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, một bữa sáng đầy đủ cần phải cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải ăn đủ 4 nhóm thực phẩm: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Chúng ta nên ăn sáng sau khi thức dậy khoảng 20-30 phút, trước khi ăn nên uống một cốc nước lọc ấm để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể.

Phụ nữ nên ăn gì buổi sáng để duy trì được vóc dáng thon gọn?

Rau xanh

Việc ăn sáng bằng một tô salad hoặc một đĩa rau luộc cũng chính là cách để sở hữu vòng bụng thon gọn. Sở dĩ có được điều này là vì trong rau xanh có chứa nhiều chất xơ.

Để bắt đầu loại bỏ lớp mỡ bụng, mỡ nội tạng ngay từ hôm nay, các chuyên gia khuyên bạn nên tăng cường ăn những thực phẩm giàu chất xơ như: Đậu hà lan, đậu lăng, các loại hạt, quả mọng, bí đao, bông cải xanh, xà lách...

Cá hồi

Cá hồi không chỉ có hàm lượng calo thấp hơn so với thịt bò hoặc thịt gà, mà còn chứa nhiều axit béo omega-3 - một loại chất béo tốt giúp kích thích cơ thể giảm mỡ, tăng cơ nhiều hơn, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo phì của Mỹ. Ngoài ra, phần da của cá hồi có thể kích thích sản xuất collagen, thúc đẩy làn da căng hồng, đàn hồi hơn.

Quả bơ

Thời điểm tốt nhất để ăn bơ trong ngày là vào bữa sáng. Bơ là loại quả giàu vitamin, khoáng chất và rất giàu chất béo tự nhiên không bão hòa đơn. Không những vậy, chất béo trong quả bơ còn thúc đẩy việc đốt cháy mỡ và calo trong cơ thể nhiều hơn, vì thế không làm tăng cân mà còn giúp giảm cân hiệu quả.

Trứng gà

Một nghiên cứu của Viện Khoa học dinh dưỡng (Đại học Connecticut, Mỹ) chứng minh, những người thường xuyên ăn trứng vào buổi sáng có cảm giác no lâu, tiêu thụ ít calo hơn so với những người ăn bánh mì vào buổi sáng. Như vậy, ăn trứng vào bữa sáng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế lượng thực phẩm được tiêu thụ trong bữa ăn kế tiếp, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

Trái cây

Trái cây chứa nhiều vitamin, kali, chất xơ, các chất chống oxy hóa nhưng có lượng calo tương đối thấp. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao mà ăn trái cây vào sáng sớm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, đánh thức hệ tiêu hóa hoạt động sau một đêm “ngủ yên”, tăng cường hệ miễn dịch.