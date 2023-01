Hot girl làng game rạng rỡ trong tà áo dài ngày đầu năm mới

Ngày đầu năm mới, nhiều bóng hồng làng game chọn diện áo dài tân thời, tôn lên nét đẹp dịu dàng, duyên dáng của người con gái Việt. Cùng ngắm nhìn những “hoa hậu” gamebiz Việt tỏa sáng với chiếc áo dài nhé!

Xoài Non

Hotgirl lai Tây Xoài Non trong ngày Tết diện áo dài tân thời màu nắng mai khiến dân tình mê mẩn vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp. Không cần trang điểm hay phụ kiện quá cầu kì, Xoài Non dịu dàng lay động trái tim người hâm mộ. Về quê ăn Tết, nàng hotgirl thả dáng nhẹ nhàng ở chợ quê, vui vẻ chụp ảnh cùng người thân gia đình. Những hình ảnh giản dị của Xoài Non vừa lạ mà lại rất đỗi thân quen, nó gợi nhớ về quê hương, làng xóm ngày Tết.

Xoài Non xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống - Nguồn: FBNV

Xoài Non là cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng game thủ Việt Nam. Với nhan sắc cực phẩm cùng tích cách hài hước, vui vẻ, cô nàng ngày càng nhận được sự yêu mến của các fan hâm mộ, không chỉ là vợ nam streamer giàu đỉnh nhất Xemesis.



Nhan sắc tỏa sáng của cô nàng dù đang ở giữa chợ quê - Nguồn: FBNV

MC Phương Thảo



Nữ MC quốc dân của tựa game Liên Quân Mobile vốn đã được các fan yêu quý bởi nhan sắc “kẹo ngọt”, nhẹ nhàng mà rất đỗi lôi cuốn, bên cạnh đó là phong thái chuyên nghiệp mỗi khi đứng trên sân khấu. Năm 2022 vừa qua, Phương Thảo đã gặt hái được nhiều thành công bởi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ MC qua các giải đấu trong nước và quốc tế. Không những vậy, cô nàng còn khoe thành quả năm qua là tậu được ngôi nhà mới khang trang, mội ngóc ngách trong nhà đều do chính tay Phương Thảo và chồng dày công decor.

Phương Thảo dịu dàng, cuốn hút với chiếc áo dài trắng - Nguồn: FBNV

Dịp Tết Nguyên Đán, Phương Thảo cũng xúng xính trong tà áo dài truyền thống, khoe nhan sắc xinh đẹp của mình. Phải công nhận rằng, Phương Thảo mặc áo dài rất hợp gu, một lần diện là một lần khán giả mê mẩn trước nét đẹp này.



Với chiếc áo dài đỏ, nữ MC trông có phần năng động, hiện đại hơn - Nguồn: FBNV

MC Linh Nắng



Cô nàng MC Linh Nắng của tựa game Valorant Tết này cũng diện áo dài và nhan sắc thì 10 điểm không nhưng gì cả. Khác với những bóng hồng khác, Linh Nắng chọn mặc yếm đỏ, tôn lên được body quyến rũ cùng khuôn mặt xinh đẹp. Không chỉ vậy, dù diện yếm, thế nhưng cô nàng vẫn dịu dàng, duyên dáng theo một cách riêng, càng ngắm càng mê.

Linh Nắng phá cách với yếm đỏ, tôn lên body quyến rũ - Nguồn: FBNV

Năm 2022 vừa qua là một năm đáng nhớ với Linh Nắng và cả fan Valorant khi các giải đấu onlan đã quay trở lại, khán giả có thể trực tiếp theo dõi và hòa mình vào cùng nhịp thở Esports. Bên cạnh đó, Linh Nắng cũng có dịp thể hiện bản thân, khẳng định sự trưởng thành qua từng mùa giải. Điều này khán giả có thể thấy được và ủng hộ cô nàng ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.



Dù vậy, cô nàng vẫn dịu dàng, duyên dáng trong trang phục áo dài yếm - Nguồn; FBNV

MC Thảo Trang

Sau khoảng thời gian vắng bóng, vi vu trời Tây, dịp cuối năm MC Thảo Trang comeback trở lại, đem đến cho khán giả những hình ảnh mới lạ. Trước đó, cô nàng đã phá cách với kiểu tóc, trang phục hoàn toàn mới, đúng chuẩn một gen Z ưa khám phá và không ngại thay đổi. Dịp Tết này, Thảo Trang cũng chọn cho mình một chiếc áo dài cách tân với họa tiết hoa nhí, trông vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng.

Thảo Trang trông tinh nghịch và trẻ trung trong tà áo dài - Nguồn: FBNV

Đêm 30 Tết vừa qua, Thảo Trang còn công khai bạn trai khiến dân tình nức nở vì sự đẹp đôi này.