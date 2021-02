Huy động cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm chém 3 người lớn và 1 cháu bé 8 tháng tuổi ở Lạng Sơn

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/2, tại thôn Cảo Chòm, xã Hóa Thám (huyện Bình Gia, Lạng Sơn), một người đàn ông bất ngờ dùng dao đâm chém liên tiếp vào nhóm người tại địa phương khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi.

Gây án xong, đối tượng này đã bỏ trốn lên rừng. Người dân kịp thời đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu. Trong số các nạn nhân có 1 người bị chém vào đầu là nặng hơn cả nhưng đã qua cơn nguy kịch, những người còn lại sức khỏe đều đã ổn định.

Ảnh minh hoạ

Nhận được tin báo, công an huyện Bình Gia huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án đồng thời báo cáo cấp trên, đề nghị hỗ trợ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo nguồn tin của chúng tôi, sáng 23/2, Công an tỉnh Lạng Sơn đang hỗ trợ công an huyện truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đang huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ vào hỗ trợ công an huyện. Khó khăn nhất chỗ nghi phạm bỏ trốn là địa hình đồi núi, không có sóng điện thoại nên quá trình liên lạc của chúng tôi cũng gặp khó khăn", nguồn tin cho biết.