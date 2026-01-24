HUTECH "chơi lớn" với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, sinh viên trường ngoài chỉ biết mơ

Nếu ai đó còn đang phân vân không biết trường nào chiều sinh viên nhất thì cứ nhìn vào lịch nghỉ Tết của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm nay nhé. Trong khi hội bạn trường khác còn đang "ngóng dài cổ", HUTECH đã chính thức chốt phương án nghỉ Tết cực kỳ xịn xò, hứa hẹn một kỳ nghỉ "vui hết nấc" cho các Hutecher.

Cụ thể, toàn thể sinh viên và học viên nhà HUTECH sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ ngày 09/02/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp) và kéo dài đến hết ngày 01/03/2026 (tức ngày 13 tháng Giêng). Với quỹ thời gian dư dả này, các bạn ở xa hoàn toàn có thể thong thả đặt vé tàu, vé máy bay mà không phải lo cảnh chen lấn hay sợ thiếu thời gian sum họp bên gia đình.

Sinh viên HUTECH được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong vòng 3 tuần (Ảnh: HUTECH)

Phải đến ngày 02/03/2026, sinh viên mới cần quay lại giảng đường để tiếp tục chương trình học. Việc cho nghỉ trọn vẹn cả tuần sau Tết (đến tận 13 tháng Giêng) là một điểm cộng cực lớn, giúp mọi người có đủ thời gian để "hồi sức" và ổn định lại tinh thần trước khi bước vào những bài học mới đầy thử thách.

Dù lịch nghỉ dài là thế, nhưng nhà trường cũng không quên gửi lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến các "chiến thần" HUTECH. Trong kỳ nghỉ, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe và tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông nhé. Sau khi tận hưởng bánh chưng, giò chả xong thì cũng nhớ lôi sách vở ra "ôn bài" sương sương để ngày đi học lại không bị rơi vào trạng thái "mất gốc" nha!

Một kỳ nghỉ dài kỷ lục đang chờ đón, các Hutecher đã lên kế hoạch gì cho 21 ngày nghỉ này chưa?