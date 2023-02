Hot lại nhan sắc Park Min Young ở phim Trung bị "đắp chiếu": Đẹp tự nhiên ăn đứt hiện tại, giờ bị mang ra đấu giá?

Thời gian gần đây, thông tin về dự án phim Cẩm Y Dạ Hành đánh dấu sự hợp tác của 2 thị trường Trung - Hàn đang được quan tâm trở lại. Theo trang Sina đưa tin, ekip phim Cẩm Y Dạ Hành đã bị đâm đơn kiện bởi các bên đầu tư do phim không thể lên sóng sau 8 năm kể từ khi đóng máy. Trong lúc thông tin vụ kiện đang khiến khán giả quan tâm, nhan sắc và tạo hình của Park Min Young được chia sẻ trở lại.



Vai diễn duy nhất của Park Min Young tại xứ Trung hot trở lại.

Trở về thời điểm 7-8 năm trước, Park Min Young đã gây chú ý khi đóng cặp với Trương Hàn trong Cẩm Y Dạ Hành. Trong loạt ảnh quảng bá phim, Park Min Young trông vô cùng xinh đẹp, gây sốt bởi nhan sắc tự nhiên, chuẩn "nữ thần" không thua gì khi đóng phim tại Hàn Quốc. Cô không hề "lạc quẻ" giữa bối cảnh cổ trang Hoa ngữ, ngược lại còn trở nên nổi bật hơn bất cứ ai.

Nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp của Park Min Young vào năm 2015.

So với thời gian hiện tại, Park Min Young thời đóng với Trương Hàn thật sự xinh đẹp, tươi trẻ và tự nhiên hơn rất nhiều. Ở sự trở lại gần đây trên màn ảnh, "Thư ký Kim" đã dính phải nhiều tranh cãi về nhan sắc, bị cho là "thảm họa dao kéo" khiến gương mặt không còn thu hút như trước. Phim mới của cô đóng cùng Song Kang - Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết - cũng trở thành bước thụt lùi của nữ diễn viên.

Park Min Young gây tranh cãi trong thời gian gần đây.

Trở lại với vụ việc của Cẩm Y Dạ Hành, phim hiện tại đang được phía tòa án rao bán, đấu giá sau khi nhà sản xuất phim không thể chi trả những khoản nợ, cũng như đền bù đơn kiện. Theo Sina, giá khởi điểm của phim ở mức hơn 4 triệu USD, khá kém so với kinh phí lên đến 14 triệu USD của phim trước đó. Phim vốn dĩ không thể lên sóng do từng có lệnh hạn chế nghệ sĩ Hàn tại thị trường Hoa ngữ, mặt khác còn do những ồn ào trong năm 2022 của Trương Hàn.

Liệu bên nào sẽ thu mua bộ phim?

Cẩm Y Dạ Hành kể về hành trình trở thành cẩm y vệ xuất sắc nhất của nam chính Hạ Tầm (Trương Hàn). Từ một thường dân, Hạ Tầm phấn đấu và rèn luyện nghiêm túc, trở thành nhân tố quyết định đưa thái tử lên ngôi vua. Ngoài ra, anh còn có mối quan hệ tình cảm lãng mạn với vợ là Tạ Vũ Phi (Park Min Young), ban đầu là oan gia nhưng về sau lại bên nhau không rời.

Hiện tại, khán giả đều hi vọng sẽ có một nền tảng nổi tiếng nào đó thu mua bộ phim, mở ra cơ hội trình chiếu cho Cẩm Y Dạ Hành nói riêng và một loạt những dự án đang bị "cất kho" nói chung.

Park Min Young và Trương Hàn tình tứ trong phim.

Nguồn: Sina, Baidu