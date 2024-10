Hot: "Bắt gọn" Lisa (BLACKPINK) trò chuyện với bố mẹ chồng tương lai giữa Paris Fashion Week!

Vào đêm ngày 1/10 (theo giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã tham dự Paris Fashion Week. Tại đây, em út BLACKPINK trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo đầy phong cách và xinh đẹp.

Không chỉ có vậy, khoảnh khắc Lisa nói chuyện với bố mẹ của bạn trai Frédéric Arnault - tỷ phú Bernard Arnault và vợ Hélène Mercier cũng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Trong clip, có thể thấy rằng Lisa và bố mẹ bạn trai trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi nữ idol sinh năm 1997. Việc Lisa thường xuyên gặp gỡ bố mẹ chồng tương lai, nay lại được tuyên làm đại sứ thương hiệu chủ chốt của gia tộc LVMH khiến nhiều người cho rằng ngày cô làm dâu hào môn không còn xa nữa.

Clip cận cảnh Lisa trò chuyện với bố mẹ chồng tương lai tại Paris Fashion Week

Đôi bên rất vui vẻ và thoải mái trong suốt cuộc trò chuyện

Nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi em út BLACKPINK

Trước đó, Lisa tỏa sáng khi dự Paris Fashion Week với tư cách đại sứ thương hiệu

Nữ idol nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ diện mạo xinh đẹp xuất sắc

Lisa và Frédéric Arnault lộ "hint" hẹn hò vào tháng 7/2023. "Team qua đường" đã bắt gặp nữ idol có hành động tựa đầu tình tứ vào vai Frédéric Arnault ở 1 nhà hàng Pháp. Sau đó, Frédéric đã đưa mỹ nhân Kpop về ra mắt các thành viên trong gia tộc và được họ nồng nhiệt chào đón. Ngoài ra, quý tử nhà tỷ phú cũng gặp gỡ bố mẹ Lisa hồi tháng 9 năm ngoái. Bất chấp những điều này, cả 2 vẫn không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ. Dù vậy, ai cũng ngầm hiểu rằng họ là 1 đôi.

Lisa lần đầu dính tin tình ái với Frédéric Arnault hồi tháng 7 năm ngoái sau khi lộ tương tác thân mật với đàng trai ở 1 nhà hàng.

Lisa và Frédéric Arnault tranh thủ hẹn hò trên khắp thế giới, từ Paris, Hawaii cho đến New York. Đặc biệt vào tháng 8 vừa qua, tờ Newsen bất ngờ tiết lộ loạt ảnh "bắt gọn" Lisa đi nghỉ dưỡng ở Ý với gia đình bạn trai tỷ phú. Đại gia đình Arnault đều tham gia chuyến đi này. Không thể thiếu tỷ phú quyền lực kiêm ông chủ đế chế hàng hiệu LVMH Bernard Arnault và vợ Hélène Mercier - bố mẹ của bạn trai Lisa. Vợ chồng những người anh chị em của Frédéric Arnault cũng góp mặt. Việc Lisa diện kiến cả bố mẹ chồng tương lai khiến nhiều người thêm tin về viễn cảnh cô sắp làm dâu hào môn.

Lisa và bạn trai hẹn hò khắp nơi trên thế giới

Nữ idol cũng đã đi du lịch với cả đại gia đình nhà Arnault

Mới đây nhất, Lisa lại được bắt gặp hẹn hò với Frédéric Arnault ở New York, Mỹ. Cô đến đây để trình diễn tại đại nhạc hội đình đám nước Mỹ Global Citizen Festival. Tại đây, nữ idol hát ca khúc mới Moonlit Floor được cho là viết về bạn trai. Trong bài hát có nhiều câu ngầm miêu tả Frédéric Arnault như "Green eyed French boy got me trippin" (tạm dịch: Chàng trai người Pháp mắt xanh khiến em bối rối) hay "Kiss me under the Paris twilight" (tạm dịch: Hôn em khi Paris chạng vạng).

Người đẹp được cho là đã mượn bài hát Moonlit Floor để ngầm xác nhận hẹn hò với Frédéric Arnault

Nguồn: Twitter