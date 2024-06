Hùng Long Phong Bá 3 tung trailer mãn nhãn, hứa hẹn những màn đấu võ đỉnh cao

Điểm nhấn của phần này là sự xuất hiện của nhân vật A Dìn, do Quách Ngọc Ngoan thủ vai, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của anh sau một thời gian dài vắng bóng vì những biến cố cá nhân.

Đoạn trailer dài 1 phút 30 giây không tiết lộ nhiều về nội dung, chủ yếu giới thiệu các cảnh hành động đã làm nên thương hiệu "Hùng Long Phong Bá". Trước đó, phần 2 kết thúc với sự hy sinh của Bá (Trầm Minh Hoàng) và lời hứa bảo vệ vợ con của anh, đặt nền móng cho quyết định của hai người anh em Long và Phong rút khỏi giang hồ nhưng con đường một chiều không thể quay lại, họ chỉ có thể tiến tới "cái đích" không lối thoát.

Phần 3 tiếp tục câu chuyện sau khi Hai Cường bị bắt, A Hào không thể giữ tất cả dây cương cùng lúc, ma tuý ngày càng tràn vào Chợ Lớn không thể kiểm soát, công cuộc đấu tranh chống tội phạm cũng được đẩy lên cao độ. Sau những biến động, một Chợ Lớn hỗn loạn hiện ra. Điều này đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của một nhóm người trong bóng tối, buộc họ phải thả hổ về rừng để tìm kiếm người mới lên thay chiếc ghế của Hai Cường. Tình anh em của Hùng, Long và Phong đứng trước thử thách khi mỗi người phải đưa ra lựa chọn cam go giữa nghĩa vụ, tham vọng hoặc sinh mạng. Họ phải rơi vào tình cảnh phải đối đầu nhau giữa hai chiến tuyến.

Trailer hé lộ sự thay đổi đáng kể trong tạo hình và tâm lý của các nhân vật chính, không còn ngây ngô nhiệt huyết như phần 1 hay bốc đồng háo thắng như phần 2, mà giờ đây họ đã chững chạc và suy tính hơn.

"Hùng Long Phong Bá" thuộc thể loại hành động, do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện, nằm trong loạt dự án Galaxy Original do Galaxy Play sản xuất. Từ khi ra mắt phần đầu tiên năm 2022, bộ phim đã tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả, dù thể loại phim giang hồ, tội phạm Việt Nam đang bão hòa. Phim được đánh giá cao về nội dung lẫn võ thuật. Được ứng dụng hai công nghệ tiên tiến Dolby Vision và Dolby Atmos, "Hùng Long Phong Bá" là một trong những phim bộ độc quyền đã giúp Galaxy Play giành giải "Excellence Award for Theater Grade Sound" tại Asia-Pacific Broadcasting 2023. Giải thưởng này khẳng định tiêu chuẩn âm thanh quốc tế của bộ phim và sự nỗ lực không ngừng của Galaxy Play trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phần 3 sẽ giữ nguyên dàn diễn viên chính gồm Tùng Min, Steven Nguyễn, Võ Đình Hiếu, cùng Công Ninh, Huy Cường, Vũ Ngọc Anh, và bổ sung thêm các nhân vật mới do Quách Ngọc Ngoan, Đức Sơn, Cù Thị Trà đảm nhận.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chia sẻ, Quách Ngọc Ngoan đã phải giảm 10kg và tập luyện cường độ cao cùng đội ngũ cascadeur chuyên nghiệp để chuẩn bị cho vai A Dìn - một nhân vật người gốc Hoa máu lạnh và tàn ác. Sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan, dù gặp nhiều khó khăn từ đời tư, nhưng anh vẫn đam mê và quyết tâm cống hiến hết mình cho vai diễn này. Đạo diễn hy vọng sự trở lại này sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Quách Ngọc Ngoan cũng chia sẻ rằng, dù cuộc sống vừa qua có nhiều biến động nhưng đam mê với diễn xuất vẫn chưa bao giờ tắt. Anh rất trân trọng cơ hội gặp lại khán giả trong "Hùng Long Phong Bá 3" và hy vọng sẽ có thêm nhiều dự án tốt trong tương lai.

Cù Thị Trà, trong vai Nghi, cũng mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới. Trà từ bỏ hình ảnh thường thấy của mình trong các vai diễn đanh đá, xéo xắt, để hóa thân thành một nhân vật lạnh lùng và biết võ, một tay trong của Hội đồng thám thính tình hình Chợ Lớn. Sự lột xác này hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả.

Nhân vật Lão Đại do Đức Sơn thủ vai, là một thành viên của Hội đồng. Đạo diễn đã cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn diễn viên, và với kinh nghiệm và uy tín trong từng cử chỉ, lời nói, Đức Sơn đã hoàn toàn thuyết phục đội ngũ sản xuất.

Sáu tập phim của "Hùng Long Phong Bá 3" sẽ chính thức khởi chiếu độc quyền trên Galaxy Play từ ngày 27/6, mỗi tuần phát ba tập.