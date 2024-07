HOT: “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam, liệu bạn gái Lee Sun Bin có đi cùng?

Chiều 19/7, cộng đồng mạng dậy sóng trước thông tin ngôi sao Running Man Lee Kwang Soo đã tới Việt Nam du lịch mới đây. Theo nguồn tin, 1 nhà hàng BBQ Hàn Quốc ở TP.HCM vừa đăng tải lên Facebook hình ảnh nam nghệ sĩ họ Lee trong lần anh tới đây dùng bữa cách đây 2 ngày. Trước ống kính, nghệ sĩ hài đình đám xứ kim chi gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, bờ vai rộng nam tính và nụ cười thân thiện, dễ mến trong giây phút chụp hình lưu niệm cùng khán giả.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú vì đây đã là lần thứ 6 Lee Kwang Soo đặt chân đến mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Ngoài ra người hâm mộ còn tò mò liệu nam nghệ sĩ có đưa bạn gái Lee Sun Bin sang Việt Nam cùng hay không, bởi trước đó cặp đôi thường tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài lãng mạn, vui vẻ bên nhau. Trên thực tế, đến nay chưa có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin cùng có mặt ở Việt Nam. Vậy nên, nhiều khán giả nhận định Lee Kwang Soo tới mảnh đất hình chữ S thân thương 1 mình.

Lee Kwang Soo thân thiện chụp hình cùng người hâm mộ tại 1 nhà hàng ở TP.HCM. Nhiều người hâm mộ tin rằng nam nghệ sĩ hạng A tới Việt Nam 1 mình, không đi cùng bạn gái Lee Sun Bin

Trước đó, Lee Kwang Soo nhiều lần đưa bạn gái minh tinh đi du lịch nước ngoài. Trước ống kính, 2 ngôi sao chìm đắm trong bầu không khí hạnh phúc

Còn nhớ trong quá khứ, Lee Kwang Soo từng 5 lần tới Việt Nam để tham dự các sự kiện thương mại, giao lưu văn hóa, họp fan, tuyên truyền phim và lễ trao giải AAA. Mỗi lần như vậy, "hươu cao cổ" đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng fan Việt nhờ tính cách hài hước, duyên dáng và dễ mến.

Lee Kwang Soo nhiều lần sang Việt Nam trước đây để tham dự các sự kiện khác nhau

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 22 tuổi với tư cách người mẫu. Anh bắt đầu được chú ý với vai diễn đầy duyên dáng trong bộ phim sitcom gây sốt Gia Đình Là Số 1 Phần 2. Sau đó, sự nghiệp của Lee Kwang Soo vươn tới đỉnh cao nhờ màn thể hiện ấn tượng trong show thực tế khuynh đảo cả châu Á Running Man. Từ đó đến nay, anh tiếp tục để lại dấu ấn trong nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như It's Okay, That's Love (2014), Thằng Em Lý Tưởng (2019)...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam nghệ sĩ họ Lee còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với nữ minh tinh Lee Sun Bin. Được biết, Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin bén duyên trên trường quay show Running Man vào năm 2016. Khi ấy, Lee Kwang Soo vẫn còn là thành viên chính của chương trình còn người đẹp họ Lee tham gia với tư cách khách mời. Theo lời kể từ 1 người bạn, 2 nghệ sĩ đã "cảm nắng" đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Lee Kwang Soo hiện đang hẹn hò với "bản sao Song Hye Kyo" Lee Sun Bin. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của khán giả khắp châu Á

Nguồn: Facebook, Naver