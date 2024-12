HURRYKNG sẽ trở thành Fashion Icon thế hệ mới của showbiz Việt

Không phải tân binh mới toanh vừa xuất hiện trong làng nhạc mà mình đang theo đuổi, HURRYKNG là ngôi sao Gen Z đang lên - cái tên bán vé - gương mặt được săn đón hàng đầu sau cú nổ lớn của mùa hè 2024 mang tên Anh Trai Say Hi. Phải thừa nhận rằng bên cạnh tài năng âm nhạc, HURRYKNG sẽ khó lòng bứt phá ngoạn mục đến nhường này nếu thiếu đi yếu tố ngoại hình sáng giá. Từ đây visual được ví như "trai Hàn" trở thành vốn liếng quý báu để HURRYKNG rục rịch khai mở sân chơi mới ở địa hạt thời trang.

Những ngày đầu tháng 12, tạp chí L'OFFICIEL Việt Nam đã công bố HURRYKNG là 1 trong 3 Đại sứ của dự án Ô Exhibition 2024 cùng Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Nam rapper trẻ được "chọn mặt gửi vàng" đi bên 2 cái tên đầy sức nặng của làng thời trang cao cấp là một bất ngờ cho công chúng.

HURRYKNG gây sốt từ trang bìa đến visual phát sáng ngày tham dự chính thức triển lãm của L'OFFICIEL trong vai trò Đại sứ.

Sở hữu chiều cao gần 1,80m, gương mặt góc cạnh và đôi mắt 1 mí cá tính. Từ sắc vóc đến thần thái của HURRYKNG hội tụ nhiều tiềm năng để người khác tin rằng anh sẽ làm tốt vai trò của một model chuyên nghiệp mà thời trang cao cấp cũng chẳng phải điều gì quá xa tầm với. Bằng chứng là buổi tối 11/12 chàng Đại sứ đã xuất hiện rất toả sáng, xứng danh nam chính ở triển lãm của L'OFFICIEL trong set đồ từ nhà mốt Gucci.

Tại đây, Giám đốc Sáng tạo Alex Fox của L'OFFICIEL cũng có lần đầu tiết lộ: HURRYKNG chính là cái tên đầu tiên mà anh nghĩ đến khi cần lựa chọn 1 Đại sứ trẻ cho dự án quan trọng lần này, bao gồm 2 lý do: câu chuyện nỗ lực đi lên và vẻ ngoài vô cùng thu hút. Kết lời, Alex Fox cũng gửi gắm mong mỏi rằng sẽ được thấy HURRYKNG tiếp tục đánh mạnh vào mảng thời trang trong tương lai sắp tới.

HURRYKNG show trình bắn ảnh điêu luyện tại triển lãm mới. Gương mặt sắc nét là điểm cộng lớn để anh chàng thể hiện thần thái high fashion.

Vóc dáng cao ráo, cân đối là lợi thế của HURRYKNG khi đứng trong dàn Anh Trai Say Hi đông đảo. Đồng thời cũng là yếu tố không thể thiếu để anh được chú ý trên con đường thời trang.

Bên cạnh trang bìa L'OFFICIEL vừa ra mắt, HURRYKNG từng được ELLE Việt Nam để mắt đến trước đó với tận 2 lần lên bìa trong năm nay. Nhìn vào 2 trang bìa ELLE chỉ cách nhau 3 tháng của HURRYKNG (4/2024 và 7/2024) đủ để thấy bước nhảy vọt về nhan sắc và sự tự tin của nam rapper, cũng như độ lớn tăng dần của các thương hiệu mà anh chàng đã và đang quảng bá.

Cũng trong khoảng thời gian này, mái tóc - điểm từng phong ấn visual HURRYKNG ngày trước cũng bất ngờ quay lại trở thành món "phụ kiện" đắt giá, giúp anh chàng thành công trải nghiệm và chinh phục nhiều phong cách mới mẻ hơn.

HURRYKNG cùng thời trang của GAP trong ấn phẩm tháng 4/2024 (trái) và mang trên tay đồng hồ HUBLOT trong số tháng 7/2024 (phải) của tạp chí ELLE Việt Nam.

