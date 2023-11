Hương Giang đầu đội lu trong poster MV mới, chính là ca khúc dính nghi vấn hát nhép tại Chung kết The New Mentor

Sau 1 năm vắng bóng, Hoa hậu Hương Giang chính thức trở lại đường đua Vpop cùng MV Hot Hòn Họt kết hợp cùng với nữ ca sĩ/ nhạc sĩ Saabirose. MV được đạo diễn với bộ đôi ăn ý Đạo diễn Đình Hà Uyên Thư và Giám đốc sáng tạo Denis Đặng.

Đây là một ca khúc "tưởng mới nhưng không mới" khi đã từng xuất hiện trên sân khấu Big Song Big Deal 2022, Miss International Queen VietNam 2023 - Đại Sứ Hoàn Mỹ và mới đây nhất được Hương Giang trình diễn trong đêm Chung kết The New Mentor 2023.

Hương Giang trình diễn Hot Hòn Họt tại Chung kết The New Mentor.

Tại Chung kết The New Mentor, Hương Giang đã có phần trình diễn Hot Hòn Họt hoành tráng cùng với dàn "chiến binh" của team cô. Cô đầu tư sân khấu kết hợp với vũ đạo và set up cực hoành tráng. Không chỉ thực hiện những bước nhảy nóng bỏng, Hương Giang còn mạo hiểm đu mình trên không. Tuy nhiên, do quá mải mê thực hiện vũ đạo và thực hiện các "mảng miếng", Hương Giang đã để lộ việc... hát nhép. Nhưng vì đây là sân khấu cuộc thi về model nên khán giả cũng không quá khắt khe về việc Hương Giang hát live ra sao - khác với ở các sự kiện âm nhạc.

Hương Giang đã chính thức tung poster, xác nhận ra mắt sản phẩm chính thức cho Hot Hòn Họt với hình ảnh cô gái diện trang phục lạ mắt đầu đội lu vô cùng bí ẩn. Tạo hình mới lạ của Hương Giang khiến khán giả vô cùng tò mò và liên tưởng đến hình ảnh của những mỹ nhân ở một xứ sở thần tiên vô cùng nóng bỏng nhưng cũng rất táo bạo, và không biết Hương Giang sẽ mang điều gì đặc biệt gửi gắm vào MV lần này.

Poster MV Hot Hòn Họt.

Ca khúc Hot Hòn Họt được chính nữ ca sĩ Saabirose sáng tác và "bén duyên" với Hương Giang tại chương trình Big Song Big Deal 2022. Sản phẩm lần này sẽ chứng minh rằng Hương Giang có còn "duyên" với âm nhạc hay cô chỉ nên tập trung vào mảng truyền hình thực tế. Sau 4 MV thuộc "vũ trụ Tuesday" đều đạt top 1 trending, Hương Giang có ra mắt 1 MV vào năm 2022 mang tên Em Buông tuy nhiên không hề đạt bất kì hiệu ứng nào. Có vẻ thời gian quá tập trung vào những vai trò khác của Hương Giang cũng khiến khán giả dần quên mất cô cũng là một ca sĩ!