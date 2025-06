Thất bại của Miu Lê

Ở Livestage 2 (sân khấu biểu diễn 2), chỉ một trong 4 đội chiến thắng và được bảo toàn thành viên tiến vào vòng trong. Ba đội đều đối diện nguy cơ có thành viên bị loại dựa trên phiếu bình chọn. Đội của 52Hz và Phương Mỹ Chi tạm thời bứt phá sau lượt đầu tiên. Bích Phương vẫn chưa "ra trận". Đội Miu Lê vẫn còn hy vọng bùng nổ khi Tiên Tiên được đặt vào lượt trình diễn thứ 2.

Đội Miu Lê và Bích Phương không để lại nhiều ấn tượng ở lượt diễn đầu.

Miu Lê, Bích Phương hụt hơi

Trước Live Stage 2, Miu Lê tập hợp được đội hình trong mơ với Tiên Tiên, LyLy, Đào Tử A1J, Juky San, Danmy và Vũ Thảo My. Các mảnh ghép mà Miu Lê cần có như một nhà sản xuất, vocalist, rapper, vũ đạo đều có đủ. Lượt đầu tiên, Miu Lê, LyLy, Juky San và Danmy hợp thành một đội. Tiên Tiên tách ra nhóm 2 cùng 2 thành viên còn lại để phát huy thế mạnh sản xuất.

Miu Lê có thêm lợi thế từ việc lấy về Dương Domic trong dàn nghệ sĩ hỗ trợ.

Từ ca khúc We Belong Together, ý đồ ban đầu của Miu Lê, Tiên Tiên là phối thành Ballad. Sau đó, ý tưởng của đội trục trặc, phải tìm đến ý tưởng và quyết định chọn bản phối Pop Punk. Miu Lê và đồng đội mang lên sân khấu một ca khúc giàu năng lượng kết hợp vũ đạo.

Song, We Belong Together của đội Tiên Tiên không đọng lại quá nhiều vì theo tiết tấu nhạc, phần lời dễ trôi tụt. Sự xuất hiện của Dương Domic được chờ đợi bậc nhất trong dàn "Anh trai" đến Live Stage 2 hỗ trợ Em xinh. Nhưng phân đoạn "bắn" nốt cao của Dương Domic không ăn nhập so với tổng thể ca khúc và cũng không đủ để nâng tầm cả bài hát.

Tiết mục Red Flag của đội Bích Phương cũng mang tinh thần gần giống We Beling Together. Đó là Red Flag với âm nhạc tiết tấu nhanh để hướng đến dàn dựng vũ đạo. Các Em xinh Ngô Lan Hương, Yeolan, Han Sara và Lamoon đã làm tốt phần vũ đạo. Khách mời Jsol đóng góp nhiều cho tiết mục Red Flag khi tham gia xây dựng concept và viết lời mới.

Red Flag là sự lựa chọn an toàn của nhóm một, đội Bích Phương nhưng không có tính bức phá. Sự sáng tạo về concept là chưa đủ, khi cốt lõi của tiết mục là âm nhạc không có một "điểm nổ" cần thiết để chạm tới khán giả.

52Hz và Phương Mỹ Chi thành công với cú tất tay.

Bất ngờ với 52Hz

Dàn "ngựa chiến" của 52Hz chọn ca khúc Ballad Không đau nữa rồi để bước lên Live Stage 2. So với 3 đội còn lại, 52Hz đi ngược dòng, chọn Ballad như một "canh bạc" sẽ dẫn vào 2 ngả đường, là chạm tới cảm xúc khán giả hoặc trôi tụt vì sự cũ kỹ. Trước đó, 52Hz tuyên bố muốn làm nhạc hướng đến quốc tế. Khán giả dự đoán sẽ là ca khúc có nhiều màu sắc âm nhạc hiện đại thay vì Ballad như Không đau nữa rồi.

Nhạc Ballad dễ để thực hiện nhưng cũng rất khó nếu muốn làm hay. Đội 52Hz có nền tảng tốt để làm một bản Ballad hay, khi sáng tác của Bùi Trường Linh - một hit maker- đã sâu sắc về phần lời. Bản phối của Không đau nữa rồi có sự tham gia của Đoàn Minh Vũ, một trong những producer mát tay về Ballad.

52Hz, Orange, Châu Bùi và Mỹ Mỹ đã thành công trong nhiệm vụ đưa âm nhạc Ballad chạm tới cảm xúc nhiều người. Về bố cục, sự góp giọng của các thành viên được phân chia hợp lý. Giọng hát của Orange trội hơn tất cả trong đội. Châu Bùi lần đầu hát nhiều như vậy là yếu tố gây bất ngờ, khiến người nghe chờ đợi. Và phần dàn dựng múa đương đại trên nền nhạc góp phần giúp tiết mục đong đầy cảm xúc.

Tiếp đó, Pháp Kiều xuất hiện, làm một verse rap tái hiện những gì từng xảy ra trong bản hit Hào quang . Trong 4 Anh trai hỗ trợ các Em xinh ở lượt trình diễn một, Live Stage 2, màn góp giọng của Pháp Kiều hiệu quả hơn tất cả, không cần đột phá nhưng vừa vặn để làm nền cho các cô gái đạt được mục tiêu.

Bình chọn cho đội 52Hz và Phương Mỹ Chi sau lượt biểu diễn đầu tiên gần sát nhau. Tiết mục Hề của Phương Mỹ Chi cũng gây ấn tượng mạnh, khi nhóm Em xinh thử thách bản thân bằng việc kết hợp Tuồng cùng âm nhạc hiện đại. Để làm được chuyện này, Phương Mỹ Chi và đồng đội trải qua quá trình gian nan để tham vấn các nghệ sĩ tiền bối.

Đội Phương Mỹ Chi không có một producer thực thụ để định hình bộ khung âm nhạc cho 2 tiết mục của Live Stage 2. Nhưng Phương Mỹ Chi có ê-kíp phía sau, với nhóm producer DTAP hỗ trợ trong khâu sản xuất và hậu kỳ âm nhạc.

Phương Mỹ Chi được đặt vào thế mạnh và là người nắm vai trò "đầu tàu" của tiết mục, xuất hiện nổi trội hơn tất cả. Pháo làm tốt hơn nhiều so với các sân khấu khác, khi viết ra một verse rap tốt để đối đáp khách mời hỗ trợ Wean Lê. Phương Ly tròn vai khi phải hát trái sở trường. Còn Chi Xê là sự bất ngờ của tiết mục, khi một trong những Em xinh mờ nhạt nhất từ đầu game show đã có cơ hội thật sự để phát huy cá tính âm nhạc.

Phương Mỹ Chi đã dồn toàn lực quân bài chủ chốt cho lượt biểu diễn đầu tiên và thu về kết quả như mong muốn. 52Hz cũng đã tung gần hết "bài tẩy". Bích Phương và Miu Lê tạm thời hụt hơi nhưng cuộc chiến còn phía trước khi đội hình biểu diễn tiếp theo của 2 đội này mới là điều khán giả đang chờ đợi.