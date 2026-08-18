Vì sao trên các ổ khóa thường có 1 chiếc lỗ nhỏ siêu nhỏ?

Chi tiết nhỏ trên ổ khóa này thường bị bỏ qua nhưng lại có công dụng rất quan trọng.

Khi sử dụng ổ khóa, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến phần tra chìa. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy trên nhiều loại ổ khóa còn có một lỗ nhỏ li ti nằm ở đáy hoặc gần lỗ khóa. Chi tiết tưởng như không đáng chú ý này thực tế lại có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ cấu bên trong và kéo dài tuổi thọ của ổ khóa.

Chiếc lỗ nhỏ này không phải lỗi sản xuất

Những ổ khóa dùng ngoài trời như khóa cổng, khóa nhà kho hay khóa xe thường xuyên phải tiếp xúc với mưa, sương và độ ẩm. Nước có thể len vào bên trong thông qua những khe hở rất nhỏ quanh càng khóa hoặc ổ tra chìa.

Nếu lượng nước này bị giữ lại bên trong, các bộ phận kim loại như lò xo, chốt và những chi tiết chuyển động có thể bị oxy hóa, dẫn đến han gỉ. Lâu ngày, cơ cấu bên trong hoạt động kém trơn tru, chìa khóa khó xoay, thậm chí ổ khóa có thể bị kẹt.

Đó là lý do nhà sản xuất tạo một lỗ nhỏ ở vị trí thích hợp để nước và hơi ẩm có đường thoát ra ngoài. Nói đơn giản, đây giống như một "lỗ thoát nước" tí hon của ổ khóa. Sau khi gặp mưa hoặc bị dính nước, việc đặt ổ khóa đúng hướng hoặc lật nhẹ để nước thoát ra qua lỗ này có thể giúp giảm thời gian hơi ẩm lưu lại bên trong.

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Bên cạnh đó, chiếc lỗ nhỏ này còn có một công dụng khác: hỗ trợ đưa chất bôi trơn vào bên trong cơ cấu khóa. Sau thời gian dài sử dụng, bụi bẩn có thể tích tụ, trong khi các bộ phận chuyển động bên trong cần được bôi trơn để giảm ma sát. Khi đó, thông qua lỗ nhỏ này, chất bôi trơn có thể tiếp cận các bộ phận bên trong mà không cần tháo toàn bộ ổ khóa.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ thấy lỗ nhỏ là có thể tùy ý đổ dầu vào. Theo các chuyên gia, thiết kế của mỗi loại khóa khác nhau, vì vậy cách bảo dưỡng tốt nhất vẫn là làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vì sao lỗ lại nhỏ đến vậy?

Một câu hỏi khác là nếu đã để thoát nước và hỗ trợ bảo dưỡng, tại sao nhà sản xuất không làm chiếc lỗ lớn hơn?

Lý do nằm ở sự cân bằng giữa khả năng thoát nước và việc bảo vệ cơ cấu bên trong. Lỗ chỉ cần đủ để nước có thể thoát ra, đồng thời hạn chế bụi bẩn và các vật thể bên ngoài xâm nhập quá dễ dàng.

Đặc biệt, với ổ khóa thường xuyên đặt ngoài trời, việc giảm lượng nước và hơi ẩm lưu lại bên trong có ý nghĩa lớn đối với độ bền. Nước càng nằm lâu trong cơ cấu kim loại, nguy cơ ăn mòn càng cao.

Không phải mọi loại ổ khóa đều có chiếc lỗ này. Những mẫu được thiết kế cho môi trường trong nhà hoặc có kết cấu chống nước đặc biệt có thể sử dụng thiết kế khác. Vì vậy, không nên mặc định mọi lỗ nhỏ trên mọi loại khóa đều có cùng một chức năng.

(Tổng hợp)