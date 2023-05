Trấn Thành tiếp tục là MC chương trình Người ấy là ai 2023: Khán giả phản ứng ra sao?

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên về Người ấy là ai mùa 5 được hé lộ và thông tin MC Trấn Thành chính thức được công bố, khán giả đã đưa ra ý kiến trái chiều.

Khó ai thay thế được Trấn Thành?

Bên cạnh ý kiến không đồng tình, nhiều người cho rằng, khó ai có thể thay thế được Trấn Thành trong show Người ấy là ai

Không thể phủ nhận, những màn tung hứng, cùng sự dẫn dẫn dắt khéo léo của Trấn Thành đã góp phần không nhỏ vào thành công của 4 mùa Người ấy là ai. Nhiều người cho rằng, khó có thể tìm ra một cái tên nào phù hợp hơn Trấn Thành bởi anh đã ngồi vị trí host cùng Người ấy là ai xuyên suốt 4 mùa.

Thậm chí, không ít khán giả cho rằng, sự góp mặt của Trấn Thành là quyết định 50% thành công của chương trình. "Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi Người ấy là ai kể cả việc không thích Trấn Thành. Nhưng nếu lần này nam MC còn khóc lóc sướt mướt không hợp lý thì tôi tẩy chay cả MC và chương trình", một khán giả nêu quan điểm.



"Luôn ủng hộ Trấn Thành, con người cũng có lúc nói vạ miệng, không ai có thể tránh khỏi chuyện đó", "Dù gì Trấn Thành vẫn hợp với Người ấy là ai, nếu để ai đó khác dẫn sẽ bị chê nhạt cho mà xem”, “Cái gì ra cái đó, năng lực của Trấn Thành không thể phủ nhận", "Trấn Thành có khóc nhiều như các mùa trước đó nữa không, xem phát ngán"... nhiều ý kiến được dân mạng bàn tán.

Thông tin với PV Báo Đại Đoàn Kết, đại diện nhà sản xuất chương trình Người ấy là ai cho hay, Trấn Thành không chỉ là người cầm trịch chương trình, mà anh còn giữ vai trò là cầu nối nữ chính - ban cố vấn và dàn cực phẩm...

Ở một vài hình ảnh hậu trường, Trấn Thành gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Nam MC diện vest bảnh bao, để râu ra dáng quý ông.

Những lần Trấn Thành "gây sốt" trong Người ấy là ai

Trấn Thành với vai trò MC chương trình Người ấy là ai

Với phong cách dẫn dắt tếu táo, vui đùa nhưng sâu sắc, Trấn Thành luôn biết cách khơi gợi để khách mời, nữ chính cũng như 5 chàng trai bộc lộ được cảm xúc của mình nhiều nhất có thể trong trường quay.

Xuất hiện trong chương trình, Trấn Thành không chỉ hoàn thành tốt vai trò host mà anh còn hóa thân vào vai "quân sư" vô cùng xuất sắc. Mỗi số phát sóng, nam MC thường mang đến nhiều chia sẻ thấm thía thông qua những bài học mà anh đã trải qua trong cuộc sống.

Trấn Thành cũng có nhiều câu nói tạo trend, gây chú ý với khán giả.

Ở những mùa đầu tiên, Trấn Thành gây sốt với những chia sẻ về câu chuyện từ các nữ chính được cộng đồng mạng lan tỏa mạnh mẽ: "Đàn ông sẽ dễ sai nhiều hơn, vì họ dễ bắt đầu lại. Phụ nữ có thể mất tất cả, nhưng có một thứ không bao giờ lấy lại được đó là thanh xuân. Phụ nữ được quyền ích kỷ một chút để tận hưởng thời thanh xuân hoàng kim của họ. Phải học cách để lộng lẫy và trở nên có giá. Đừng bắt người ta yêu thương mình khi mình không yêu thương bản thân”.

Trước đó, trong mùa 4 Người ấy là ai, MC Trấn Thành cho rằng: "Hôn nhân thành công khi nó không đánh mất con người và cuộc sống của bạn trước khi bạn gặp nó", "Một ngày tồi tệ chỉ khác một ngày tuyệt vời ở chỗ bạn đón nhận nó ra sao thôi"...

Một số câu nói mà Trấn Thành chia sẻ trong chương trình khiến khán giả phải gật gù đồng ý là: "Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ những người luôn viện lý do cho cái sai của mình"; " Phụ nữ thường cần sự an toàn, ai cho họ sự an toàn nhiều hơn thì trái tim họ sẽ bị chinh phục"...