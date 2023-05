Hot Vlogger đưa Trấn Thành trở lại "tâm bão" là ai?

JVevermind là cái tên quen thuộc đối với thế hệ 9X, tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992 tại Hà Nội, cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tốt nghiệp ngành truyền thông đa phương tiện, Cameron University, bang Oklahoma, Mỹ. Những năm 2012–2015, phong trào Vlog tại Việt Nam nở rộ, JVevermind nổi đình nổi đám với Vlog - dạng nhật ký video - thẳng thắn chia sẻ quan điểm, tạo cảm hứng, có sức phổ biến lớn.

Nickname của Trần Đức Việt không phức tạp. JV nhìn cách điệu giống nữ N, tức là chữ cái bắt đầu của từ Nevermind. Dần dà, cái tên trở thành thương hiệu khi nói về dòng Vlog tại Việt Nam.

JVevermind (Trần Đức Việt). Ảnh: MXH.

Năm tháng 20 rực rỡ

Thời điểm chói sáng nhất, JVevermind mới bước sang độ tuổi 21, video của anh thường ngắn nhưng có sự sáng tạo trong kịch bản, thêm vào đó là khiếu ăn nói hài hước, thu hút người xem khiến anh nhanh chóng trở thành nhà sáng tạo nội dung số hàng đầu tại Việt Nam.

Mỗi video, JVevermind khai thác nhiều nội dung, tìm ra khía cạnh mới và thể hiện qua lăng kính độc đáo của riêng mình, nhờ đó hút lượng xem lớn. Những chủ đề nam Vlogger nổi tiếng từng hướng đến như fan cuồng Kpop, anh hùng bàn phím, bạo lực học đường, chém gió bằng tiếng Anh… với giọng điệu hài hước nhưng không kém phần châm biếm, sâu cay.

Suốt thời gian đó, anh gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể khi trở thành người Việt đầu tiên nhận giải Golden Play Button Award của YouTube khi đạt hơn 1 triệu người đăng ký theo dõi. Năm 2015, anh có tên trong danh sách 30 under 30 do Forbes Việt Nam bình chọn. Một năm sau đó, JVevermind ghi tên mình vào danh sách 30 Under 30 2016 Asia do tạp chí Forbes bình chọn ở mảng truyền thông - quảng cáo - giải trí, giải thưởng Infuence Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality.

JVevermind được gọi là "huyền thoại" giới Vlogger Việt Nam. Ảnh: CMH.

Bước sang giai đoạn Vlog thoái trào, cái tên JVevermind không còn năng nổ hoạt động. Sinh nhật tuổi 24, anh trải lòng về chuyện mất mát mình gặp phải trong năm qua khi hai người thân thiết ra đi hay chuyện chia tay mối tình 2 năm với hot girl Mie.

Khi xây dựng được những nền tảng mạng xã hội nhất định, JVevermind quyết định "ở ẩn". Anh khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi xóa sạch toàn bộ nội dung trên YouTube, gần 50 video triệu view "bốc hơi", tài khoản Instagram của anh cũng trắng trơn…

Bước ngoặt và sự trở lại

Năm 2019, sau thời gian dài vắng bóng, JVevermind bỗng dưng tái xuất trong vai trò mới. Anh ra mắt phim ngắn điện ảnh Không dấu chân người , đảm nhận tận 4 vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính.

Chia sẻ về chuyện xóa hết video cũ, anh nói không phải muốn chối bỏ quá khứ mà những hình ảnh năm 19, 20 chỉ là một phần con người anh. Ở hiện tại, hình ảnh đó không còn thể hiện đầy đủ, chính xác con người trong độ tuổi mới. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cất đi một chỗ và bắt đầu con đường mới với con số 0 tròn trĩnh" - JVevermind bộc bạch.

JV nói anh gặp khó khăn khi chuyển sang sản xuất phim.

Bên cạnh đó, JV ra mắt sê-ri mới mang tên Cuối tuần mất ngủ, xây dựng dưới dạng bản tin châm biếm những vấn đề hot trong xã hội, với mục đích giúp khán giả trẻ vừa giải trí vừa tăng phần nào nhận thức về xã hội, đời sống, giáo dục, pháp luật, thế giới… đang diễn ra xung quanh, theo một cách hài hước và châm biếm nhẹ nhàng. Dù thế, sê-ri này chỉ kéo dài 8 tập và tiếp tục ngừng sản xuất video trong vòng 2 năm.

Cách đây 1 tháng, nam Vlogger đình đám một thời quay trở lại với nền tảng mạng xã hội. Anh tâm sự một vài năm qua, anh gặp khó khăn khi theo đuổi con đường làm phim điện ảnh nên quyết định quay trở lại YouTube.

Ngày 15/5, anh gây "bão" vì nhắm đến nhân vật giải trí hot và thị phi của giới giải trí trong thời gian này là Trấn Thành, đưa lên Vlog. Chính bản thân anh cũng thừa nhận mình muốn "bú fame".

JV quay lại với phong cách làm video quen thuộc nhưng những clip viral của anh cách đây nhiều năm về trước, kể chuyện hai lần gặp MC Rap Việt với ấn tượng không tốt nhưng cũng không nói rằng mình ghét. Một lần đóng chung quảng cáo, JV từng có ý định "động chân động tay" với Trấn Thành vì bị MC này mắng chửi giữa trường quay.

Theo anh, nếu muốn biết giá trị của bản thân, Trấn Thành chỉ cần biến mất một thời gian. "Từ lúc làm nghề, Trấn Thành không có quãng nghỉ nhận ra bản thân có cái tôi vô cùng lớn. Tôi nghĩ ai cũng xứng đáng được trao cơ hội nhìn lại chính mình" - anh nói.

Thậm chí, để những lời nhận xét Trấn Thành có sức nặng, anh bỏ nguyên 13 tiếng đồng hồ xem hết tất cả video trên kênh YouTube của nam MC, tuyên bố mình là trưởng fan club của Trấn Thành. Đến nay, video về Trấn Thành của JV đạt đến con số 1,7 triệu lượt xem và trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

JV đưa Trấn Thành lên "mũi sào" trong Vlog mới nhất.

Nhà báo Hà Quang Minh nhận xét JV khôn ngoan khi lựa chọn tâm điểm dư luận để định vị lại mình trong thế giới Vlogger: "Nhận xét mang cảm tính cá nhân nhưng không ai nói JV hồ đồ vì dành 13 tiếng xem video Trấn Thành công bố trên mạng, sử dụng chính chất liệu của đối tượng để mổ xẻ đối tượng. Đây là cách làm logic, có dẫn chứng, khó ai có thể quy chụp… Anh ta nói Trấn Thành cần phải hiểu giá trị của sự biến mất. Điều này có ý nghĩa lớn hơn khi chính JV là người từng biến mất. Chúng ta không thể nói anh ta dạy đời vì JV đã trải nghiệm và hiểu giá trị đó…".