Hứa Kim Tuyền tung ca khúc lấy cảm hứng từ phim của Son Ye Jin và So Ji Sub

Nhưng ở phiên bản chính thức, Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa có thêm phần góp giọng của GREY D, tân binh Vpop vừa debut thành công với một ca khúc lấy chủ đề về mưa đang trụ vững Top Trending cùng các BXH nhạc số - Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa. Giọng hát ấm áp của GREY D kết hợp với câu chuyện âm nhạc lãng mạn, đượm buồn của Hứa Kim Tuyền hứa hẹn sẽ khiến khán giả đồng cảm.

Trong buổi họp báo ra mắt album đầu tay "Colours" vào ngày 31/5/2022 trước đó, nhiều khách mời đã đặt câu hỏi tại sao Hứa Kim Tuyền không kết hợp với GREY D dù cả hai cùng chung công ty quản lý. Sản phẩm Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa chính là một món quà, cũng là câu trả lời từ Hứa Kim Tuyền dành cho những khán giả đang mong chờ sản phẩm hợp tác của anh và GREY D.

Nam nhạc sĩ còn hé lộ: "Dù MV Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa được quay hình cuối cùng, nhưng tôi chọn mở màn vì ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, không quá vui, cũng không quá buồn, thích hợp cho người nghe khởi đầu hành trình ‘những tổn thương đã qua’".

MV Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa được Hứa Kim Tuyền sản xuất tối giản để khán giả tận hưởng trọn vẹn không gian âm nhạc. Giữa khung cảnh thiên nhiên nên thơ, Hứa Kim Tuyền và GREY D kể câu chuyện buồn về tình yêu trong từng câu hát, nhưng sự chia tay và nỗi nhớ nhung không hề đau khổ, nặng nề mà lại nhẹ nhàng, đẹp đẽ nhờ từng lời ca, giai điệu.

"Xu hướng âm nhạc hiện tại đã thiên về tính nghe nhiều hơn là phần nhìn rồi, nên tôi cố gắng sản xuất hình ảnh phù hợp với không gian và không khí của bài hát. Cách làm này sẽ dễ dàng truyền tải nội dung, thông điệp và cả màu sắc âm nhạc tôi muốn gửi đến khán giả" - Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Song ca cùng GREY D, Hứa Kim Tuyền để đàn em thể hiện hầu hết sáng tác của mình, Hứa Kim Tuyền chỉ hát những đoạn bridge. Nếu giọng hát ấm áp của GREY D như cái ôm dịu dàng từ nơi xa gửi tới người thương đang chật vật, thì Hứa Kim Tuyền lại biến từng câu hát thành lời dặn dò xúc động: "Sẽ có những hôm trái gió trở trời hãy mặc thật ấm", "đường về khuya ngoại ô sớm vắng ánh đèn, khi sương lên em hãy về nhà sớm".

Thưởng thức ca khúc, khán giả còn bắt gặp câu hát "nước mắt cứ thế lang thang đi dọc nhân gian" cũng từng xuất hiện trong bản hit đầu tay của Hứa Kim Tuyền - "Hôm nay tôi cô đơn quá" do Tóc Tiên thể hiện.

Hứa Kim Tuyền lấy cảm hứng sáng tác Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa từ bộ phim Và Em Sẽ Đến - bản điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của nhà văn người Nhật Takuji Ichikawa, do Son Ye Jin và So Ji Sub đảm nhận diễn xuất.

Tâm đắc với bộ phim, Hứa Kim Tuyền còn xem lại nguyên tác của Takuji Ichikawa và phiên bản điện ảnh Nhật Bản: "Tôi bị 'sống' trong câu chuyện tình yêu trong Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa hơn 1 tuần, cứ ngồi nghĩ về ngôi nhà, về bến tàu, về những cơn mưa, về tình yêu, những điều kỳ diệu và cả những chia xa. Bài hát này ghi lại những cảm xúc của tôi về bộ phim và dành tặng cho 'người yêu cũ' thứ 2 - người đã cùng tôi xem bộ phim này và cũng rất yêu thích nó".

Không chỉ ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa được sáng tác bằng chính những trải nghiệm thật của Hứa Kim Tuyền, mà toàn bộ "những tổn thương đã qua" đều mang tính cá nhân khá cao, kể lại những câu chuyện tình yêu, những nỗi đau có thật của nhạc sĩ trẻ. Ở album đầu tay "Colours", Hứa Kim Tuyền gây ấn tượng với các sáng tác mang tính đời sống, ẩn chứa thông điệp nhân văn, hướng đến nhiều thế hệ và kết hợp cùng các giọng ca nội lực như danh ca Cẩm Vân, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Nguyên Hà… Còn ở Những Tổn Thương Đã Qua, Hứa Kim Tuyền góp giọng cùng những ca sĩ trẻ như GREY D, Orange, ZINO, Negav để chia sẻ cảm xúc về tình yêu qua góc nhìn của những người trẻ.

Ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa đã chính thức phát hành trên kênh YouTube và các nền tảng nhạc số từ 19h00 ngày 16/12/2022.