Bộ ảnh quảng bá Calvin Klein mới công bố trong tháng 11 vừa qua vừa là tín hiệu cho thấy những màn hợp tác của HURRYKNG và các thương hiệu đang lần lượt được ra mắt hậu Anh Trai Say Hi. Nó cũng chứng minh khả năng cân đồ và kỹ năng lên hình vô cùng ấn tượng của anh.



Sự hợp lý, vừa vặn của nam rapper 25 tuổi và mảnh đất thời trang là điều không chỉ các nhãn hàng và tạp chí lớn phát hiện. Trên MXH, không ít netizen cũng đã đồng tình ủng hộ với ý kiến HURRYKNG hãy tự tin bung xoã với thế mạnh khác của mình ngoài âm nhạc: "Khuôn mặt, vóc dáng của HURRYKNG rất hợp mảng thời trang", "HURRYKNG xứng đáng mà, hãy tự tin lên nhé"...

Dân tình khen ngợi và cổ vũ HURRYKNG cho sự xứng đáng của anh.

HURRYKNG đã có bước tiến xa trong ngoại hình của mình, từ việc làm đẹp, chăm chút cho tóc tai, da dẻ và "bơm đầy" sự tự tin trong cơ thể, nhưng tố chất thời trang và gu thẩm mỹ vẫn là yếu tố đã được nhìn thấy ở anh từ sớm. Thời mà "2 Khang" vẫn còn giấu mình đi sau chiếc mũ lụp xụp che kín mặt, nhiều bức hình OOTD khi đó cũng đã cho thấy sự chịu khó ăn vận, tư duy mix & match đa dạng của 1 anh chàng tưởng chừng khá khép kín.

Từng thiếu tự tin về vẻ bề ngoài nhưng đấy không phải là cản trở cho niềm yêu thích ăn mặc của HURRYKNG.

Mãi đến khi hiện tượng Anh Trai Say Hi nổ ra và đặc biệt nhất là 4 đêm concert lịch sử, HURRYKNG mới có dịp khiến khán giả "ồ wow", ấn tượng liên hồi về loạt outfit mãn nhãn. Phải nói, chàng rapper đã may mắn khi có 1 stylist rất "chắc tay" và hiểu mình. Ở chiều ngược lại, stylist của HURRYKNG có lẽ cũng cảm thấy trọn vẹn khi có được vị khách hàng cực ổn - người đủ sức thể hiện những ý tưởng của mình thành tác phẩm hoàn mỹ trên sân khấu trước hàng chục nghìn người.

Từ "gốc" Hip-hop đi lên hay phá cách để một rapper diện style "tổng tài băng lãnh" như phim Hàn, chỉ tính riêng BST outfit của HURRYKNG trong các concert gần đây cũng đủ trở thành một bảng thành tích cá nhân "rất bảnh" mà anh chàng có thể tự tin mình nằm ở top đầu trong số 30 Anh Trai.

HURRYKNG được chăm chút những set đồ rực rỡ, đa dạng chất liệu và kiểu dáng. Anh cùng ê-kíp cũng không ngại layering nhiều trang phục, nhấn nhá nhiều phụ kiện cầu kỳ để ra chất Hip-hop nhiều màu sắc.

Chăm vào vai "tổng tài" nhất với số lần khoác trenchcoat, đóng suit chỉn tề trên sân khấu - không ai khác chính là HURRYKNG. Sau mỗi concert, hiệu ứng HURRYKNG và thời trang của anh ấy nhanh chóng phủ lấp MXH với những lời khen nức nở trầm trồ.

Vai trò một Người mẫu hay Đại sứ, HURRYKNG đã bắt đầu được kinh qua. Tố chất sẵn có cũng sẵn sàng, khán giả và fan hâm mộ hoàn toàn có thể đặt ngôi sao hy vọng cho việc cái tên này sẽ trở thành 1 Fashion icon nổi bật trong tương lai, nhất là sau những dấu ấn sắc nét trong năm 2024!