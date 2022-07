Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Đoàn Di Băng: Hội bạn thân đóng góp nhiều chương trình thực tế cho cộng đồng

Những năm gần đây, ngoài danh xưng ca sĩ, MC hay Hoa hậu, Hương Giang còn được biết đến như một nữ doanh nhân, nhà sản xuất khi đầu tư vào các chương trình truyền hình thực tế. Đồng hành cùng Hương Giang phải kể đến 2 người bạn thân Dược sĩ Tiến và Đoàn Di Băng - 2 doanh nhân nổi danh đại gia khét tiếng. Tình bạn của Hương Giang cùng Dược sĩ Tiến và Đoàn Di Băng qua bao năm được nhiều người ngưỡng mộ khi cả 3 đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án truyền hình thực tế, đóng góp rất lớn cho cộng đồng LGBT.

Năm 2018, Đoàn Di Băng và Dược sĩ Tiến cùng làm giám khảo cho Siêu Mẫu Việt Nam. Đây cũng là năm đầu tiên Hương Giang ngồi ghế HLV cho một show thực tế sau khi lên ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Đoàn Di Băng cùng xuất hiện tại Siêu Mẫu Việt Nam 2018

Ở chương trình năm đó, Hương Giang lần đầu làm HLV, Dược sĩ Tiến và Đoàn Di Băng cùng làm giám khảo khách mời

Sau Siêu Mẫu Việt Nam 2018, Hương Giang bắt đầu bắt tay vào nhiều dự án đóng góp cho cộng đồng LGBT Việt Nam, thực hiện sứ mệnh của một Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Một lần nữa, khán giả lại bắt gặp bộ ba Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Đoàn Di Băng đồng hành ở The Tiffany Vietnam - Chinh Phục Hoàn Mỹ. Đây là chương trình tìm kiếm người đẹp chuyển giới đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Show thực tế này được Đoàn Di Băng bỏ ra gần hết chi phí sản xuất, cùng Hương Giang tổ chức.

Nói về lý do sản xuất đổ tiền đầu tư cho The Tiffany Vietnam, Đoàn Di Băng từng chia sẻ với truyền thông: "Ban đầu, sau khi tham gia với vai trò giám khảo khách mời tại Siêu Mẫu Việt Nam 2018, mình được biết sắp tới sẽ tổ chức The Tiffany Vietnam. Tuy nhiên, lúc đó còn mơ hồ không biết The Tiffany là gì vì chưa từng coi một tập phát sóng nào hết, thế nên mình đã quyết định bay qua Thái cùng với Hương Giang chứng kiến cuộc thi The Tiffany Thailand.Và trong lúc theo dõi cuộc thi đó thì cả Di Băng và ông xã đều quyết tâm đem cuộc thi đó về Việt Nam. Không còn là một nhà tài trợ nữa mà mình đồng hành cùng tổ chức ra chương trình này. Đó là một sân chơi vô cùng nhân văn".

Ngồi ghế giám khảo Chinh Phục Hoàn Mỹ năm đó còn có Dược sĩ Tiến

Sau khi cùng nhau tổ chức The Tiffany Vietnam, mối quan hệ giữa Đoàn Di Băng và Hương Giang càng trở nên thân thiết

Còn nhớ, ở The Tiffany Vietnam, Đoàn Di Băng và Dược sĩ Tiến cũng có trận tranh cãi đến mức nam giám khảo bỏ về. Bầu không khí căng thẳng đến nỗi ngay cả Hương Giang cũng hoảng hốt. Dù chí choé trên chương trình thực tế, Di Băng và Dược sĩ Tiến sau đó lại gây bất ngờ khi cùng nhau đóng MV, chụp ảnh thân thiết cùng nhau, xóa tan mọi tin đồn hiềm khích.

Năm 2020, Đại Sứ Hoàn Mỹ - mùa 2 của show tìm kiếm mỹ nhân chuyển giới lên sóng, sau Siêu Mẫu Việt Nam, Chinh Phục Hoàn Mỹ, Dược sĩ Tiến lại đồng hành cùng Hương Giang, trở thành ban giám khảo xuyên suốt của chương trình. Trong khi đó, Đoàn Di Băng lại vắng mặt cũng bởi nữ doanh nhân "bầu bí", tập trung chăm sóc con gái út trong khoảng thời gian này.

Dược sĩ Tiến làm giám khảo ở Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020

Sau thành công của 2 chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người đẹp chuyển giới, Hương Giang cùng Dược sĩ Tiến bắt tay sản xuất The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vừa lên sóng đầu năm 2022. Lần này, Dược sĩ Tiến đảm nhận vai trò host dẫn dắt chương trình.

Dược sĩ Tiến cũng lên tiếng bênh vực cô bạn thân khi bị hiểu lầm đi trễ ở Chung kết The Next Gentleman: "3 ngày chạy chương trình Chung kết là 3 ngày Tiến đau lòng nhất vì Hương Giang không ăn không nghỉ, vô từ sáng và chạy chương trình tới tối. Đêm Chung kết thành công, người có công là Hương Giang, Tiến chỉ bỏ tiền ra thôi, chẳng làm gì cả, vào xong rồi đi về. Hương Giang thì mất ăn mất ngủ. Cả 2 anh em trước khi bước ra màn chào đầu tiên của đêm Chung kết đều rất run, không phải vì phần trình diễn của mình mà run vì buổi trực tiếp có suôn sẻ như mình tập hay không. Rất may là tốt hơn lúc tập chứ Tiến đi coi mấy bạn này tập 3 ngày đầu về bị stress không ngủ được vì tập như thế lên Chung kết là không được rồi. Tiến thấy hạnh phúc và may mắn khi được làm việc cùng Hương Giang".

Ở The Next Gentleman, Đoàn Di Băng và chồng đại gia cũng góp mặt với vai trò khách mời "làm khó" thí sinh. Dù không làm giám khảo chương trình nhưng Đoàn Di Băng cũng chi tiền ở The Next Gentleman. Trong đêm Bán kết, bà mẹ 3 con đã quyên góp đấu giá chiếc đồng hồ hiệu với mục đích thiện nguyện. Cuối cùng, ông xã cô đã mua lại với giá 300 triệu đồng.

Dược sĩ Tiến cũng dành sự hậu thuẫn rất lớn, ủng hộ cho cộng đồng LGBT chẳng thua kém Hương Giang. Gần đây nhất, vì muốn Đỗ Nhật Hà có thể cất lên tiếng nói của cộng đồng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, anh đã chi trên 100 triệu đồng để mua lượt bình chọn cho người đẹp chuyển giới. Ngoài ra, anh cũng nhờ Hương Giang thỏa thuận hợp đồng mua hẳn sóng trực tiếp đêm Chung kết Miss International Queen 2022, phát miễn phí cho khán giả Việt Nam nhằm ủng hộ Phùng Trương Trân Đài - Quán quân Đại Sứ Hoàn Mỹ.

Sắp tới, Dược sĩ Tiến sẽ cùng Hương Giang sản xuất các chương trình mới gồm show hẹn hò, chương trình tìm kiếm mentor cũng như Miss International Queen Vietnam 2023. Các show mới đều hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của bộ ba Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Đoàn Di Băng. Cùng thực hiện những chương trình ý nghĩa, có ích cho cộng đồng, tình bạn của cả ba được nhiều fan hết sức ngưỡng mộ.

