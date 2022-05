HOT: Bất đồng quan điểm giữa các thành viên, AS Mobile đòi giải tán team HEAVY Free Fire?

Team HEAVY là một tổ chức Esports nổi tiếng và được xem như "cái nôi" sản sinh ra nhiều tài năng xuất sắc cho Free Fire hay Liên Quân Mobile Việt Nam. Kể từ khi thành lập, HEAVY đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, trong đó nổi bật là chức vô địch Đấu Trường Sinh Tồn mùa Đông 2020.

Chức vô địch đầy kịch tính của HEAVY tại Đấu Trường Sinh Tồn mùa Đông 2020.

Trải qua 3 năm phát triển, HEAVY dưới sự quản lý “mát tay” của ông bầu AS Mobile đã xây dựng nên một đội ngũ gamer/streamer được nhiều game thủ quan tâm và hâm mộ. Tuy nhiên thì mới đây, đội tuyển này đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa quản lý AS Mobile với các thành viên khác do bất đồng trong quan điểm và cách làm việc.

AS Mobile là người có công thành lập và phát triển HEAVY như ngày hôm nay.

Theo đó, AS Mobile đã yêu cầu 3 streamer là Na Gây Mê, Kiên 74 và Kancy dành thời gian nhiều hơn để phối hợp làm nội dung. Ý kiến này sau đó đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các thành viên bởi cả ba đều cho rằng khối lượng công việc mà AS Mobile đưa ra là quá nặng và mỗi cá nhân cũng cần thời gian để phát triển nội dung riêng.

Cuộc họp căng thẳng của các thành viên HEAVY.

Cả hai bên đã có màn tranh cãi qua lại gay gắt và sự việc được đẩy lên cao trào khi AS Mobile trực tiếp "kick" Na Gây Mê ra khỏi quân đoàn. Đồng thời, nam streamer cũng cho biết bản thân sẵn sàng giải tán HEAVY nếu vẫn tiếp tục không tìm được tiếng nói chung.

AS Mobile trực tiếp kick Na Gây Mê ra khỏi quân đoàn HEAVY.

Sau khi sự việc được đăng tải, người hâm mộ đều tỏ ra lo lắng cho tương lai của HEAVY và mong muốn hai bên bình tĩnh để cùng nhau giải quyết. Nhiều ý kiến cho rằng AS Moblie cần thông cảm cho các thành viên bởi ai cũng có công việc riêng. Bên cạnh đó, các fan cũng hiểu cho nam streamer bởi anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn team ngày càng phát triển.

