Sáng 8/8, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Han Ji Min (Nàng Dae Jang Geum) hiện đang hẹn hò nam ca sĩ kém 10 tuổi Choi Jung Hoon tới từ ban nhạc JANNABI. Theo nguồn tin, cặp đôi quen biết nhau từ chương trình The Seasons - Choi Jung Hoon's Night Garden hồi tháng 8 năm ngoái. Và Han Ji Min - Choi Jung Hoon đã có màn song ca ấn tượng, khiến khán giả không khỏi thích thú. Năm ngoái, Han Ji Min tiết lộ mình là người hâm mộ Choi Jung Hoon, còn nhiệt tình tới concert của nam ca sĩ để ủng hộ tinh thần cho đối phương. Trong khi đó, nam ca sĩ họ Choi bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự mến mộ đàn chị dành cho mình.

Ngay trong ngày 8/8, Dispatch đã khui hình ảnh được chụp trong buổi hẹn hò lãng mạn của 2 nghệ sĩ. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình cảm trong bầu không khí hạnh phúc.

Hồi năm ngoái, Han Ji Min tới concert của Choi Jung Hoon, còn xuất hiện trong 1 show do nam ca sĩ làm chủ xị với tư cách khách mời

2 nghệ sĩ tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc gần đây. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình tứ

Thông tin Han Ji Min đang yêu nam ca sĩ Choi Jung Hoon kém 10 tuổi đấ chiếm sóng mạng xã hội xứ củ sâm

Tới trưa 8/8, đại diện 2 bên đồng loạt xác nhận thông tin Han Ji Min đang hẹn hò Choi Jung Hoon. Phía công ty chủ quản của mỹ nhân Nàng Dae Jang Geum cho hay: “Đúng là Han Ji Min và Choi Jung Hoon mới bắt đầu hẹn hò trong thời gian gần đây. Họ quen biết nhau qua chương trình The Seasons - Choi Jung Hoon's Night Garden. Han Ji Min là fan trung thành của JANNABI. Hy vọng mọi người hãy gửi tới cặp đôi những lời chúc mừng tốt đẹp”.

Ngay sau đó, đại diện cũng lên tiếng xác nhận Choi Jung Hoon đang yêu đàn chị hơn 10 tuổi: “Sau khi kiểm tra thông tin, chúng tôi xác nhận rằng Choi Jung Joon - Han Ji Min lần đầu gặp gỡ qua chương trình The Seasons - Choi Jung Hoon's Night Garden. Họ mới chỉ bắt đầu hẹn hò gần đây thôi”.

Đại diện 2 bên đồng loạt lên tiếng xác nhận Han Ji Min - Choi Jung Hoon chính thức hẹn hò gần đây

Han Ji Min sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi còn đang học cấp 3. Người đẹp được công chúng xứ kim chi biết đến rộng rãi nhờ 2 bộ phim Nàng Dae Jang Geum và All In . Kể từ đó đến nay, cô không ngừng khẳng định tên tuổi với vai nữ chính trong loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Hoàng tử gác mái (2012), Hyde Jekyll, Me (2015)... Han Ji Min từng vướng nghi vấn hẹn hò nhiều tài tử đình đám Hàn Quốc như So Ji Sub, Jung Woo Sung, Gong Yoo... nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, Choi Jung Hoon sinh năm 1992, ra mắt với vai trò giọng ca chính của ban nhạc JANNABI khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, JANNABI đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc xứ kim chi qua loạt bản hit như Summer, For Lovers Who Hesitate, A Thought on an Autumn Night ...

Han Ji Min trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách

Choi Jung Hoon gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên mặt trận âm nhạc tại xứ sở kim chi

Nguồn: News1