Hot rần rần ảnh thời trẻ của tài tử The Glory: Điển trai hết chỗ chê, càng lớn tuổi càng thêm quyến rũ

Dân tình đang đổ dồn chú ý vào dàn diễn viên cực phẩm của The Glory sau khi phần 2 bộ phim chính thức lên sóng. Đặc biệt, các khán giả nữ phát sốt trước tài tử Jung Sung Il vì diễn xuất tài tình và vẻ ngoài điển trai, quyến rũ. Jung Sung Il vốn đã hoạt động trong ngành giải trí từ lâu nhưng phải nhờ đến The Glory, tên tuổi của tài tử này mới thực sự bật lên.

Xem lại loạt ảnh quá khứ, ai cũng phải trầm trồ trước gương mặt sắc nét, nam tính và thần thái quý ông của Jung Sung Il. Không thâm trầm, bí ẩn như vai diễn trong The Glory, Jung Sung Il thời trẻ cũng có những khoảnh khắc vô cùng ấm áp, thư sinh. Phải công nhận rằng, tuy tài tử họ Jung thời trẻ rất thu hút và đẹp trai nhưng "anh chú" Jung Sung Il của hiện tại mới thực sự là phiên bản đỉnh nhất. Quả thật, nam diễn viên đúng là "gừng càng già càng cay", càng lớn tuổi càng thêm phong trần, quyến rũ.

Lật lại ảnh quá khứ, các fan không khỏi bất ngờ vì Jung Sung Il cũng có những khoảnh khắc ấm áp, thư sinh, đối lập hẳn hình tượng lạnh lùng, thâm trầm, lịch lãm ở hiện tại

Gương mặt nam tính, sắc cạnh của Jung Sung Il. Loạt ảnh đậm chất quý ông trong quá khứ đã chứng minh cho thần thái của nam diễn viên

Chưa cần trau chuốt như nhân vật Ha Do Young trong The Glory, Jung Sung Il đã toát ra khí chất tổng tài cực phẩm

Còn ai nhận ra hình ảnh tổng tài Ha Do Young trong The Glory sau khi biết được giây phút đáng yêu và hài hước bất chợt của Jung Sung Il ngoài đời

Ở thời điểm chưa bùng nổ danh tiếng, Jung Sung Il cực kỳ chăm chỉ thử sức với đủ loại tạo hình và vai diễn, từ cổ trang, quân đội đến quý ông

Vẻ nam tính, quyến rũ khiến tài tử trong bộ phim The Glory trở thành "anh chú" hot nhất hiện tại

Jung Sung Il sinh năm 1980 và đã vào nghề được hơn 20 năm. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Song Hoa Điếm, The Return Of Iljimae, Our Blues... Tuy là diễn viên nổi bật của sân khấu kịch, nhạc kịch nhưng ở địa hạt truyền hình và điện ảnh, Jung Sung Il chỉ thường các đóng vai phụ.

Vẻ ngoài nam tính, thâm trầm của Jung Sung Il vô cùng phù hợp với vai diễn trong The Glory, đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới. Từ cái tên chưa nhận được nhiều chú ý, Jung Sung Il hiện là 1 trong những "anh chú" hot nhất nhì màn ảnh Hàn.



Bước đột phá lớn nhờ The Glory chỉ là khởi đầu của nam diễn viên. Các khán giả hiện tại rất mong chờ được gặp Jung Sung Il trong các dự án mới

Nguồn: Koreaboo