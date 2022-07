Hương Giang: Phải tới 6 năm sau khi ra mắt tôi mới có ca khúc hit đầu tiên, và sau đó chỉ toàn là hit thôi!

Chiều 12/7, nhóm nhạc nam FOR7 đã chính thức được ra mắt sau hơn 7 tháng công bố dự án. Hơn 3 năm đào tạo và liên tục thay đổi thành viên, FOR7 debut với đội hình 5 thành viên được phân bổ vai trò như những nhóm nhạc Hàn Quốc. Cũng tại sự kiện này, nhóm giới thiệu MV đầu tay Yêu Thật Lòng Vẫn Sai.

Nhóm nhạc nam FOR7

Họp báo giới thiệu FOR7 gây chú ý bởi sự góp mặt của Hương Giang, cô xuất hiện tại đây để ủng hộ học trò cũng là một thành viên của FOR7. Trong diện mạo tươi tắn, rạng rỡ, Hương Giang nổi bật khi đứng cùng đội hình 5 chàng trai FOR7.

Hương Giang và FOR7

Chia sẻ tại họp báo ra mắt nhóm nhạc và MV của học trò, Hương Giang thẳng thắn nhận xét về sự nghiệp âm nhạc của bản thân. Hương Giang không ngại thừa nhận cô phải chật vật 6 năm cho đến khi có hit đầu tiên là Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, và sau đó chỉ toàn bài hát thành công.

"Thật ra các em đừng nên quá quan tâm vì ý kiến của chị chỉ là một khán giả thôi. Nội dung của MV rất đẹp vì đã được trau chuốt về mặt hình ảnh, cộng với âm nhạc nhẹ nhàng làm chị cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái... Để ra mắt ở thời điểm nhóm nhạc không được ưa chuộng tại Việt Nam là điều không dễ, có thể là các em chưa thể thành công ngay ở sản phẩm này nhưng thực ra chỉ cần mình làm nghệ thuật một cách thật lòng thì khán giả sẽ không phụ lòng mình. Đừng lo vì chị ra mắt từ năm 2012 và tới 6 năm sau chị mới có ca khúc hit đầu tiên, và sau đó chỉ toàn là hit thôi. Nên các em đừng bỏ cuộc..." - Hương Giang chia sẻ.

Hương Giang trong buổi họp báo

FOR7 ngay từ khi được công bố dự án đã làm dấy lên không ít xôn xao vì định hướng nhóm nhạc và tên gọi giống với nhóm nhạc Kpop nổi tiếng GOT7. Chia sẻ tại họp báo, nhóm nhạc đã chia sẻ lý do có tên gọi FOR7 là vì trước kia nhóm có 7 thành viên, và số 7 là một con số may mắn. FOR7 có nghĩa là "mãi mãi may mắn".

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hương Giang idol bên cạnh học trò

Đội hình FOR7

FOR7 và một số khách mời khác

https://kenh14.vn/huong-giang-phai-toi-6-nam-sau-khi-ra-mat-toi-moi-co-ca-khuc-hit-dau-tien-va-sau-do-chi-toan-la-hit-thoi-20220712182234032.chn