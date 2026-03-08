Họp lớp, lớp trưởng chế giễu vì tôi gói thức ăn thừa: Chỉ đáp 13 chữ, hôm sau cô ta lập tức bị đuổi việc

Buổi họp lớp sau 15 năm

Ba ngày trước buổi họp lớp, lớp trưởng Trần Tuệ gửi lời mời trong nhóm bạn học cũ. Cô thông báo tổ chức gặp mặt tại khách sạn Tinh Duyệt, một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố, với mức chi tiêu khoảng 1.000 tệ mỗi người.

Tối hôm đó, phòng riêng của khách sạn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Trần Tuệ xuất hiện nổi bật, liên tục kể về công việc hiện tại là giám đốc kinh doanh với mức thu nhập khoảng 300.000 tệ mỗi năm, vừa mua xe BMW và có nhiều mối quan hệ làm ăn.

Ba ngày trước buổi họp lớp, lớp trưởng Trần Tuệ gửi lời mời trong nhóm bạn học cũ. (Ảnh: Sohu)

Khi nhắc đến tôi – Lâm Hiểu, cô hỏi công việc hiện tại. Tôi chỉ nói ngắn gọn rằng mình đang làm "một việc kinh doanh nhỏ". Câu trả lời ấy khiến một vài người bật cười, còn Trần Tuệ thì buông lời mỉa mai về trang phục và cuộc sống của tôi.

Tôi chỉ im lặng.

Ít ai biết rằng khách sạn Tinh Duyệt – nơi buổi họp lớp diễn ra chính là khách sạn flagship của tập đoàn do tôi sáng lập . Từ một quán ăn nhỏ nhiều năm trước, hệ thống đã phát triển thành chuỗi khách sạn với hàng chục chi nhánh. Nhưng tôi chưa từng nói điều đó với các bạn học.

Chỉ vì gói đồ ăn thừa mà mọi chuyện đảo chiều

Khi bữa tiệc gần kết thúc, trên bàn vẫn còn nhiều món ăn chưa dùng hết. Tôi nhờ nhân viên gói lại một vài món mang về, vì cho rằng bỏ đi sẽ rất lãng phí.

Hành động này lập tức khiến cả bàn chú ý. Trần Tuệ bật cười, cho rằng gói đồ ăn thừa trong một nhà hàng cao cấp là việc "mất mặt". Một vài người khác cũng tỏ ra ngại ngùng.

Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh nhờ nhân viên gói đồ ăn rồi rời khỏi buổi tiệc.

Tôi nhờ nhân viên gói lại một vài món mang về, vì cho rằng bỏ đi sẽ rất lãng phí. (Ảnh: Sohu)

Khoảng một giờ sau, Trần Tuệ đăng bài trên mạng xã hội, mỉa mai rằng "có người chưa từng thấy thế giới nên còn gói đồ ăn thừa mang về" . Dù không nhắc tên, ai cũng hiểu cô đang nói đến tôi.

Tối muộn, khi thấy mình bị tag trong phần bình luận, tôi vào xem bài viết và để lại một câu trả lời chỉ vỏn vẹn 13 chữ.

"Món này 18.000 tệ, là món đặc trưng của khách sạn nhà tôi."

Chỉ hơn mười chữ nhưng lập tức khiến phần bình luận xôn xao. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin về khách sạn Tinh Duyệt và nghi ngờ thân phận thật của tôi.

Lãnh đạo cho biết bài đăng của Trần Tuệ đã ảnh hưởng tới quan hệ với tập đoàn khách sạn Tinh Duyệt là một khách hàng lớn của công ty. (Ảnh: Sohu)

Sáng hôm sau, Trần Tuệ bị gọi lên phòng tổng giám đốc. Lãnh đạo cho biết bài đăng của cô đã ảnh hưởng tới quan hệ với tập đoàn khách sạn Tinh Duyệt là một khách hàng lớn của công ty.

Khi nghe tên chủ tịch tập đoàn là Lâm Hiểu , Trần Tuệ lập tức chết lặng. Đó chính là người bị cô chế giễu trong buổi họp lớp tối hôm trước.

Ngay trong ngày, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với Trần Tuệ vì hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh doanh nghiệp và quan hệ đối tác.

Câu chuyện sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng. Với nhiều người, đây là một lời nhắc rằng đôi khi chỉ một lời chế giễu tưởng chừng vô hại cũng có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự đoán.

Theo Sohu , Sina , 163