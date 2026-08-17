Cặp song sinh 18 triệu like: Đứng riêng đã đẹp, chung khung hình thì "nhân đôi sát thương", visual đến style đều 10/10

Cặp đôi "Song Vy" không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn có khả năng "cân đẹp" nhiều phong cách thời trang.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo xinh xắn, "Song Vy" - cặp chị em sinh đôi Ánh Vy và Nhật Vy còn được dân tình yêu mến nhờ gu thời trang trẻ trung, biến hóa và cực kỳ cuốn hút. Sinh năm 2003, hai cô nàng Gen Z sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng khả năng lên đồ rất có gu. Trên TikTok, cặp chị em hiện có hơn 300.000 lượt theo dõi, sở hữu hơn 18 triệu lượt thích và thường xuyên nhận được sự chú ý mỗi khi cùng xuất hiện. Điều thú vị là Ánh Vy và Nhật Vy hiếm khi mặc giống hệt nhau từ đầu đến chân. Mỗi người đều có cách lựa chọn và phối hợp trang phục riêng. Dù diện đồ đôi hay biến tấu về kiểu dáng, màu sắc, cả hai vẫn khéo léo giữ được nét cá tính riêng, tạo nên những màn lên đồ vừa đồng điệu vừa không hề nhàm chán.

Trong một set đồ chụp giữa không gian ngập cây xanh, hai cô nàng cùng diện váy trắng hai dây dáng ngắn, phần thân váy phồng nhẹ và được nhấn bằng những chi tiết bèo, tua rua mềm mại. Chiếc váy mang đúng tinh thần nữ tính, bay bổng nhưng không quá "bánh bèo". Điểm đắt giá nằm ở những chiếc túi đeo chéo chất liệu đan cói, tạo cảm giác như hai nàng thơ vừa bước ra từ một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới. Sandal cao gót quai mảnh càng khiến tổng thể thêm thanh thoát.

Gợi ý nơi mua: Tại đây

Nếu set váy trắng mang vẻ ngọt ngào thì bộ đôi denim lại cho thấy hai chị em hoàn toàn có thể "đổi mood" sang Y2K cá tính. Cả hai cùng phối crop top trắng với quần jeans ống rộng và áo khoác denim, tạo thành công thức đơn giản nhưng rất bắt mắt. Kiểu quần suông rộng giúp tổng thể trông phóng khoáng, trong khi phần áo ngắn vừa đủ để tạo điểm nhấn cho vòng eo. Một người chọn sneaker đen, người còn lại phối sneaker trắng, chứng minh ngay cả khi diện đồ đôi, hai cô nàng vẫn có cách tạo dấu ấn riêng.

Gợi ý nơi mua: Áo - Quần

Cặp song Vy lại khiến người ta liên tưởng đến những nàng tiểu thư bước ra từ phim thanh xuân. Hai chiếc cardigan dáng ngắn cùng thiết kế nhưng khác màu - một navy, một vàng pastel - được phối với jeans xanh sáng đính họa tiết lấp lánh. Kính mắt bản lớn và những chiếc túi xách nhỏ giúp outfit có thêm điểm nhấn. Đây là kiểu phối đồ không quá cầu kỳ nhưng nhờ màu sắc ngọt ngào và phom dáng gọn gàng nên vẫn tạo cảm giác sang xịn.

Gợi ý nơi mua: Tại đây

Một trong những màn lên đồ "kẹo ngọt" nhất của hai chị em là bộ váy hồng pastel đồng điệu. Thiết kế mang hơi hướng balletcore với phần thân corset mềm mại, cổ draping, chân váy xòe nhẹ và chất liệu satin tạo hiệu ứng óng ánh. Hai chiếc băng đô bản nhỏ càng đẩy vẻ tiểu thư lên cao. Không cần phụ kiện quá nhiều, sắc hồng phủ từ trang phục đến phông nền đã đủ biến cả khung hình thành một thế giới Barbie ngọt ngào.

Gợi ý nơi mua: Tại đây

Cặp chị em tiếp tục chứng minh denim là "chân ái" khi cùng diện set áo khoác denim tay ngắn phối áo thun trắng bên trong và chân váy/quần denim dáng dài. Điểm nhấn thú vị nằm ở những đôi Mary Jane đỏ bóng phối tất trắng, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa tinh nghịch. Một người thêm kính trắng trên tóc, người còn lại tạo điểm nhấn bằng băng đô đỏ, khiến tổng thể đồng điệu nhưng không hề bị nhàm chán.