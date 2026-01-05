Hòn đảo nằm ngay trung tâm Hà Nội nhưng nhiều người không hề biết: Có tên gọi và câu chuyện đặc biệt

Khi nhắc tới đảo, đa phần mọi người sẽ đều nghĩ tới chúng nằm ở vùng biển xa, giữa đại dương rộng lớn. Nhưng trên thực tế, ngay giữa lòng đô thị, vẫn có những hòn đảo đặc biệt, khiến nhiều người bất ngờ.

Sau đây là một ví dụ, hòn đảo nằm giữa lòng hồ Bảy Mẫu - một trong những hồ nước lớn nhất thủ đô Hà Nội, thuộc công viên Thống Nhất. Thời gian gần đây, hòn đảo còn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội và các diễn đàn du lịch bằng cái tên - đảo Mèo. Tên thật của hòn đảo là đảo Hòa Bình.

Đảo Hòa Bình hay gần đây được gọi là đảo Mèo, là 1 trong 2 hòn đảo giữa hồ Bảy Mẫu, nằm trong công viên Thống Nhất (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

Đảo Hòa Bình – mảng xanh ít người để ý giữa hồ Bảy Mẫu

Theo các tư liệu giới thiệu về Hồ Bảy Mẫu, đây là hồ nước có diện tích lớn bậc nhất trong nội đô Hà Nội, đóng vai trò điều hòa không khí và cảnh quan cho khu vực trung tâm. Giữa lòng hồ là hai hòn đảo nhỏ, trong đó đảo Hòa Bình nằm tách biệt, ít được nhắc tới trong các tài liệu du lịch phổ biến.

Khác với hình dung về những điểm tham quan đông đúc, đảo Hòa Bình không có công trình du lịch, không hàng quán hay dịch vụ giải trí. Trên đảo chủ yếu là cây xanh, thảm cỏ, lối đi nhỏ và không gian yên tĩnh. Nhiều người nhận định, khu vực đảo như một “lá phổi xanh”, giữ vai trò cảnh quan sinh thái hơn là điểm du lịch khai thác thương mại.

Đảo Hoà Bình phủ kín cây xanh (Ảnh: Người Đưa Tin)

Tên gọi đảo Mèo xuất hiện gần đây, chủ yếu từ các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một số con mèo được nuôi và chăm sóc trên đảo. Theo phản ánh của Sinh Viên Việt Nam - báo Tiền Phong, số lượng mèo trên đảo không nhiều như những lời đồn đoán, và đây không phải mô hình tham quan chính thức, mà chỉ là những con vật được người trông nom khu vực chăm sóc.

Cũng ít ai người biết rằng, bên trong đảo còn tồn tại một miếu thờ nhỏ, nằm khuất giữa tán cây. Miếu không có biển giới thiệu, không ghi rõ thờ ai, không tổ chức lễ hội. Theo các bài viết về đời sống đô thị, đây là dạng miếu tín ngưỡng dân gian, thường gặp ở những vị trí đặc biệt như giữa hồ hay gò đất, mang ý nghĩa cầu bình an, trấn giữ không gian. Miếu được giữ lại khi khu vực hồ Bảy Mẫu và công viên Thống Nhất được quy hoạch từ nửa sau thế kỷ 20, như một dấu tích văn hóa lặng lẽ giữa không gian hiện đại.

Du khách thích thú khi thấy mèo trên đảo (Ảnh Nalie Lan)

Du khách chia sẻ việc đi lễ tại miếu trên đảo (Ảnh Baobeii)

Muốn ghé thăm đảo, du khách cần lưu ý gì?

Theo thông tin từ những du khách đã có trải nghiệm thực tế, hiện không có cầu cố định nối từ bờ ra đảo Hòa Bình. Việc tiếp cận đảo chủ yếu thông qua các hoạt động chèo thuyền, kayak hoặc SUP được tổ chức trong khu vực Hồ Bảy Mẫu. Thời gian dừng chân trên đảo thường ngắn, khoảng 15–30 phút, đủ để đi dạo và chụp ảnh.

Du khách được khuyến cáo nên lựa chọn sáng sớm hoặc cuối chiều, khi thời tiết mát mẻ, ánh sáng đẹp. Khi lên đảo, cần giữ trật tự, không xả rác, không tự ý cho mèo ăn hay thắp hương tùy tiện tại khu vực miếu thờ. Với gia đình có trẻ nhỏ, việc giám sát khi di chuyển gần mép nước là điều đặc biệt quan trọng.

Du khách đi ca nô ra đảo (Ảnh Haana)

Các nguồn tin chính thống cũng nhấn mạnh rằng đảo Hòa Bình không phải điểm du lịch đại trà. Vì vậy, nếu ghé thăm với tâm thế trải nghiệm nhẹ nhàng, tìm kiếm sự yên tĩnh và khám phá một lát cắt khác của Hà Nội, hòn đảo nhỏ này có thể mang lại cảm giác rất khác so với những điểm đến quen thuộc trong thành phố.