Huyền 2K4 dạo này xinh quá!

Khánh Huyền 2k4 dường như đã tìm đúng hướng dẫn sử dụng nhan sắc.

Sau những tháng ngày nhận về không ít ý kiến trái chiều xoay quanh giao diện "da nâu môi trầm", Khánh Huyền 2K4 dường như đang có màn "lội ngược dòng" khá ngoạn mục. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng sắc sảo, cô nàng còn khiến dân tình nhận ra một thay đổi tưởng nhỏ mà lại tạo hiệu ứng lớn: mái tóc dài đã trở lại. Không cần quay về hoàn toàn với hình tượng cũ, việc nối tóc giúp visual tổng thể của nữ TikToker trở nên mềm mại, nữ tính và hài hòa hơn hẳn.

Visual ngày càng lên hương sau khi quay lại với tóc dài của Khánh Huyền. Nguồn: TikTok.

Có lẽ cũng bởi visual đã "vào phom", gu ăn mặc của cô nàng thời gian gần đây nhìn đâu cũng thấy thuận mắt. Từ những bộ váy ôm sát khoe đường cong, váy hoa mang hơi hướng nàng thơ cho đến những thiết kế ngắn gợi cảm, Khánh Huyền đều biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên lợi thế hình thể mà không khiến tổng thể bị quá đà.

Trong loạt ảnh đi biển mới, Khánh Huyền lựa chọn chiếc váy hai dây với họa tiết được ghép từ nhiều mảng màu nổi bật. Thiết kế ôm sát phần thân trên, nhấn vào vòng eo rồi xòe nhẹ ở phần chân váy giúp đường cong được tôn lên khá rõ. Phần váy ngắn cùng tà vạt bất đối xứng khiến tổng thể có thêm chút phóng khoáng, trong khi mái tóc dài buông tự nhiên cũng góp phần khiến visual của người đẹp gen Z trông nữ tính và quyến rũ hơn.

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Một trong những outfit cho thấy rõ nhất lợi thế hình thể của Khánh Huyền là chiếc váy trắng cổ yếm ôm sát. Thiết kế có phần cổ khoét sâu vừa phải, phần eo được may nhún tạo hiệu ứng tôn vòng hai, trong khi chân váy xòe nhẹ giúp tổng thể vẫn giữ được nét nữ tính. Cô phối cùng túi xách Louis Vuitton màu trắng và phụ kiện tối giản, tạo nên một diện mạo khá thanh lịch nhưng vẫn có sức hút. Màu trắng vốn không quá cầu kỳ, nhưng khi đặt trên làn da rám nắng cùng mái tóc nâu dài, tổng thể lại càng nổi bật.

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Khánh Huyền cũng không ngại thử sức với họa tiết da báo vốn khá kén người mặc. Chiếc váy hai dây ôm sát với gam nâu vàng và họa tiết animal print tạo cảm giác trưởng thành, quyến rũ hơn hẳn so với hình ảnh ngọt ngào thường thấy. Để tránh tổng thể bị rối mắt, cô gần như không sử dụng quá nhiều phụ kiện mà để mái tóc xoăn nhẹ và kiểu trang điểm sắc sảo làm điểm nhấn.

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Trái ngược hoàn toàn với outfit da báo, chiếc váy hoa màu kem lại đưa Khánh Huyền về đúng vibe nàng thơ. Thiết kế tay phồng nhẹ, cổ vuông và phần thân ôm vừa vặn, kết hợp với họa tiết hoa nhỏ xanh nhạt tạo cảm giác nữ tính, cổ điển. Phần chân váy dài với đường xẻ cao giúp outfit không bị quá "bánh bèo" mà điểm thêm nét quyến rũ, đồng thời khoe khéo đôi chân dài thon thả.

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Cuối cùng, trong bộ ảnh chụp đôi, Khánh Huyền diện chiếc váy body màu xanh mint có thiết kế hai dây và ôm sát cơ thể. Màu xanh mint vốn mang đến cảm giác ngọt ngào, trẻ trung, nhưng phom váy ôm giúp outfit vẫn giữ được nét quyến rũ. Cô kết hợp cùng giày cao gót và túi xách đồng điệu, tạo nên tổng thể cực kỳ hút mắt.



