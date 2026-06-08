HONOR 600 Lite gây sốt nhờ nút bấm camera AI cùng màn hình sáng kỷ lục

HONOR 600 Lite mới đang thu hút sự quan tâm nhờ nhiều nâng cấp đáng chú ý. Thiết bị mang đến trải nghiệm tiện lợi với nút điều khiển máy ảnh thông minh cùng màn hình siêu sáng, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và sáng tạo nội dung mỗi ngày.

Đột phá nút bấm Camera AI tiện lợi

HONOR 600 Lite tạo điểm nhấn với phím bấm camera chuyên dụng đặt ngay cạnh thân máy. Người dùng chỉ cần một chạm để mở nhanh ứng dụng chụp ảnh mà không cần thao tác phức tạp, giúp ghi lại khoảnh khắc trên đường phố hay trong các buổi gặp gỡ bạn bè.

Cận cảnh nút bấm camera AI tiện lợi (Nguồn HONOR)

Trên HONOR 600 Lite, nút bấm này còn hỗ trợ thao tác vuốt tiện lợi để điều chỉnh mức zoom. Việc chuyển đổi góc chụp diễn ra vô cùng liền mạch, mang lại cảm giác bấm chuyên nghiệp tương tự như trên các dòng máy ảnh chuyên dụng.

Khả năng nhiếp ảnh của máy còn được nâng tầm nhờ camera chính 108MP cho độ chi tiết cực cao, giúp bạn thoải mái cắt ghép và thu phóng bố cục linh hoạt sau khi chụp mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, dù là phong cảnh rộng lớn hay các chi tiết ở khoảng cách xa.

Bên cạnh đó, tính năng AI Eraser cho phép xóa bỏ dễ dàng các vật thể không mong muốn chỉ với vài thao tác đơn giản. Hệ thống AI thông minh sẽ tự động bù đắp và tái tạo phần nền phía sau một cách chuẩn xác, giúp bức ảnh tổng thể trở nên gọn gàng, tự nhiên và ưng ý hơn.

Màn hình AMOLED 6500 nits siêu sáng

HONOR 600 Lite được trang bị màn hình AMOLED có độ sáng tối đa lên đến 6.500 nits. Người dùng dễ dàng theo dõi bản đồ, đọc tin nhắn hoặc xem nội dung ngoài trời ngay cả khi nắng gắt.

Màn hình siêu sáng, tần số quét siêu cao (Nguồn HONOR)

Tần số quét 120Hz giúp thao tác cuộn trang, lướt mạng xã hội hay chơi game diễn ra mượt mà. Hiện tượng giật hoặc bóng mờ được hạn chế đáng kể trong quá trình sử dụng. Công nghệ điều xung khử nhấp nháy kết hợp khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu theo thời gian giúp giảm cảm giác mỏi mắt khi sử dụng vào buổi tối.

Khả năng hiển thị 1 tỷ màu mang đến hình ảnh sống động, hỗ trợ tốt khi xem phim, chỉnh sửa ảnh hoặc thưởng thức các nội dung chất lượng cao.

Pin khủng 6520 mAh dùng cả ngày dài

Điểm nổi bật tiếp theo trên HONOR 600 Lite là viên pin dung lượng 6.520 mAh. Thiết bị có thể phát video liên tục hơn 28 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí kéo dài.

Dung lượng pin siêu lớn, hỗ trợ sạc nhanh tốc độ (Nguồn HONOR)

Thời lượng sử dụng ấn tượng lên đến 2 ngày mang lại sự an tâm cho người dùng khi làm việc, giữ liên lạc và di chuyển liên tục mà không còn phải phụ thuộc vào cục sạc dự phòng.

Để tối ưu hóa trải nghiệm sạc, máy được trang bị công nghệ sạc nhanh 45W kết hợp cùng tính năng tách dòng thông minh, giúp quá trình nạp năng lượng diễn ra ổn định và hạn chế tối đa tình trạng tăng nhiệt độ ngay cả khi vừa sạc vừa sử dụng.

Thiết kế siêu mỏng và độ bền 5 sao

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, HONOR 600 Lite vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 7,34 mm, giúp máy nằm gọn gàng trong lòng bàn tay và mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Độ bền của thiết bị cũng là một điểm cộng lớn khi đạt chứng nhận độ bền 5 sao, giúp tăng cường khả năng chống chịu trước các va đập ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Bên cạnh đó, tính năng kháng nước và bụi tích hợp sẽ bảo vệ máy hoạt động ổn định, bền bỉ hơn trước những tác động của thời tiết thay đổi hay các cơn mưa bất chợt.

Về mặt hiệu năng, vi xử lý Dimensity 7100 Elite mạnh mẽ kết hợp cùng bộ nhớ trong 256GB không chỉ đảm bảo trải nghiệm mượt mà, mà còn mang lại không gian lưu trữ vô cùng rộng rãi cho mọi hình ảnh, video cũng như các ứng dụng phục vụ công việc và giải trí của bạn.

HONOR 600 Lite là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc smartphone có pin lớn, màn hình sáng, thiết kế bền bỉ và trải nghiệm chụp ảnh linh hoạt. Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày. Với nhiều trang bị nổi bật trong phân khúc phổ thông, HONOR 600 Lite mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng hiện đại và là lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026.