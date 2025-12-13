Dù biết rõ đã bị lừa và mất sạch 2 tỷ đồng, người phụ nữ Gia Lai tiếp tục chuyển thêm hơn 1 tỷ vào tài khoản Techcombank của kẻ lừa đảo, sau đó báo công an

Ngày 11/12/2025, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị đang thụ lý điều tra 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng nhưng chỉ có một bị hại. Đó là bà H.T.T trú tỉnh Gia Lai) bị lừa kép 02 lần.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 9/2025, qua mạng xã hội Facebook, bà T kết bạn và trò chuyện với tài khoản tên "Tiến Dũng". Sau hơn 01 tháng làm quen, "Tiến Dũng" mời bà T tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website www.okxuux77.com với những lời quảng cáo hấp dẫn, mức lợi nhuận cao. Nghe hấp dẫn, bà T đã chuyển tiền để đầu tư.

Từ ngày 12/10/2025 đến ngày 06/11/2025, bà T đã chuyển tổng cộng 1,89 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào tài khoản Ngân hàng BIDV số 8886592039 do website www.okxuux77.com cung cấp.

Tuy nhiên, khi bà T muốn rút toàn bộ số tiền đầu tư tiền ảo về tài khoản ngân hàng cá nhân thì hệ thống từ chối, yêu cầu bà T phải tiếp tục chuyển tiền để nộp thuế. Bà T nghi ngờ mình bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên không tiếp tục chuyển tiền theo đề nghị của đối tượng.

Đến ngày 11/11/2025, bà T truy cập mạng xã hội Tiktok, phát hiện một video clip được đăng tải bởi tài khoản "Nguyễn Ngọc Diễm Hằng" đề cập đến nội dung hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Bà T liên hệ với tài khoản này thì được đối tượng hướng dẫn các bước lấy lại tiền. Ngày 12.11, bà T đã chuyển tổng cộng 1,25 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 3366567132 do các đối tượng cung cấp với hy vọng lấy lại số tiền đã mất do đầu tư.

Lần này, sau khi bà T chuyển tiền xong, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để hối thúc bà T phải chuyển thêm tiền. Khi bà T đến ngân hàng để tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng thì được nhân viên ngân hàng phát hiện, can ngăn. Bà T nhận ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Khi đã bị lừa đảo một lần, tuyệt đối không tin vào các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền, vì đó là là cái bẫy mà đối tượng giăng ra để tiếp tục chiếm đoạt tiền bị hại lần hai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai