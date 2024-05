House of Luck coffee ra mắt concept "may mắn" thú vị ở Hải Phòng

May mắn là lựa chọn- chất cảng mới cho Hải Phòng

Quán cà phê ra đời xuất phát từ nhu cầu tìm "chốn thứ ba" của nhân loại bên cạnh ngôi nhà và nơi làm việc. House of Luck (HOL) không chỉ là một quán cà phê đơn thuần, mà còn là nơi mang đến những trải nghiệm may mắn và tích cực.

Tinh thần may mắn toả sáng từ thiết kế kiến trúc hiện đại của toà nhà, tràn đầy ánh sáng, sử dụng gạch kính đắt tiền tạo sự phản chiếu lung linh cho không gian, những quả cầu sáng lấp lánh cùng những mái vòm cong cong đem đến cảm giác thần tiên. Toàn bộ thiết kế kiến trúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện gặp tiên, càng lên cao dần cảm giác càng thoái mái và càng đẹp. Người phàm trần có cơ hội gặp tiên, đó chẳng phải là may mắn hay sao!

Chủ đầu tư của quán cà phê House of Luck là một người con rất trẻ ở Hải Phòng. Anh cùng với đơn vị tư vấn Tin yêu Việt Nam mà người đứng đầu cũng là "người con Hải Phòng" muốn thổi một làn gió mới vào ngành F&B với concept quán cà phê độc đáo, theo đó, tinh thần may mắn là điểm then chốt trong toàn bộ sự phục vụ khách hàng.

Có khi nào bạn nghĩ rằng, mình sinh ra lành lặn và có đủ giác quan để tồn tại? May mắn có nhiều cấp độ, cấp độ đơn giản là bạn thấy mình "hên" khi nhặt được một cái gì đó, cấp độ cao hơn là biết mình là người may mắn khi có được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời, như việc có một thân hình lành lặn, sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế và hạnh phúc.

Cấp độ cao hơn nữa của may mắn là bạn thấu hiểu trọn vẹn đạo lý trong cuộc đời, nhận thức được nhân quả và đón nhận mọi điều đến trong cuộc sống của mình đều như một món quà, bất kể đó là hạnh phúc hay khổ đau, luôn sống với một niềm lạc quan vô hạn, bạn sẵn sàng cho đi như một ông hoàng dù bất kể trong tay mình có gì.

Bạn sống như một người may mắn là một lựa chọn tuyệt vời nhất của một con người và bạn có thể lựa chọn nó ngay từ bây giờ. Khi thấy mình may mắn, thì tự nhiên trong mình sẽ tràn đầy lòng biết ơn. Mình sẽ khiêm nhường, đúng mực. Bởi mình biết rõ những thứ mình có được là phước lành quý báu, mình sẽ tiết kiệm, không phung phí. Mình sẽ biết trân quý những gì mình có và giữ gìn điều đó.

May mắn là lựa chọn.

Menu đồ ăn và đồ uống "may mắn"

Một trong những chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam đã thiết kế cho HOL một menu mang tinh thần may mắn, với tông màu chủ đạo là những màu tươi sáng như màu vàng, đỏ và kết hợp với vàng lá để lấy được sự toả sáng mang đến nhiều thứ tích cực. Với văn hoá phương Đông thì mỹ kim tượng trưng cho sự may mắn.

Món bánh mì que Hải Phòng và bánh tráng nướng giá bể trong menu của HOL được rắc vàng lá lấp lánh. Nhân bánh mì là sự kết hợp giữa chả tôm Hàn Quốc Menbosha sốt chí chương đặc biệt, kết hợp với các loại rau thơm, rắc vàng lá ăn được, là phiên bản nâng cao trên nền bánh mì que truyền thống Hải Phòng.

Xôi cuộn xá xíu được làm kỳ công với thịt xá xíu màu tự nhiên rực rỡ, ăn kèm với trứng gà nấu chậm để khi cắt lòng đỏ sẽ tan chảy, tạo tông màu vàng, đỏ phù hợp concept, thơm nức vị pate, vừa quen vừa lạ, mang tới một trải nghiệm mới cho khách hàng.

Những món ăn may mắn khác còn phải kể tới bánh bao nhân pate Hải Phòng, bánh đa cua trộn với phần thịt cua nấu đông kiểu món ăn ngày Tết, phần thạch trong trẻo thể hiện sự an lành cho cả một năm.

Toàn bộ đồ uống của HOL cũng được sáng tạo dựa trên tinh thần may mắn. Màu sắc vàng, đỏ nổi trội và được lấy từ màu tự nhiên như màu đỏ trà kombucha lên men, lát chanh vàng, dâu tây sấy, mứt dâu tây, thạch đào, thanh long đỏ, hoà với vẻ đẹp của những cánh hoa tươi rói đủ màu sắc ăn được, khiến cho đồ uống là một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Không những thế, toàn bộ team vận hành đều được sống và làm việc trong một môi trường tích cực và tràn đầy năng lượng sáng tạo, vui vẻ để phục vụ cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và thân thiện nhất.

Hải Phòng đã có nhiều loại mô hình quán cà phê. House of Luck là một trong những concept độc đáo đi theo hướng dựa vào chất liệu ẩm thực truyền thống và sáng tạo thêm những ý niệm về cách thưởng thức ẩm thực đương đại, tạo nên một tinh thần mới cho thành phố cảng Hải Phòng. Tổng hoà không gian và không khí quán luôn sôi động mang đến sự tích cực khi bạn đến với quán cà phê House of Luck. Ở quán cà phê này, may mắn không chỉ là một khái niệm, mà còn là một lựa chọn, một phần của cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người.

HOUSE OF LUCK COFFEE

Địa chỉ: Số 6, Khu Đống Quán 1, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng (cạnh SCES English)

Fanpage: https://www.facebook.com/houseofluck.banchat

Điện thoại: 052.295.5666