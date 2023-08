Hút cả lít dịch cứu người phụ nữ đi tiểu 15 lần mỗi đêm

Sáng 12-8, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết vừa hút ra 2 lít dịch trong người một phụ nữ bị mất ngủ dài, mỗi đêm phải đi tiểu 15 lần.

Bệnh nhân là chị T.T (36 tuổi), có khối u buồng trứng to như thai 28 tuần chèn ép bàng quang gây tiểu lắt nhắt kinh niên.

U buồng trứng thường tiến triển âm thầm kéo dài gây ra các biến chứng nguy hiểm

Kết quả kiểm tra cho thấy chị T. khối u có kích thước 13,2×10,5×13,5 cm, có vỏ bọc bên ngoài và chứa dịch bên trong, cần phẫu thuật tránh u ép đa cơ quan, suy thận, xoắn buồng trứng.

Các bác sĩ đã nội soi bóc tách u, bảo toàn buồng trứng, hút hơn 2 lít dịch. Bệnh nhân kiểm soát được 90% tình trạng tiểu lắt nhắt sau đó.

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhiều phụ nữ có u buồng trứng, u xơ tử cung nhưng ngại khám phụ khoa. Một số khác do tâm lý sợ mổ hoặc chưa đủ điều kiện can thiệp, lâu dần khối u to, gây chèn ép.

"Thường u nang buồng là lành tính và có thể tự biến mất. Tuy nhiên, một số trường hợp tiến triển âm thầm kéo dài gây ra các biến chứng nguy hiểm như: xoắn u nang, chèn ép nội tạng, vỡ u…", BS Nhi khuyến cáo.