Hòn đảo ở Phú Yên được công nhận danh thắng quốc gia, cách đất liền chỉ 400m, thấy san hô ngay trên cạn

Trong khoảng vài năm trở lại đây, bên cạnh những cái tên điểm đến du lịch biển đã rất nổi tiếng trước đó ở nước ta như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc, Phú Yên nổi lên như một "ngôi sao mới". Những yếu tố giúp Phú Yên thu hút du khách có thể kể tới như bãi biển với làn nước trong xanh, những cánh đồng hoa vàng trên bãi cỏ xanh hay khung cảnh hoang sơ, thơ mộng do chưa có nhiều sự tác động của con người.

Ngoài ra, ở Phú Yên cũng có nhiều hòn đảo đặc biệt, thu hút sự khám phá của du khách. Ví dụ nổi bật đó là Hòn Yến - hòn đảo được mệnh danh là nơi có thể ngắm nhìn san hô ngay trên cạn.

Hòn Yến nhìn từ trên cao (Ảnh MiA)

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên, Hòn Yến có vị trí thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hoà, huyện Tuy An. Trên thực tế, đây là một quần thể gồm các hòn đảo nhỏ nằm gần bờ, các bãi cát và gành đá cũng có muôn ngàn viên đá tròn, kích thước lớn nhỏ xen kẽ với san hô.

Từ trung tâm thành phố Tuy Hoà, du khách sẽ cần di chuyển quãng đường khoảng 15km về hướng Bắc, dọc theo quốc lộ 1A, đến thôn Nhơn Hội. Du khách cũng có thể chọn cung đường khác là đi theo con đường ven biển qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ rồi đến chợ Yến. Ở đây, du khách tiếp tục men theo các con đường liên thôn ven biển, hỏi thêm người dân địa phương. Cuối cùng, du khách thuê thuyền, thường là thuyền gỗ cũng của người dân bản địa để ra đảo.

Du khách chỉ cần ngồi thuyền thêm vài trăm mét từ đất liền để tới Hòn Yến (Ảnh Glamp Trip)

Cách đất liền chỉ 400 mét nên thời gian ngồi thuyền đến Hòn Yến rất ngắn. Thậm chí ngay từ khi ở đất liền, du khách đã có thể nhìn thấy Hòn Yến hiện lên với vẻ đẹp đầy hoang sơ với địa hình và các đặc điểm sinh học đa dạng.

Khác với những hòn đảo tại những vùng biển khác, du khách đến Hòn Yến không chỉ để tắm biển, hoà mình vào thiên nhiên hay thưởng thức cảnh quan nơi đây, mà còn bởi một trải nghiệm rất đặc biệt nữa: Ngắm san hô ngay trên cạn. Đó hoàn toàn là sự thật.

Ở Hòn Yến, du khách không cần phải mặc trên mình những bộ đồ hay dụng cụ lặn, lặn sâu xuống dòng nước mới có thể nhìn được san hô đầy màu sắc mà có thể thực hiện việc này ngay khi đứng trên bờ. Trải nghiệm này càng dễ dàng và thuận lợi hơn vào những thời điểm thuỷ triều xuống, thường vào những ngày đầu tháng và giữa tháng âm lịch.

Không cần lặn sâu xuống đáy đại dương, du khách hoàn toàn có thể ngắm san hô ngay khi đứng trên bờ ở Hòn Yến (Ảnh GrandViet Travel)

Nguyên nhân là đó là đa phần san hô đều phân bố ở tầng nông, gần bờ, mỗi lúc nước biển rút đi, chúng sẽ vô tình lộ ra. "Lúc này, cả một vùng san hô rộng lớn nổi bật trên mặt nước lung linh nhiều màu sắc và hình dáng độc đáo, gây ấn tượng với bất kỳ du khách nào", Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên giới thiệu.

Vẻ ngoài của san hô ở Hòn yến cũng được đánh giá là khác biệt hơn so với san hô ở những vùng biển ở các địa phương khác. Cụ thể, những rặng san hô nơi đây được hình thành trên trầm tích của núi lửa, hình dáng thoạt nhìn trông như những bông hoa. Trải qua thời gian dài, san hô còn bị tác động bởi sóng biển vỗ dào dạt hàng ngày. Vì thế hình dáng lại càng trở nên độc lạ hơn.

Theo các báo cáo, hiện nay tại Hòn yến có 17 loài san hô khác nhau. San hô cũng là khu vực trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển nhỏ khác như sao biển. Chính bởi những đặc điểm đặc biệt về hệ sinh thái cũng như cảnh quan thiên nhiên hay những rặng san hô sắc màu, hình dáng độc đáo có thể nhìn rõ trên cạn, năm 2018, Hòn yến đã chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận và danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Du khách có thể dễ dàng ngắm nhìn san hô (Ảnh Sở VH, TT & DL Phú Yên)

Những rặng san hô sắc màu, hình dáng như những bông hoa ở Hòn Yến (Ảnh ST)

Hiện nay, các rặng san hô tại Hòn Yến bên cạnh phục vụ thu hút du khách cũng được bảo vệ rất chặt chẽ. Du khách có thể nhìn hay chụp ảnh, song luôn được nhắc nhở hạn chế sờ trực tiếp hay đến quá gần các rặng. Thời điểm tháng 5 đến tháng 6 Âm lịch này hàng năm cũng được coi là thời điểm san hô tại Hòn Yến đẹp nhất, hay người ta còn gọi đây là "mùa hoa san hô".

Để chuyến đi thêm phần trọn vẹn, du khách cũng có thể tham khảo tham quan thêm các địa điểm lân cận nằm trong khu vực như Gành Hồ Chảo, Hòn Sụn nằm ngay kế bên Hòn Yến hay bãi Xép - địa điểm được chọn là bối cảnh quay bộ phim điện ảnh "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Ảnh Chu du 24h