Công trường hiện có khoảng 14.000 nhân sự tham gia thi công.

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Dubai vừa trao các hợp đồng xây dựng trị giá 56,5 tỷ AED (khoảng 15,38 tỷ USD) cho dự án mở rộng sân bay quốc tế Al Maktoum, nâng tổng giá trị hợp đồng đã trao lên khoảng 80 tỷ AED. Các gói thầu mới bao gồm xây dựng nhà ga, sảnh đón khách, kết cấu thép quy mô lớn và hạ tầng điện, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển sân bay có công suất dự kiến hơn 260 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo thông báo ngày 26/11 của Dubai Media Office, các hợp đồng mới được trao theo chỉ đạo của Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum và do Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum công bố.

Các gói thầu tập trung vào hạ tầng ngầm và nền móng của nhà ga phía Tây, sảnh đón khách số 1 và số 4; kết cấu phía trên, hệ thống kiến trúc và cơ điện tại sảnh số 2 và số 3. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng hai trạm biến áp chính cấp điện áp 132/11 kV cùng hệ thống cáp và hạ tầng liên quan.

Đối với nhà ga phía Tây và sảnh số 1, các hạng mục mới chủ yếu gồm tầng hầm, đường hầm, đường dẫn, bãi đỗ xe ngắn hạn và Trung tâm giao thông mặt đất. Công trình cũng bao gồm kết nối với hệ thống metro, cầu kết nối khu vực mặt đất, hành lang dành cho thiết bị phục vụ mặt đất và mạng lưới vận chuyển hành lý.

Các gói thầu còn bao gồm hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp điện, cấp nước, viễn thông, thoát nước thải và thoát nước mưa, tạo nền tảng cho việc xây dựng các công trình phía trên.

Trong khi đó, tại sảnh số 2 và số 3, dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu phía trên sau khi các hạng mục nền móng và công trình ngầm đạt tiến độ đáng kể. Phạm vi công việc gồm kết cấu chính của sảnh, các cầu kết cấu thép, khu vực trung tâm hình tròn và hệ thống kết cấu đỡ cầu dẫn hành khách lên máy bay.

Nhà thầu cũng sẽ chế tạo, lắp đặt hệ thống mái thép không gian khẩu độ lớn, kết cấu đỡ, mặt dựng, mái che, hoàn thiện kiến trúc và hệ thống cơ điện.

Hàng triệu m3 đất được đào, hơn 7.600 cọc đã hoàn thành

Quy mô thi công tại Al Maktoum được thể hiện qua khối lượng công việc đã triển khai. Theo Dubai Media Office, tổng lượng đất đào trên toàn dự án đã vượt 24,23 triệu m3, trong khi khối lượng đất đắp vượt 5,2 triệu m3. Tổng cộng 7.635 cọc đã được thi công hoàn thành.

Tại các gói thầu kết cấu ngầm của sảnh số 2 và số 3, dự án đã sử dụng hơn 875.603 m3 bê tông và trên 226.270 tấn thép cốt bê tông. Các hạng mục chuẩn bị mặt bằng ở khu vực này cùng vùng trung tâm sân bay đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất.

Công trường hiện có khoảng 14.000 nhân sự tham gia thi công, với tổng thời gian lao động cộng dồn vượt 21,3 triệu giờ.

Trước đợt trao thầu mới, Dubai Aviation Engineering Projects đã ký các hợp đồng và gói thầu trị giá khoảng 23,815 tỷ AED, bao gồm công tác chuẩn bị mặt bằng, các hạng mục kết cấu ngầm, hệ thống vận chuyển hành khách tự động và hệ thống xử lý hành lý.

Với 56,5 tỷ AED hợp đồng mới, tổng giá trị các hợp đồng và gói thầu được trao cho dự án đến nay đạt khoảng 80 tỷ AED.

Giai đoạn đầu dự kiến vận hành năm 2032

Sân bay quốc tế Al Maktoum được quy hoạch trở thành trung tâm hàng không lớn của Dubai, với công suất phục vụ hơn 260 triệu lượt hành khách mỗi năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động năm 2032, với công suất khoảng 150 triệu lượt hành khách mỗi năm. Trước khi đón khách, sân bay sẽ trải qua ít nhất một năm thử nghiệm các hệ thống vận hành, bao gồm xử lý hành lý, làm thủ tục, Wi-Fi và công nghệ sân bay.

Trong giai đoạn chuyển đổi, sân bay quốc tế Dubai (DXB) và Al Maktoum sẽ hoạt động song song.

Khi hoàn thành toàn bộ dự án, Al Maktoum được quy hoạch có 2 nhà ga hành khách, 7 sảnh nhà ga, 5 đường băng song song có thể hoạt động độc lập và hơn 430 vị trí đỗ máy bay. Sân bay cũng được tích hợp hệ thống vận chuyển hành khách tự động, kết nối với mạng lưới hàng không, đường sắt và đường bộ.

Việc mở rộng Al Maktoum là một phần trong kế hoạch phát triển hạ tầng hàng không của Dubai nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa trong dài hạn, đồng thời củng cố vai trò của thành phố trong mạng lưới hàng không quốc tế.