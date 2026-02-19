Họp lớp Tết, người giàu nhất hứa mời ăn nhưng lúc thanh toán lại đi mất, chúng tôi trả thay 50 triệu đồng: Về nhà nhận tin nhắn "điếng người"

Tết Nguyên đán là dịp để bạn học cũ gặp gỡ, trò chuyện sau quãng thời gian dài bận rộn và xa cách. Người đàn ông họ Lưu (51 tuổi, Trung Quốc) cũng vui mừng khi nhận được tin nhắn thông báo họp lớp trung học sau nhiều năm gián đoạn. Đáng chú ý, người bạn thành công nhất lớp - Trương Chí Cường cho biết sẽ thanh toán toàn bộ chi phí buổi tụ tập như mọi khi.

Trong mắt bạn bè, Trương Chí Cường là doanh nhân bất động sản thành đạt tại địa phương. Ông thường là trung tâm của các buổi gặp mặt và nhiều lần chủ động chi trả chi phí chung, tạo nên hình ảnh hào phóng, vững vàng về tài chính.

Ảnh minh hoạ

Buổi họp đầu năm nay cũng bắt đầu trong không khí như vậy. Trương Chí Cường trò chuyện cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm thương trường với phong thái tự tin quen thuộc. Nhưng khi câu chuyện dần lắng xuống và mọi người bắt đầu tâm sự nhiều hơn sau khoảng thời gian dài xa cách, những áp lực sâu kín mà ông mang theo bấy lâu cũng dần được bộc lộ.

Ông thừa nhận doanh nghiệp những năm gần đây gặp khó khăn nghiêm trọng về dòng tiền. Áp lực kéo dài khiến sức khỏe và tinh thần suy giảm. Ông từng phải nhập viện điều trị và dành thời gian nghỉ dưỡng để hồi phục.

Không chỉ vậy, các mối quan hệ cá nhân cũng trở thành gánh nặng. Việc thường xuyên bị người thân, quen biết tìm đến nhờ hỗ trợ tài chính khiến ông rơi vào tình thế khó xử. Khi không thể đáp ứng, ông lại bị hiểu lầm là vô tình. Nhiều khoản tiền cho vay kéo dài nhiều năm chưa được hoàn trả, nhưng ông cũng khó mở lời đòi lại.

Những mâu thuẫn gia đình liên quan đến tài sản càng làm áp lực tăng lên. Bề ngoài là cuộc sống giàu sang, nhưng thực tế ông Trương phải liên tục xoay xở để duy trì doanh nghiệp, đảm bảo lương cho nhân viên.

Ảnh minh hoạ

Nói đến đây, Trương Chí Cường đặt cốc xuống và bật khóc. Những áp lực ấy ông không thể giãi bày cùng ai vì bản thân là trụ cột gia đình, chỉ có thể mượn bầu không khí gần gũi của buổi họp lớp để trút nỗi lòng.

Thực tế, xuất phát điểm của doanh nhân này vô cùng khó khăn. Gia đình ông từng phải rời quê vì thiên tai, chuyển đến một huyện nhỏ trong cảnh gần như trắng tay. Năm người chen chúc trong căn nhà cũ chưa đầy 20 m² suốt nhiều năm. Nhờ chăm chỉ và nhạy bén, ông thi đỗ chuyên ngành kỹ thuật kiến trúc, sau đó làm việc tại một công ty xây dựng địa phương và dần giữ vị trí quản lý cấp cao.

Bước ngoặt đến khi công ty tái cấu trúc. Ông tách ra khởi nghiệp cùng bạn bè, thành lập doanh nghiệp bất động sản riêng và từng bước mở rộng quy mô, trở thành một trong những doanh nhân có tiếng tại địa phương.

Dù đạt được thành công đáng kể, Trương Chí Cường thừa nhận đôi khi ông lại ghen tỵ với những người bạn có công việc ổn định và cuộc sống bình lặng. Theo ông, khởi nghiệp đã khó, nhưng duy trì thành quả và bảo toàn tài chính còn khó hơn nhiều. Nhận được sự hỏi thăm và đồng cảm từ bạn bè, không có sự phán xét hay mỉa mai, ông Trương xúc động xin phép rời bàn ăn để ra ngoài lấy lại bình tĩnh.

Ảnh minh hoạ

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bước vào thông báo hóa đơn buổi gặp là 15.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng). Ông Lưu đề xuất mọi người cùng nhau thanh toán. Với họ, đây không chỉ là tiền cho một bữa ăn, mà còn là cách âm thầm san sẻ gánh nặng với người từng nhiều năm hào phóng chi trả cho cả lớp.

Khi Trương Chí Cường quay lại, phòng riêng đã được dọn gần xong, chỉ còn lớp trưởng nán lại. Biết toàn bộ hóa đơn đã được bạn học thanh toán, người đàn ông từng luôn đứng ra trả tiền cho mọi người bỗng lặng đi rất lâu, không nói nên lời.

Hôm sau, ông chủ động liên lạc với từng người, xin số tài khoản để gửi lại phần chi phí như lời cảm ơn. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ điều họ trân trọng không phải là tiền bạc, mà là tình bạn được gìn giữ sau hàng chục năm cùng sự thấu hiểu dành cho những áp lực mỗi người đang âm thầm gánh chịu.

Dù vậy, Trương Chí Cường vẫn nhất quyết chuyển lại đầy đủ số tiền đã chi trả, thậm chí gửi kèm một khoản lì xì đầu năm cho từng bạn học như lời chúc may mắn. Hành động ấy khiến nhiều người sững sờ và xúc động.

Giữa lúc bản thân đang đối mặt với muôn vàn khó khăn tài chính, ông vẫn cố giữ trọn thể diện, sự hào sảng và tình nghĩa với bạn bè năm xưa. Câu chuyện của người bạn học cũ khiến ông Lưu suy ngẫm: phía sau vẻ ngoài thành đạt đôi khi là những gánh nặng khó nói thành lời và điều quý giá nhất sau cùng vẫn là sự cảm thông cùng tình bạn bền bỉ theo năm tháng.

Theo Toutiao