HOT: Minh Hằng chính thức lên tiếng ồn ào tái hợp với Hồ Ngọc Hà: "Em không sai, chị cũng không sai"

Gây chú ý những ngày qua là vụ Minh Hằng - Hồ Ngọc Hà tham gia chung Gala Nhạc Việt 2025. Biểu cảm của Hồ Ngọc Hà khi Trấn Thành giới thiệu Minh Hằng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, trở thành tâm điểm bàn tán khắp các hội nhóm. Không những vậy, câu chuyện ồn ào cũ tại The Face Vietnam năm xưa giữa Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà cũng bị đào lại, thu hút nhiều bàn tán trái chiều.

Cho đến tối 23/1, anh Trần Thành Trung - Tổng đạo diễn và biên tập nội dung Gala Nhạc Việt 2025, đồng thời cũng là quản lý của Hồ Ngọc Hà đã đăng tâm thư dài để làm rõ sự việc. Theo đó, anh Trần Thành Trung cho biết Hồ Ngọc Hà đã biết trước việc Minh Hằng tham gia và không có ý kiến gì, thể hiện sự chuyên nghiệp khi làm việc.

Còn việc trước đây, Hồ Ngọc Hà từ chối làm giám khảo mùa 2 của The Face Vietnam vì không muốn tiếp tục, chứ không phải vì có ý hạ bệ hay chèn ép Minh Hằng. Quan hệ giữa Hà và Hằng không quá thân nhưng từng hợp tác nhiều lần và không có mâu thuẫn như tin đồn. Anh Trần Thành Trung cho rằng cả Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà đều từng tổn thương vì sự việc bị đẩy xa. Tiết mục “Chuyện cũ bỏ qua” được tạo ra sau một cuộc nói chuyện để hóa giải hiểu lầm.

Phía Hồ Ngọc Hà lên tiếng không có chuyện nữ ca sĩ "đứng hình" hay khó chịu khi phải làm việc chung với Minh Hằng

Sau 1 ngày kể khi tâm thư của quản lý Hồ Ngọc Hà đăng tải, Minh Hằng đã chính thức có phản hồi. Ngay bên dưới bài viết của anh Trần Thành Trung, "Bé Heo" đã để lại bình luận: Cám ơn anh Trần Thành Trung đã sẵn sàng đặt cái tôi sang 1 bên, mang mọi người gần nhau hơn. Em không sai, chị cũng không sai, thời gian đã làm phôi phai tất cả mọi thứ. Xuân rồi, em thấy rất vui và hạnh phúc. Em mong anh và chị Hà cũng vậy".

Màn lên tiếng của Minh Hằng nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ cho rằng vụ việc năm xưa đã phôi phai theo thời gian và cảm ơn Gala Nhạc Việt đã kéo 2 bên lại gần nhau. Minh Hằng còn không quên chúc Hồ Ngọc Hà đón năm mới vui vẻ.

Minh Hằng bình luận ngay dưới tâm thư của quản lý Hồ Ngọc Hà

Sau khi chương trình Gala Nhạc Việt lên sóng, phần trình diễn Chuyện cũ bỏ qua của Minh Hằng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Lý do là bởi trước khi Minh Hằng ra hát, Hồ Ngọc Hà - Trấn Thành đã có màn giới thiệu về tiết mục của cô khá ý nhị, gợi nhắc đến drama ở The Face năm xưa.

Trấn Thành nói: "Như tên bài hát, đó cũng là những gì Minh Hằng muốn gửi gắm đến Gala nhạc Việt. Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong quá khứ, thời gian xảy ra rất lâu. Nó là minh chứng cho nhiều thứ. Những chuyện mình bỏ qua được thì hãy nên bỏ qua và chúng ta hãy nhìn về phía trước...".

Cách đây 8 năm, Hồ Ngọc Hà từng là cái tên gây xôn xao khi vướng lùm xùm liên quan tới Minh Hằng. Cụ thể vào tháng 4/2017, Minh Hằng thông báo về việc mình không xuất hiện trong chương trình The Face 2017 với tư cách Huấn luyện viên dù đã được BTC mời 2 mùa giải liên tiếp. Lý do được nữ ca sĩ đưa ra là do bị một người đồng nghiệp chèn ép.

Trước thông tin này, mọi nghi vấn đổ dồn về phía Hồ Ngọc Hà. Vì trước đến giờ, nữ ca sĩ luôn được đánh giá là vị giám khảo quyền lực trong các gameshow mà cô tham gia. Đồng thời, một số cái tên khác cũng bị đưa vào dạng nghi vấn là Xuân Lan, Thanh Hằng... Tuy nhiên không lâu sau đó, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, trước câu hỏi, nghi vấn Hồ Ngọc Hà là người gây áp lực với BTC, Minh Hằng đã suy nghi khá lâu, im lặng và xúc động đến mức gần như bật khóc, sau đó cô gật đầu: "Đó là người mà Hằng muốn nhắc đến".

Mối quan hệ giữa Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà luôn là tâm điểm bàn tán kể từ khi ồn ào ở The Face Vietnam "nổ" ra

Tháng 6/2023, trong một buổi gặp gỡ với chúng tôi, trước câu hỏi có bao giờ đưa ra yêu cầu về những người ngồi ngang hàng với mình trong một chương trình, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn chia sẻ: "Khi làm việc, tôi luôn nghĩ đến kết quả phải xứng đáng với những gì mình bỏ ra, một mình tôi không làm nên mùa Xuân mà phải có rất nhiều 'cánh én' mới tạo nên được mùa Xuân. Nếu những người đã trùng màu hoặc tần số làm việc không phù hợp chẳng hạn thì rất khó để nói chuyện và cùng đi đến một mục đích, định hướng. Trong lúc quay và làm việc chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn và nói những điều đụng chạm nhau tuy nhiên cốt lõi trên cùng là chúng ta tìm ra một người xứng đáng nhận giải. Nếu như chúng ta biết mục đích đến với chương trình là gì thì mọi khó khăn sẽ vượt qua được hết.

Đó là lý do mà tôi đã từ chối rất nhiều lời mời, không phải vì tôi ghét ai hay ai ghét tôi mà là do tôi cảm thấy việc có mình hay không trong cuộc chơi đó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả nên tôi xin được rút lui để dành chỗ cho những bạn khác phù hợp.

Hôm nay khi ngồi đây để nói về ghế giám khảo và vị trí người nào ngồi cùng người nào thì tôi cũng xin được nói thẳng: Tôi chưa bao giờ, và khẳng định luôn là sẽ không bao giờ nói rằng: 'Có người này thì không có tôi'. Tôi có thể có rất nhiều điểm xấu và điểm tốt nhưng tôi biết điều, tôi không nghĩ mình là cái 'rốn' của vũ trụ để có thể nói ra những điều như thế. Nếu có bất kỳ lời xào xáo nào ở ngoài kia thì do người ta nghĩ thế và người ta nói thế, còn tôi chưa bao giờ nói điều đấy".