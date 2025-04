HOT: Mỹ nhân Vbiz thông báo mang thai sau khi tái hôn chồng bác sĩ, 1 chi tiết đặc biệt gây chú ý

Trưa 29/4, siêu mẫu Tuyết Lan gây sốt khi công khai loạt khoảnh khắc "nét căng" để thông báo chính thức lên thiên chức mới sau 1 về chung nhà với chồng bác sĩ. Trong ảnh, bụng Tuyến Lan đã nhô lên thấy rõ, như phụ nữ ở giai đoạn giữa thai kỳ. Dù đang bầu bí nhưng nữ siêu mẫu vấn rất rạng rỡ, năng lượng, nụ cười toát ra năng lượng của người phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc. Nhiều bạn bè, sao Việt đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Vbiz.

Đặc biệt, siêu mẫu Tuyết Lan còn hé lộ một chi tiết đặc biệt chính là địa điểm cả hai chọn để chụp khoảnh khắc công bố tin vui có thai cũng chính là nơi cả hai từng thực hiện bộ ảnh cưới. Tuyết Lan hào hứng chia sẻ: "Thời gian này năm ngoái Lan và a Khanh chụp ảnh Cưới ở Rome. Tròn 1 năm gọi nhau là Vợ Chồng, tụi mình muốn quay lại thành phố nhiều kỷ niệm này để lưu lại những cảm xúc đặc biệt chuẩn bị chào đón hạnh phúc mới của 2 đứa mình".

Siêu mẫu Tuyết Lan thông báo mang thai ở tuổi 35

Cặp đôi chọn địa điểm chụp ảnh cưới làm nơi công bố tin mang thai

Tuyết Lan được chồng bác sĩ đồng hành từ công việc đến cuộc sống

Cặp đôi từng gây sốt bởi bộ ảnh giản dị tại Rome

Tuyết Lan được biết đến là Á quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, từng trình diễn nhiều lần ở New York Fashion Week, trong đó có show của nhà thiết kế Elie Tahari, Park Choon Moo. Người đẹp công khai yêu bác sĩ Thiện Khánh vào năm 2021. Tuyết Lan từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó. Á quân Vietnam's Next Top Model chia sẻ từng e dè, không muốn mở lòng thêm lần nữa nhưng chính sự chân thành của bác sĩ Thiện Khánh đã "chữa lành" tâm hồn cô. Cô từng chia sẻ: "Em dường như không tìm kiếm điều gì khi mới gặp anh. Nhưng hoá ra anh lại là mọi thứ em đang kiếm tìm".

Dạo gần đây, Tuyết Lan ưu tiên diện những trang phục rộng thùng thình để giấu dáng

Trong đám cưới diễn ra vào tháng 3/2024, Tuyết Lan nhắn nhủ với chồng: "Sau bao sóng gió em gặp được anh. 4 năm qua, anh chưa lần nào để em hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Em thương anh vì làm việc vất vả nhưng vẫn đưa đón em đi sự kiện và chờ em hàng giờ đồng hồ. Anh lúc nào cũng cười tươi dù lo lắng cho em. Em thương anh vì dành nhiều tình thương cho gia đình, cho em và cho những bệnh nhân. Anh hỗ trợ, ủng hộ, chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định của em. Em thương anh vì anh là chính mình, là người bạn thân nhất, là tri kỷ và kể từ ngày hôm nay em được phép gọi anh là chồng".

Hậu hôn lễ, cả hai tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên. Dù không hoạt động showbiz nhưng bác sĩ Thiện Khánh thường xuyên tháp tùng Tuyết Lan dự sự kiện showbiz. Cả hai cùng dành nhiều thời gian cùng đi du lịch sang chảnh trong và ngoài nước.