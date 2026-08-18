Rằm tháng 7 là một trong những ngày Rằm được nhiều gia đình Việt coi trọng, vì vậy thời điểm chuẩn bị lễ và thắp hương cũng thường được chú ý hơn ngày thường. Một thắc mắc khá phổ biến là nên thắp hương đúng ngày 15 âm lịch hay có thể thực hiện từ ngày 14?

Rằm tháng 7 gắn với lễ Vu Lan trong Phật giáo, đồng thời trong đời sống dân gian đây cũng là dịp nhiều gia đình tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất. Tùy phong tục và nếp sinh hoạt, cách chuẩn bị mâm lễ, thời gian thực hiện cũng có sự khác biệt giữa các gia đình. Chính vì vậy, đến gần ngày Rằm, không ít người băn khoăn: nếu ngày 15 bận rộn hoặc cả nhà khó thu xếp thời gian, thắp hương từ ngày 14 có được không?

Rằm tháng 7 nên thắp hương ngày 14 hay 15?

Nếu xét theo lịch âm, ngày 15 tháng 7 chính là ngày Rằm, vì vậy gia đình muốn thực hiện đúng ngày có thể chuẩn bị lễ và thắp hương vào ngày 15. Đây cũng là cách đơn giản nhất đối với những gia đình vẫn duy trì thói quen thắp hương vào ngày Rằm hằng tháng. Tuy nhiên, không có quy định bắt buộc mọi gia đình phải chờ đúng ngày 15 mới được thắp hương Rằm tháng 7. Trong thực tế, việc chuẩn bị lễ từ ngày 14 hoặc một thời điểm phù hợp trước ngày Rằm khá phổ biến, tùy theo phong tục địa phương, truyền thống của từng gia đình cũng như điều kiện sinh hoạt.

Bởi vậy, giữa ngày 14 và ngày 15 không cần đặt nặng việc ngày nào "tốt hơn". Nếu gia đình có thời gian vào ngày 15, có thể thắp hương đúng ngày Rằm. Nếu ngày 15 bận công việc, phải đi xa hoặc khó tập trung đầy đủ các thành viên, thực hiện vào ngày 14 cũng là một lựa chọn phù hợp. Điều quan trọng hơn vẫn là sự trang nghiêm, sạch sẽ và thành tâm khi thực hiện nghi lễ, thay vì cố chọn một thời điểm được cho là đẹp nhưng khiến mọi việc trở nên vội vàng.

Có nhất thiết phải chờ cả nhà đông đủ mới thắp hương?

Đây cũng là tình huống thường gặp vào Rằm tháng 7. Có gia đình muốn đợi con cháu đi làm về đông đủ mới bắt đầu, trong khi một số nhà lại thắp hương vào thời điểm thuận tiện rồi các thành viên trở về sau vẫn có thể tưởng nhớ tổ tiên theo cách riêng. Thực tế, không có yêu cầu chung rằng tất cả thành viên phải có mặt mới được thắp hương. Nếu gia đình có truyền thống quây quần vào ngày này và mọi người có thể thu xếp được thì đó là một nét đẹp đáng duy trì. Ngược lại, nếu giờ giấc công việc khác nhau, gia chủ không cần vì chờ đủ người mà quá câu nệ về thời điểm. Đặc biệt, với gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người phải đi làm xa, việc chọn khoảng thời gian thuận tiện, không quá gấp gáp thường hợp lý hơn.

Thắp hương Rằm tháng 7 vào thời điểm nào trong ngày?

Ngoài chuyện ngày 14 hay 15, nhiều người còn băn khoăn phải thắp hương vào một "giờ đẹp" cụ thể. Tuy nhiên, với việc thắp hương tại gia đình, không có một khung giờ duy nhất áp dụng cho tất cả mọi nhà. Gia đình có thể chọn thời điểm thuận tiện trong ngày để dọn dẹp khu vực thờ cúng, chuẩn bị lễ và thực hiện nghi thức một cách chỉn chu. Nhiều nhà lựa chọn buổi sáng hoặc ban ngày vì dễ chuẩn bị, không gian sáng sủa và thuận tiện cho sinh hoạt. Nếu công việc khiến gia đình chỉ có thể thực hiện muộn hơn, cũng không cần quá lo lắng vì bỏ lỡ một “giờ tốt”. Nếp thờ cúng giữa các vùng và các gia đình vốn không hoàn toàn giống nhau.

Nếu có cả lễ gia tiên và cúng chúng sinh thì cần lưu ý gì?

Rằm tháng 7 trong đời sống dân gian còn gắn với tục cúng chúng sinh ở một số nơi. Tuy nhiên, lễ gia tiên và lễ chúng sinh mang ý nghĩa khác nhau, vì vậy không nên mặc định rằng gia đình nào cũng bắt buộc phải thực hiện đầy đủ cả hai. Lễ trên bàn thờ gia tiên chủ yếu thể hiện sự tưởng nhớ, biết ơn đối với tổ tiên và người thân đã khuất. Trong khi đó, cúng chúng sinh là một tập tục dân gian được duy trì ở một số gia đình và địa phương, thường được thực hiện ở không gian bên ngoài thay vì đặt chung lên bàn thờ gia tiên. Nếu gia đình vốn không có tập tục này thì cũng không cần làm chỉ vì thấy người khác thực hiện. Với những nghi thức mang tính truyền thống, nếp nhà và phong tục địa phương nên được tôn trọng hơn việc chạy theo những hướng dẫn truyền miệng trên mạng.

Thắp hương ngày 14 hay 15, điều gì quan trọng hơn?

Nếu muốn thực hiện đúng ngày Rằm, ngày 15 tháng 7 âm lịch là lựa chọn rõ ràng nhất. Tuy nhiên, gia đình bận rộn hoàn toàn có thể thu xếp thắp hương từ ngày 14; không nên vì chênh lệch một ngày mà cho rằng việc thờ cúng mất đi ý nghĩa hoặc ảnh hưởng đến may rủi. Khi chuẩn bị, mọi người chỉ cần lưu ý một số điểm cơ bản:

- Dọn khu vực thờ cúng sạch sẽ, gọn gàng trước khi bày lễ.

- Chuẩn bị lễ vật phù hợp với điều kiện gia đình, không cần chạy theo mâm cao cỗ đầy.

- Không đốt quá nhiều hương cùng lúc, đặc biệt trong phòng kín.

- Đặt nến, đèn và các vật dễ cháy ở vị trí an toàn; không để trẻ nhỏ tự ý đến gần.

- Nếu có chuẩn bị đồ ăn, nên chú ý thời gian bày ở nhiệt độ phòng và bảo quản sau khi hạ lễ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Như vậy, câu hỏi: "Rằm tháng 7 nên thắp hương ngày 14 hay 15?" không nhất thiết phải có một đáp án cứng nhắc cho mọi gia đình. Ngày 15 là chính Rằm, còn ngày 14 có thể được lựa chọn khi phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt và phong tục của gia đình. Quan trọng nhất vẫn là sự thành kính, chu đáo và giữ được ý nghĩa tưởng nhớ của ngày Rằm tháng 7.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm