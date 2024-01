Lee Kwang Soo bất ngờ bỏ like hàng loạt ảnh của bạn gái Lee Sun Bin, chuyện gì đây?

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin là 1 trong những cặp tình nhân hot nhất giới giải trí Hàn Quốc. Từng động thái dù là nhỏ nhất của họ với đối phương đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Và những ngày qua, sự tương tác của cả 2 trên mạng xã hội đang gây bàn tán xôn xao.

Cụ thể, vào ngày 7/1, Lee Sun Bin đăng ảnh mừng sinh nhật tuổi 30 kèm với dòng trạng thái cảm ơn bạn bè, người thân đã tổ chức tiệc mừng và gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp. Sau đó, đồng nghiệp thân thiết như Ji Yi Soo, Ok Joo Hyun, Joo Hyun Young, Hwang Bo Ra, Moon Sang Hoon, Lee Min Woo và cả bạn trai lâu năm Lee Kwang Soo đều nhấn like bài đăng trên trang cá nhân của Lee Sun Bin. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường đó là trừ những bài đăng gần đây, Lee Kwang Soo đã lặng lẽ bỏ like rất nhiều ảnh cũ của người yêu.



Lee Kwang Soo vẫn like bài viết mừng sinh nhật tuổi 30 của Lee Sun Bin

Tuy nhiên, ở nhiều bài đăng trước đây của Lee Sun Bin, tài khoản mạng xã hội của Lee Kwang Soo không còn xuất hiện trong danh sách những người bấm like

Sau khi công khai, cặp đôi thường xuyên tương tác trên mạng xã hội để thể hiện tình cảm với đối phương. Vì vậy, sự thay đổi của Lee Kwang Soo khiến người hâm mộ phải bàn tán, đặt câu hỏi về mối quan hệ tình cảm của cặp sao. 1 số cư dân mạng nghi vấn chuyện tình của 2 nghệ sĩ đang có vấn đề.

Trong khi Newsen lại cho rằng hành động bỏ like ảnh bạn gái của Lee Kwang Soo có thể xuất phát từ việc nam diễn viên muốn làm giảm sự chú ý quá mức của công chúng với chuyện tình cảm của mình. Thời gian qua, mối quan hệ và chuyện hôn nhân của Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin là tâm điểm trong dư luận Hàn Quốc. Điều này được cho là khiến Lee Kwang Soo gặp áp lực lớn.

Vào cuối năm 2023, tại buổi tuyên truyền phim mới Boyhood, nói về chuyện tình với Lee Kwang Soo, nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết: "Tình cảm của chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ thông báo cho mọi người biết nếu chúng tôi có tin vui". Chia sẻ của Lee Sun Bin khiến người hâm mộ dậy sóng, liên tục bày tỏ mong chờ ngày "Hoàng tử châu Á" và bạn gái về chung 1 nhà.

Tính từ thời điểm công khai vào ngày 31/12/2018, cặp sao đã bên nhau gần 6 năm

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin bén duyên trên trường quay show đình đám Running Man vào năm 2016. Khi ấy, Lee Kwang Soo vẫn còn là thành viên chính của chương trình, còn người đẹp họ Lee tham gia với tư cách khách mời. Theo lời kể từ 1 người bạn, 2 nghệ sĩ đã "cảm nắng" đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đến cuối năm 2018, họ công khai tình cảm.

Nguồn: Newsen