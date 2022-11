Hublot ra mắt Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ thế hệ mới

Ngày FIFA World Cup Qatar 2022™ chính thức khởi tranh, mẫu đồng hồ kết nối thông minh Thế hệ 3 Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ của Hublot cùng sẵn sàng điểm giờ chuẩn xác từng giây từng phút.



Là thương hiệu đồng hồ sang trọng tiên phong trong lĩnh vực bóng đá, Hublot công bố Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ - dòng đồng hồ kết nối thông minh với tính năng "dòng thời gian" hoàn toàn mới, hứa hẹn đưa người hâm mộ vào tâm điểm cao trào từ trước đến sau trận đấu.

Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ là chiếc đồng hồ kết nối thông minh Thế hệ 3 trong bộ sưu tập của Hublot, và hiện là chiếc đồng hồ đặc biệt có hiệu suất cao nhất của dòng Big Bang e. Với màn hình kích thước lớn cùng độ phân giải cao, mọi khoảnh khắc gay cấn của các trận cầu sẽ được chiếc đồng hồ thông báo đầy sống động.

Trước ngày giải đấu khởi tranh, Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ đã bắt đầu hoạt động ở chế độ đếm ngược từng ngày đến khi trận đấu khai mạc giữa Qatar và Ecuador vào ngày 20/11/2022 diễn ra. 15 phút trước mỗi trận bóng, đồng hồ sẽ cập nhật danh sách đội tuyển cùng thông tin cầu thủ.

Luôn ở trạng thái kết nối với tính năng "Dòng thời gian" mới

Khi trận bóng bắt đầu, đồng hồ sẽ tự động chuyển sang "chế độ trận đấu" và kích hoạt "dòng thời gian" - một tính năng được thiết kế riêng cho Big Bang e - giúp người hâm mộ ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ.

Cụ thể, một thang đo được chia thành năm phần ở rìa mặt số sẽ xuất hiện, cho biết trận đấu đang ở hiệp thi đấu nào, cùng thời gian bù giờ mỗi hiệp và thời gian nghỉ giữa hiệp. Nếu một bàn thắng được ghi, đồng hồ sẽ hiển thị hoạt ảnh sự kiện trận đấu bao gồm tên cầu thủ cùng biểu tượng quả bóng ở ô phút thích hợp trên thang đo. Điều tương tự cũng xuất hiện khi có cầu thủ bị phạt thẻ vàng, thẻ đỏ hoặc xử phạt đền.

Đặc biệt, màn hình đồng hồ sẽ tự động chuyển sang chế độ hiệp phụ, hay thậm chí chế độ đá luân lưu. Mỗi quả phạt đền, thành công hay thất bại, đều được đồng hồ ghi lại rõ rệt. "Hoạt ảnh thời gian trận đấu" sẽ hiển thị cùng tỉ số chung cuộc sau khi trận đấu kết thúc.

Tại bất kỳ thời điểm nào trong hiệp đấu, người đeo hoàn toàn có thể xem lại các sự kiện của FIFA World Cup Qatar 2022™ bằng cách xoay núm vặn để cuộn mặt số. Sau năm giây không hoạt động, đồng hồ sẽ tự động chuyển sang "chế độ tiêu thụ thấp" để tiết kiệm pin.

Thiết kế của Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ là sự pha trộn quyến rũ giữa kỹ thuật chế tác đồng hồ cơ xa xỉ với thiết bị điện tử cao cấp. Bộ vỏ 44mm hoành tráng được chế tác tinh xảo bằng High-tech Ceramic đen cùng titanium đen đánh bóng và phay xước tỉ mỉ, mang âm hưởng từ các mẫu đồng hồ cơ Big Bang biểu tượng.

Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ còn nổi trội bởi tính cá nhân hóa cao, thông qua tùy chọn mặt số phong phú trên ứng dụng đi kèm. Người mua có thể lựa chọn thiết kế mặt số và dây đeo theo sắc cờ 31 quốc gia tham dự, ngoài phiên bản chính thức màu đỏ tía được lấy cảm hứng từ quốc kỳ Qatar.

Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ sở hữu bộ xử lý Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100+ với hệ điều hành Wear OS by Google™ mới nhất (Wear OS 3). Đồng hồ còn sở hữu một ứng dụng chuyên biệt nhằm tối đa hóa tính ứng dụng, nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ cũng sở hữu bộ phần cứng tân tiến không kém, bao gồm gia tốc kế, con quay hồi chuyển, micro thoại, loa, GPS và máy đo nhịp tim.

Đồng hồ có tuổi thọ pin kéo dài cả ngày và có thể sạc đầy chỉ trong hai giờ. Chức năng Bluetooth 5.0 cho phép đồng hồ kết nối nhiều loại thiết bị và phụ kiện khác nhau. Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ chính thức mở bán với số lượng giới hạn chỉ 1.000 chiếc trên toàn cầu, tương thích với hệ điều hành Android và iOS, cùng khả năng chống nước đến 300m.

Thông tin cửa hàng chính thức của Hublot

Hublot Hà Nội Tràng Tiền Plaza Boutique

Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: (+84) 24 7102 2488

Giờ mở cửa:

9:30 – 21:30 từ Thứ hai - Thứ năm

9:30 – 22:00 từ Thứ sáu - Chủ nhật

Hublot Hồ Chí Minh Saigon Centre Boutique

L1-14, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, quận 1, TP.HCM

Hotline: (+84) 28 3636 9860

Giờ mở cửa:

9:30 – 21:30 từ Thứ hai - Thứ năm

9:30 – 22:00 từ Thứ sáu - Chủ nhật

Hublot Hồ Chí Minh Union Square Boutique

L1-04, Union Square Building

171 Đồng Khởi, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Hotline: (+84) 28 3535 3349

Giờ mở cửa:

9:00 – 22:00 từ Thứ hai - Chủ Nhật