Hot nhất Naver: 130.000 người xem "tiểu tam" Kim Min Hee tái xuất, cùng người tình hơn 22 tuổi đưa con mới sinh đi dạo

Vào ngày 25/4, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Kim Min Hee cùng đạo diễn Hong Sang Soo đưa con đi dạo. Bức ảnh này được chụp tại công viên hồ Misa ở thành phố Hanam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trong bầu không khí mùa xuân, Kim Min Hee bế con còn Hong Sang Soo âu yếm vuốt ve em bé, tạo nên khung cảnh đầy hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi này tái xuất sau khi Kim Min Hee sinh con vào ngày 8/4 vừa qua. Bức ảnh này ngay lập tức chiếm sóng truyền thông, nhận được sự tương tác khủng. Bài viết về bức ảnh đứng ở vị trí số 1 cổng thông tin Naver trong chiều 25/4, thu hút đến 130.000 lượt đọc.

Bức ảnh Kim Min Hee - Hong Sang Soo đưa con trai mới sinh đi dạo làm dậy sóng truyền thông Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên cặp đôi này lộ diện sau sinh con

Hong Sang Soo - Kim Min Hee là cặp đôi bị công chúng xứ Hàn ghét nhất trong những năm qua. Âu cũng là bởi nữ diễn viên sinh năm 1982 đã làm tiểu tam phá hoại gia đình của vị đạo diễn hơn 22 tuổi. Vào năm 2015, nữ diễn viên 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến "bà cả" phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải".

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua. Kim Min Hee mang danh "tiểu tam trơ trẽn nhất Kbiz", cặp đôi bị khán giả Hàn Quốc ghẻ lạnh nên chỉ làm phim cùng nhau và mang đi trình chiếu tại các LHP nước ngoài.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee công khai ngoại tình từ năm 2017

Đến ngày 17/1/2025, Dispatch khiến công chúng "ngã ngửa" khi khui tin Kim Min Hee - Hong Sang Soo chuẩn bị đón con đầu lòng. Cặp đôi đón tin vui vào tháng 6/2024, hoàn toàn mang thai tự nhiên, không sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thời gian dự sinh là mùa xuân năm 2025. Dispatch dự đoán con của Kim Min Hee sẽ được ghi vào sổ hộ tịch của Hong Sang Soo với tư cách là con ngoài giá thú. Ngoài ra, Kim Min Hee cũng có thể đăng ký cho con nhập hộ khẩu nhà mình.

Đến ngày 8/4, Kim Min Hee đã hạ sinh con trai đầu lòng. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đạo diễn Hong Sang Soo luôn kề cận bên nhân tình họ Kim trong khoảng thời gian này. Sự ra đời của đứa trẻ làm công chúng quan tâm đến quyền thừa kế khối tài sản kếch xù được cho là lên đến 120 tỷ won (2.093 tỷ đồng). Tuy nhiên theo góc nhìn pháp lý, mẹ con Kim Min Hee không thể độc chiếm khối tài sản này vì Hong Sang Soo vẫn chưa chính thức ly hôn vợ đầu.

Dispatch công bố tin Kim Min Hee mang thai vào tháng 1

Nguồn: Sports Kyunghang