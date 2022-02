Hot lại phim ngắn miền biển của sao nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ: Diễn xuất được khen nức nở, muốn vỡ òa vì cái kết quá cảm động

Trong vòng 24 giờ qua, thông tin sao nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ - Ốc Bảo Bảo đột ngột qua đời vì tai nạn biển khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa vì đường đời, đường sự nghiệp bỗng dưng đứt đoạn đáng thương. Thực chất trước cả Gạo Nếp Gạo Tẻ và một số phim truyền hình - điện ảnh đình đám khác, Ốc Bảo Bảo đã chứng tỏ được tài năng của mình thông qua một phim ngắn chưa đến 5 phút lấy bối cảnh miền biển Việt Nam.

Trong dự án phim ngắn Tết với nhan đề Mầm Lộc An Lành, Ốc Bảo Bảo vào vai con trai của một gia đình làm nghề chài lưới. Trước lúc ra khơi đánh bắt cá, người cha đã giao cho cậu con trai một hạt mầm, hứa rằng khi hạt mầm này mọc ra 2 lá non thì cha sẽ quay về. Sau đó bỗng dưng cơ quan địa phương mất tín hiệu với tàu của người cha. Hai mẹ con lo lắng khôn nguôi, thậm chí suýt buông xuôi hi vọng. Thế nhưng cậu bé vẫn giữ vững niềm tin rằng cha sẽ trở về, hằng ngày chăm sóc và bảo vệ hạt mầm kia khỏi mưa gió. Sau cùng ngay khi hạt mầm mọc ra 2 chiếc lá non thì người cha cũng trở về, mang lại cái kết có hậu.

Hình ảnh của sao nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ - Ốc Bảo Bảo trong phim ngắn Mầm Lộc An Lành

Được đăng tải vào năm 2016, phim ngắn đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả nhờ nội dung giản dị nhưng ý nghĩa. Đặc biệt, diễn xuất của sao nhí Ốc Bảo Bảo nhận được nhiều lời khen, khiến khán giả cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp vào dịp Tết đến. Chỉ tiếc rằng không giống như phim, ngoài đời bi kịch đã không may xảy ra, tai nạn ngoài biển khơi đã mang cậu bé tài năng rời xa thế gian mãi mãi.

Khán giả dành nhiều lời khen cho sao nhí của phim

Netizen Việt bình luận bên dưới phim ngắn: - Nói thật chứ mình thấy cậu bé diễn hay nhất, cảm xúc thật, nhất là đoạn chạy trong mưa và lúc gặp lại ba.

- Thông điệp thật ý nghĩa, thích bạn nhỏ quá, diễn xuất tuyệt vời - Mong cho tất cả mọi người đều được an lành. - Nay vô xem lại vì tin tức diễn viên nhí trong phim mất, xem mà buồn! R.I.P... Tổng hợp từ YouTube

Cảnh cậu bé vừa khóc vừa vẫy tay mừng bố trở về khiến nhiều người xúc động

Giờ đây bộ phim ngắn của sao nhí Gạo Nếp Gạo Tẻ được một số netizen chia sẻ trở lại. Nó giống như một lời tri ân, tiễn biệt dành cho Ốc Bảo Bảo - ngôi sao trẻ tài năng, ngoan ngoãn nhưng bạc mệnh của màn ảnh Việt.

Netizen chia sẻ lại phim ngắn, thay lời tiễn biệt sao nhí

Tạm biệt cậu bé tài năng của màn ảnh Việt - Ốc Bảo Bảo...

