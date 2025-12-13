Honda Vision 2026 chính thức ra mắt: Lột xác với màu mới cực "chiến", chốt ngày mở bán 18/12

Là dòng xe bán chạy nhất của Honda trong hơn một thập kỷ qua, Vision 2026 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bằng việc cập nhật xu hướng thời trang mới nhất. Với thông điệp "Bật sắc tự tin", phiên bản năm nay tập trung vào việc tinh chỉnh diện mạo để phù hợp với thị hiếu của khách hàng trẻ Gen Z.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Vision 2026 nằm ở bảng màu sắc. Phiên bản Thể thao năm nay gây ấn tượng mạnh với tông màu Bạc Đen (Bạc Nhám) hoàn toàn mới. Sự kết hợp giữa màu sơn bạc thời thượng, tay dắt sau sơn đen cá tính cùng bộ tem xe được thiết kế lại giúp tổng thể chiếc xe trở nên mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Trong khi đó, phiên bản Cao cấp là sự phối hòa giữa tông Đỏ - Đen sang trọng. Các phiên bản Đặc biệt và Tiêu chuẩn vẫn giữ lại những gam màu được ưa chuộng như Nâu Xám và Trắng Đen, hướng tới sự thanh lịch và tối giản. Tất cả các phiên bản đều sở hữu logo 3D cách điệu nổi bật trên thân xe.

Về tổng thể, Vision 2026 vẫn thừa hưởng DNA thiết kế của dòng SH cao cấp với những khối đường sắc sảo nhưng thanh thoát. Riêng phiên bản Thể thao tiếp tục sử dụng bánh xe trước kích thước lớn 16 inch, mang lại tư thế lái cao ráo, thoáng đãng và diện mạo bề thế hơn so với các bản còn lại.

Không chỉ thay đổi "lớp áo", Vision 2026 vẫn đảm bảo những tiện ích thực dụng đã làm nên thương hiệu. Xe được trang bị:

- Động cơ eSP thông minh 110cc: Tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

- Khung dập hàn laser eSAF: Giúp trọng lượng xe nhẹ hơn nhưng cứng cáp và bền bỉ hơn.

- Tiện ích hiện đại: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi cho các thiết bị di động.

- An toàn: Chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển.

Honda Vision 2026 sẽ chính thức có mặt tại các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 18/12/2025. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km.

Dưới đây là bảng giá bán lẻ đề xuất cho từng phiên bản:

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (VAT 8%) Giá đề xuất (VAT 10%) Tiêu chuẩn Trắng Đen 31.310.182 VND 31.890.000 VND Cao cấp Đỏ Xám 32.979.273 VND 33.590.000 VND Đặc biệt Nâu Xám 34.353.818 VND 34.990.000 VND Thể thao Bạc Đen, Xám Đen, Đen 36.612.000 VND 37.290.000 VND

Với mức giá khởi điểm từ hơn 31 triệu đồng cùng những nâng cấp về màu sắc, Vision 2026 dự kiến sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt mua sắm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.