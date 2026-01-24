5 năm trôi qua, bức ảnh họp phụ huynh này vẫn gây tranh cãi

Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Chỉ khi thật sự bước vào vai trò làm cha mẹ, nhiều người mới thấm thía rằng, bên cạnh chuyện ăn uống, học hành hay sức khỏe, còn vô vàn tình huống tưởng nhỏ nhưng lại khiến phụ huynh phải cân nhắc rất nhiều.

Trong số đó, họp phụ huynh là một hoạt động quen thuộc, gần như năm nào cũng có, nhưng lại không ít lần trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bức ảnh được chụp vào năm 2021, đến nay đã tròn 5 năm, vẫn thường xuyên được "đào lại" và tiếp tục khiến nhiều người tranh luận không hồi kết.

Bức ảnh được chụp trong buổi họp phụ huynh ở một trường mầm non tại Trung Quốc. Nhân vật chính trong ảnh là một người bố xuất hiện với bộ quần áo lao động cũ kỹ, nhăn nhúm, dính bụi bẩn và nhiều vết sờn. Giữa căn phòng nơi phần lớn phụ huynh ăn mặc gọn gàng, lịch sự, sự xuất hiện của người đàn ông này lập tức trở nên nổi bật theo cách không mong muốn.

Người bố đi họp phụ huynh cho con trong trang phục khá xuề xòa, thậm chí còn lấm lem bùn đất (Ảnh: Baijiahao)

Theo chia sẻ từ người đăng tải, người bố vì công việc bận rộn nên chỉ có thể xin nghỉ ngắn để kịp dự họp, không kịp về nhà thay đồ. Chính chi tiết này đã khiến hình ảnh nhanh chóng lan truyền và kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Có người thẳng thắn cho rằng, họp phụ huynh là dịp mang tính tập thể, tối thiểu phụ huynh cũng nên giữ sự gọn gàng, sạch sẽ. Dù không vì bản thân thì cũng nên nghĩ cho con, bởi trẻ em rất dễ nhạy cảm, dễ xấu hổ trước ánh nhìn của bạn bè và phụ huynh khác.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại bênh vực người bố. Nhiều người cho rằng, việc anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến họp đã thể hiện trách nhiệm với con cái. Trong bối cảnh mưu sinh, không phải ai cũng có điều kiện chỉnh chu, và không nên vì vẻ bề ngoài mà đánh giá sự quan tâm của một người cha.

Hình ảnh giản dị của ông bố gây ra nhiều tranh luận (Ảnh: Baijiahao)

Vậy phụ huynh nên lưu ý gì về trang phục khi đi họp phụ huynh cho con?

Từ những tranh luận xoay quanh bức ảnh, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện "ăn mặc sang hèn" mà ở cách phụ huynh cân nhắc hoàn cảnh và cảm xúc của con. Trên thực tế, khi tham dự họp phụ huynh, có một vài nguyên tắc đơn giản nhưng lại rất dễ bị bỏ qua.

1. Ưu tiên sự gọn gàng, sạch sẽ hơn là hình thức

Trang phục không cần cầu kỳ hay đắt tiền, nhưng nên chỉn chu, phù hợp môi trường học đường. Một bộ đồ đơn giản, sạch sẽ thường giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn trước thầy cô và bạn bè, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với không gian tập thể.

2. Tránh hai thái cực quá xuề xòa hoặc quá phô trương

Ăn mặc quá luộm thuộm có thể khiến trẻ ngại ngùng, trong khi khoe mẽ điều kiện kinh tế lại dễ tạo áp lực so sánh không cần thiết. Cả hai thái cực này đều vô tình đặt con vào những tình huống tâm lý không thoải mái.

3. Đừng đánh giá mức độ quan tâm của phụ huynh chỉ qua quần áo

Không phải ai cũng có điều kiện về thời gian hay công việc để chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều quan trọng hơn là phụ huynh có thực sự đồng hành với việc học, nếp sinh hoạt và cảm xúc của con hay không, thay vì chỉ chú trọng hình ảnh bề ngoài trong một buổi họp.

4. Giúp con hiểu đúng về giá trị của lao động và hoàn cảnh gia đình

Nếu phụ huynh vì công việc mà không thể quá chỉnh chu, việc trò chuyện, giải thích với con là rất cần thiết. Khi trẻ hiểu rằng lao động chân chính đáng được tôn trọng, cảm giác tự ti cũng sẽ dần được thay thế bằng sự thấu hiểu và tự tin.

5. Coi họp phụ huynh là dịp trao đổi, không phải "sân khấu thể hiện"

Mục đích chính của họp phụ huynh vẫn là lắng nghe, trao đổi và phối hợp cùng nhà trường. Khi phụ huynh giữ được thái độ chừng mực, cư xử lịch sự, hình ảnh gia đình trong mắt giáo viên và con cái cũng được xây dựng một cách bền vững hơn.