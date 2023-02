Hot lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi lấn át Phạm Băng Băng - Lý Băng Băng: "Vũ khí" là váy áo hay visual tiên nữ?

Trong một sự kiện diễn ra cách đây hơn 10 năm, "Thần tiên tỷ tỷ" khi ấy còn non trẻ, được dịp diện kiến "Song Băng": Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. So về danh tiếng và thâm niên, Lưu Diệc Phi ắt hẳn kém miếng và lép vế toàn tập so với bộ đôi đại tỷ