Chuyện tình trắc trở như phim của tài tử The Glory: 3 năm yêu xa, 3 năm hẹn hò, chia tay 7 năm mới quay trở về bên nhau

Nhờ thành công của The Glory, tên tuổi tài tử Jung Sung Il cũng vụt sáng tại Kbiz. Mọi điều về sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của anh đều được công chúng chú ý. Trong chương trình Yoo Quiz On The Block, tài tử The Glory đã kể về chuyện tình nhiều sóng gió của anh với người vợ đã kết hôn được 7 năm.

Jung Sung Il được bạn bè giới thiệu 1 cô gái vào những năm đầu của tuổi 20, sau khi anh xuất ngũ. Khi cô gái ấy sang Mỹ du học, anh đã đề nghị cô hẹn hò với mình, bất chấp khoảng cách xa xôi. Họ liên lạc với nhau bằng e-mail, những cuộc gọi và yêu xa tròn 3 năm. Chuyện tình này đã khiến MC Yoo Jae Suk vô cùng phấn khích.

Jung Sung Il gặp vợ khi mới ngoài 20 tuổi

Kết thúc 3 năm yêu xa, bạn gái Jung Sung Il trở lại Hàn Quốc và lần này cặp đôi đã chính thức tay trong tay như bao người khác. Thay vì khó xử, bối rối vì khoảng cách, tài tử vô cùng vui mừng khi được gặp người thương sau thời gian dài. Sau 3 năm yêu xa, cặp đôi đã có thêm 3 năm hẹn hò mặn nồng.

Tuy nhiên, sau thời điểm đó, chuyện tình cảm của họ đi vào ngõ cụt. Jung Sung Il và bạn gái chia tay và không liên lạc với nhau trong khoảng 7-8 năm. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả đó chính là dù bạn gái không liên lạc với Jung Sung Il, nhưng lại giữ liên lạc với mẹ anh.

Sau 3 năm yêu xa, 3 năm hẹn hò ngoài đời, cặp đôi chia tay và không liên lạc trong 7-8 năm

Trong 1 lần mẹ của tài tử đến Seoul và không may bị ốm, bà đã không gọi cho Jung Sung Il vì sợ làm con trai lo lắng. Thay vào đó, bà chỉ gọi cho bạn gái cũ của con trai. Cô tạm gác lại công việc, bí mật đưa mẹ Jung Sung Il đến 1 bệnh viện ở Seoul. Ở đây, 2 người đã gặp lại nhau sau nhiều năm chia tay và không liên lạc.

Đến lần này, cả 2 nhận ra rằng họ chính là định mệnh của đời nhau và không thể đánh mất đối phương thêm 1 lần nữa. Lần này chỉ sau 3 tháng, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân. Đến nay, vợ chồng tài tử The Glory đã chung sống được 7 năm. Anh tóm tắt chuyện tình bền chặt của mình bằng câu nói: "3 năm hẹn hò qua mạng, 3 năm hẹn hò thực sự, 7 năm chia tay, 3 tháng tái hợp và 7 năm chung sống".

Tên tuổi Jung Sung Il vụt sáng nhờ The Glory

Nguồn: Kbizoom