Hướng dẫn tải miễn phí game Tiệm Phở Của Anh Hai

Những ngày gần đây, có một quán ăn nổi lên như quẩy gặp nước dùng. Hiển nhiên, tôi đang nhắc tới Tiệm Phở Của Anh Hai, hay tên tiếng Anh là Brother Hai's Pho Restaurant, một tựa game/quán phở ảo đang làm mưa làm gió khắp các mặt trận mạng xã hội.

Được phát hành trên nền tảng itch.io - một “phiên chợ mở” cho các nhà phát triển game độc lập có thể đăng tải và bán sản phẩm của mình, Tiệm Phở Của Anh Hai (TPCAH) là một dự án độc lập do một lập trình viên có nickname marisa0704 phát triển và phát hành. Theo trang web chính thức (và duy nhất) cho phép download TPCAH, đây là “tựa game kinh dị đậm chất cốt truyện, được truyền cảm hứng từ văn hóa và các sự kiện có thật tại Việt Nam”.

Yếu tố khiến cho Tiệm Phở bỗng có sức hút và sức viral lạ thường tại Việt Nam, là vì nó tái hiện một số hình ảnh rất thân thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt: quán phở bình dân, những người ăn phở cũng bình dị, và một chú chó trông hàng dễ thương đến lạ.

Tìm đường đến tiệm phở này như thế nào?

Hiện tại, TPCAH đang được phát hành trên hai nền tảng: Windows và Linux. Game miễn phí, nhưng người tải nó có thể ủng hộ nhà phát triển marisa0704 theo hai hình thức thanh toán, là PayPal và Thẻ thanh toán quốc tế.

Bạn hãy truy cập vào đường link này, tìm tới mục Download.

Hai phiên bản game trên hai hệ điều hành.

Gmae miễn phí, nhưng người chơi có thể mời nhà phát triển cốc trà sữa hay bát phở.

Nếu không có điều kiện ủng hộ, bạn hãy bấm vào dòng “No thanks, just take me to the downloads” để tải file cài đặt game. Hãy chọn đúng bản cài đặt, tương thích với hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Dung lượng game khoảng 1GB, cho cả hai bản Windows và Linux.

Công đoạn giải nén chỉ mất vài giây.

Folder giải nén được chỉ có 2 file. Theo khuyến nghị của nhà phát triển, 2 file này phải nằm cùng một thư mục thì game mới có thể chạy.

Chơi game bằng cách bấm đúp vào file pho_anh_hai.exe.

Game có tất cả 4 cái kết. Việc bạn gặp cái kết nào sẽ phụ thuộc vào những hành động bạn làm, những quyết định bạn đưa ra trong game. Về khoản này, có lẽ Tiệm Phở Của Anh Hai cũng ngang ngửa với tuyệt tác The Witcher 3: Wild Hunt - siêu phẩm của CDPR có tới 3 cái kết chính, và 36 cái kết phụ cho các nhân vật bên lề.

4 cái kết của TPCAH, bạn sẽ phải chú tâm khám phá game để có thể mở khóa được cả 4.

Hiện, chưa biết marisa0704 có định phát triển thêm DLC cho Tiệm Phở Của Anh Hai không. Thời gian sẽ trả lời.