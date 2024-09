Bức hình chụp lén khiến Lisa (BLACKPINK) bị bình phẩm khiếm nhã

Hình ảnh mới nhất của Lisa (BLACKPINK) bên bạn trai Frédéric Arnault tại New York (Mỹ) đang gây xôn xao MXH. Khác với nhan sắc xinh đẹp thường thấy, gương mặt ít son phấn của nàng rapper nhóm "Hắc Hường" trông lờ đờ, kém sắc. Nhiều ý kiến cho rằng người chụp lén đã đăng đúng khoảnh khắc không đẹp khi đang nói chuyện của Lisa. Ngay lập tức, đã xuất hiện không ít bình luận chê bai về ngoại hình của cô. Không dừng lại ở đó, tài năng, nhân cách và cả mối quan hệ tình cảm của nữ ca sĩ sinh năm 1997 với bạn trai tỷ phú cũng bị 1 bộ phận cư dân mạng cực đoan mang ra công kích với những lời lẽ khó nghe.

"Cô ấy đang hẹn hò với 1 trong những người đàn ông tử tế và giàu có nhất thế giới, nhưng cô ấy lại là mẫu người tệ hại", "Tôi không quan tâm cô ta hẹn hò với ai, nhưng tôi có thể nói rằng cô gái này là người chẳng ra gì?", "Nhìn biểu cảm là đủ biết nếu không phải người đàn ông đó có nhiều tiền, cô ta cũng chẳng yêu gì anh ta đâu?", "Cô ta có nhiều tiền và lúc nào cũng khoe khoang 1 cách thái quá. Mấy sản phẩm âm nhạc cô ta chả ra sao. Những người ủng hộ Lisa chỉ đang lãng phí tiền bạc", Lisa bị gièm pha trên MXH.

Bức ảnh khiến Lisa không chỉ nhận nhiều bình luận chê bai về nhan sắc mà còn bị công kích, gièm pha khó nghe về năng lực cũng như mối quan hệ với CEO Frédéric Arnault.

Việc Lisa bị bình phẩm kém duyên gây bức xúc cho người hâm mộ nữ ca sĩ. Họ chỉ trích tài khoản chụp lén cố tình đăng tải ảnh xấu để "dìm" visual Lisa, đồng thời lên án những antifan "thừa nước đục thả câu" tấn công, miệt thị 1 cách độc hại đối với nữ idol gen Z trên không gian mạng.

Về phía Lisa, vào sáng 29/9 (giờ Việt Nam), cô đã xuất hiện với vẻ ngoài năng lượng, gợi cảm tại đại nhạc hội đình đám nước Mỹ Global Citizen Festival. Tại đây, cô gây bất ngờ khi tiết lộ single mới sắp phát hành của cô là Moonlit Floor khi tham biểu diễn ở vị trí headliner tại Global Citizen Festival. Ca từ của Moonlit Floor khiến các fan xôn xao vì nghi ngờ Lisa đang mượn lời bài hát để ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm với Frédéric Arnault. Cụ thể, trong ca khúc Moonlit Floor có câu" "Green eyed French boy got me trippin" (tạm dịch: Chàng trai người Pháp mắt xanh khiến em bối rối) hay "Kiss me under the Paris twilight" (tạm dịch: Hôn em khi Paris chạng vạng) đều được cho ẩn ý về bạn trai tỷ phú của cô.

Clip màn trình diễn ca khúc Moonlit Floor - Lisa

Lisa có màn biểu diễn cực cháy, bùng nổ sân khấu Global Citizen Festival.

Người đẹp được cho là đã mượn bài hát Moonlit Floor để ngầm xác nhận hẹn hò với Frédéric Arnault.

Lisa và Frédéric Arnault lộ "hint" hẹn hò vào tháng 7/2023. "Team qua đường" đã bắt gặp nữ idol có hành động tựa đầu tình tứ vào vai Frédéric Arnault ở 1 nhà hàng Pháp. Sau đó, Frédéric đã đưa mỹ nhân Kpop về ra mắt các thành viên trong gia tộc và được họ nồng nhiệt chào đón. Ngoài ra, quý tử nhà tỷ phú cũng gặp gỡ bố mẹ Lisa hồi tháng 9 năm ngoái. Bất chấp những điều này, cả 2 vẫn không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ. Dù vậy, ai cũng ngầm hiểu rằng họ là 1 đôi.

Lisa lần đầu dính tin tình ái với Frédéric Arnault hồi tháng 7 năm ngoái sau khi lộ tương tác thân mật với đàng trai ở 1 nhà hàng.

Lisa đưa thái tử đế chế xa xỉ về ra mắt gia đình hồi tháng 9/2023.

Thời gian qua, Lisa và con trai nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới liên tục "phát đường" công khai, khiến người hâm mộ "tan chảy". Cuối tháng 5, 1 nhãn hàng đăng tải clip quảng cáo mới của Lisa. Chỉ sau đúng 2 phút, Frédéric Arnault đã nhấn like video. Có thể thấy, dù rất bận rộn nhưng CEO sinh năm 1995 luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Lisa.

Trước đó, Lisa - Frédéric khiến cộng đồng mạng dậy sóng với màn tương tác "ngọt như mía lùi" tại sự kiện bên lề ở giải đua xe công thức 1 ở Monaco vào hôm 26/5 (giờ Việt Nam). Đây là lần hiếm hoi cặp đôi xuất hiện công khai bên nhau tại 1 sự kiện.

Lisa - Frédéric khiến cộng đồng mạng dậy sóng với khung hình chung tại sự kiện bên lề ở giải đua xe công thức 1 ở Monaco vào hôm 26/5 (giờ Việt Nam).

Cặp đôi hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới.

Đặc biệt vào tháng 8 vừa qua, tờ Newsen bất ngờ tiết lộ loạt ảnh "bắt gọn" Lisa đi nghỉ dưỡng ở Ý với gia đình bạn trai tỷ phú. Điều đặc biệt nhất chính là đại gia đình Arnault đều tham gia chuyến đi này. Không thể thiếu tỷ phú quyền lực kiêm ông chủ đế chế hàng hiệu LVMH Bernard Arnault và vợ Hélène Mercier - bố mẹ của bạn trai Lisa. Vợ chồng những người anh chị em của Frédéric Arnault cũng góp mặt. Việc Lisa diện kiến cả bố mẹ chồng tương lai khiến nhiều người thêm tin về viễn cảnh cô sắp làm dâu hào môn.

Phóng viên Newsen và Getty Images Korea đã "bắt gọn" khoảnh khắc Lisa diện kiến gia đình chồng tương lai.

Netizen càng thêm tin về tương lai Lisa sẽ làm dâu hào môn, bước chân vào gia tộc hàng hiệu lớn nhất thế giới.

Nguồn: Newsen