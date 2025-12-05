Hướng dẫn cách chi tiêu linh hoạt cùng SPayLater trên ứng dụng ShopeePay

Tháng 12 đến, không khí mua sắm cuối năm rộn ràng ở mọi tuyến phố, Giáng sinh trang trí rực rỡ, hàng loạt sự kiện đón chào Happy New Year 2026 và sắp tới là Tết Bính Ngọ. Đáng chú ý, một "tín hiệu mới" xuất hiện khiến hội mê shopping phải gật gù: SPayLater trên ứng dụng ShopeePay đích thị là "chân ái" của mùa lễ hội nhộn nhịp cuối năm.

Bởi lẽ, khi kích hoạt SPayLater trên app ShopeePay giúp người dùng "mở khoá" giải pháp thanh toán mua trước trả sau linh hoạt mọi lúc, mọi nơi. Từ online đến offline, không chỉ áp dụng khi mua sắm tại nhà hàng, siêu thị, thương hiệu thời trang,… qua mã QR, người dùng có thể "mua trước trả sau" để thanh toán hóa đơn, đặt xe, sử dụng dịch vụ đối tác, và thậm chí là thỏa sức "chốt đơn" trên ShopeeFood. Cùng tham khảo cách sử dụng SPayLater trên ứng dụng ShopeePay theo hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Hướng dẫn người dùng thanh toán SPayLater khi mua hàng offline

Cách 1: Người dùng ShopeePay quét QR không giới hạn tại cửa hàng

Với việc hỗ trợ người dùng thanh toán bất kỳ mã QR hiện có trên thị trường (VNPAY-QR, VietQR, VietQR Pay, Banking QR), ứng dụng ShopeePay được lựa chọn tin dùng bởi nhiều cửa hàng để khách hàng thanh toán dễ dàng, thuận tiện chốt đơn, tìm được nhiều đồ đẹp, món ngon với deal hời.

Người dùng thoải mái tận hưởng niềm vui shopping, còn thanh toán chỉ cần quét mã QR ShopeePay tại cửa hàng theo 3 bước sau:



Bước 1: Mở app ShopeePay và chọn Quét mọi QR để quét mã QR do nhân viên cửa hàng cung cấp.

Tính năng quét mã QR trên app ShopeePay cho phép người dùng quét tất cả mã QR hiện có trên thị trường (VNPAY-QR, VietQR, VietQR Pay,...)

Bước 2: Sau khi nhập số tiền cần thanh toán, chọn SPayLater và kỳ hạn mong muốn.

Bước 3: Áp Mã giảm giá/Shopee Xu (nếu có). Tiếp theo, chọn Thanh toán ngay và nhập Mật khẩu ShopeePay/FaceID để xác thực giao dịch là thanh toán thành công.

Cách 2: Cửa hàng quét mã QR thanh toán của Người dùng

Mỗi người dùng app ShopeePay sẽ có riêng cho mình mã QR thanh toán. Sau hành trình shopping, ở phần kết thanh toán người mua cung cấp mã QR trên app ShopeePay để cửa hàng quét theo các bước sau:

Bước 1: Mở app ShopeePay và chọn biểu tượng Quét mọi QR.

Bước 2: Chọn QR thanh toán và nhấn hiện mã QR. Sau đó nhập mật khẩu ShopeePay/Face ID để hiện mã QR.

Bước 3: Chọn SPayLater và đưa mã QR cho thu ngân. Tiếp theo, chọn kỳ hạn thanh toán và hoàn tất các bước còn lại.

Không chỉ sở hữu lợi thế nhiều ưu đãi, sự xuất hiện mới của giải pháp tài chính "mua trước trả sau" SPayLater giúp người dùng khám phá và trải nghiệm vũ trụ thanh toán với hàng loạt tính năng được nâng cấp mới trên app ShopeePay quen thuộc.

Trải nghiệm thanh toán SPayLater 1 chạm quét QR bất kỳ

SPayLater trên ứng dụng ShopeePay giúp khách hàng "mua trước trả sau" chỉ với một chạm quét mọi mã QR phổ biến hiện nay, bao gồm mã ngân hàng Banking QR hay VNPAY-QR, VietQR, VietQR Pay. Xóa bỏ nỗi lo về việc phải dùng nhiều ứng dụng, mọi giao dịch đều được gói gọn tiện lợi ngay trên app ShopeePay. Đây chính là giải pháp thanh toán nhanh gọn, linh hoạt tối đa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chi tiêu hàng ngày, đặc biệt vào dịp lễ hội cuối năm.

Với mạng lưới chấp nhận thanh toán SPayLater phủ kín, người dùng có thể tối ưu chi tiêu tại hơn 300 thương hiệu, cửa hàng: The Pizza Company, Circle K, Lotte Mart, Guardian, Long Châu, Koi Thé, Kids Plaza,... Mùa cao điểm chi tiêu cuối năm, app ShopeePay đồng hành cùng khách hàng "vén khéo" khi vừa dùng được kho mã giảm giá, xu mua sắm, ưu đãi thanh toán từ ShopeePay và đối tác… vừa tận hưởng mua trước trả sau linh hoạt của SPayLater. Đặc biệt, khi thanh toán offline bằng SPayLater tại các cửa hàng đối tác, người dùng còn có cơ hội nhận được ưu đãi giảm 50% tối đa 50K vào các ngày đặc biệt sắp tới trong tháng 12 này từ ngày 10-15 và ngày 23-25, cùng các ưu đãi áp dụng riêng tại một số cửa hàng.

Mở khóa trải nghiệm thanh toán linh hoạt

Ngay khi kích hoạt SPayLater và thanh toán trên ứng dụng ShopeePay, người dùng sẽ nhận được vô vàn lợi ích: Voucher 150.000đ khi kích hoạt SPayLater lần đầu; Ưu đãi giảm giá vào các ngày đặc biệt; Chia nhỏ khoản chi thành nhiều tháng (với số tiền thanh toán tối thiểu hợp lý mỗi kỳ). Nhờ đó, dù lương tháng chưa về trong khi nhu cầu chi tiêu lớn, ví tiền của người dùng vẫn khoẻ giúp đảm bảo tài chính cá nhân cũng như tránh cảnh "vừa đi chợ xong đã hết tiền" hay ăn mì gói lúc cuối tháng.

Để tận hưởng trọn vẹn mùa ưu đãi hấp dẫn cuối năm từ online đến offline, người dùng hãy tải hoặc cập nhật ngay app ShopeePay, kích hoạt SPayLater để trải nghiệm giải pháp chi tiêu linh hoạt và chia nhỏ thanh toán chỉ với thao tác đơn giản trên app ShopeePay nhé!