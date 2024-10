Hơn 15.000 ngôi nhà ở Quảng Bình ngập sâu trong nước, người dân trắng đêm chạy lũ

Sáng 28/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Bình cho hay, do ảnh hưởng bão số 6, trên địa bàn đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Trạm Kiến Giang đạt đỉnh lũ 17,25m > BĐ3 4,25m (lúc 18h ngày 27/10); Trạm Lệ Thủy đạt đỉnh lũ 3,74m > BĐ3 1,04m (lúc 0h ngày 28/10).

Trung tâm thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều tối qua (27/10), do mưa lớn không ngớt đã khiến mực nước trên sông Kiến Giang dâng cao và chảy xiết. Tại nhiều khu vực như: thị trấn Kiến Giang, các xã: Liên Thủy, Tân Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy… nước lũ lên nhanh và tràn vào rất nhiều nhà dân gây ngập lụt.

Tại Tp.Đồng Hới, mưa lũ cũng khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường nội thị cũng bị chia cắt. Nước lên nhanh, trong đêm người dân hầu như thức trắng để dọn dẹp đồ đạc lên cao.

Đường Lê Lợi, đoạn qua xã Đức Ninh ngập sâu trong nước.

Một chiếc xe ô tô bị chết máy trên đường Hữu Nghị, Tp.Đồng Hới.

"Nước lên nhanh về đêm, cả nhà tôi phải thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao. Đến sáng nước đã ngập tầng 1 khoảng 50cm. Tôi rất sợ tái diễn lại cơn lũ cách đây 4 năm”, chị Nguyễn Thị Hương, trú xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới cho biết.

Theo BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, tại huyện Lệ Thủy, mưa lũ đã làm ngập nước 10.636 nhà, chia cắt 5 thôn bản; huyện Quảng Ninh: Ngập 4.026 nhà, chia cắt 112 thôn; thành Phố Đồng Hới có 370 hộ bị ngập nước.

Nước tràn vào nhà một hộ dân ở huyện Lệ Thủy.

Trong đêm, người dân xã Đức Ninh phải thức trắng để dọn đồ lên cao.

Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 89 hộ, 333 khẩu ở huyện Lệ Thủy. Ngoài ra, tại các xã, thị trấn vùng thấp trũng, các hộ đã di dời từ hộ nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng. Huyện Bố Trạch di dời 12 hộ/53 khẩu tại thôn Thanh Bình 1,2,3, xã Hưng Trạc; huyện Quảng Ninh: di dời 50 hộ/160 khẩu ở các thôn: Trường Sơn, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Quán Hàu.

Phương tiện, tài sản được kê lên cao để tránh lũ.

Nhiều ngầm tràn trên Quốc lộ 9B bị nước ngập sâu 0,6m, trên Quốc lộ 9C ngập sâu khoảng 1m, dài khoảng 500m, Quốc lộ 15 tại ngầm Bùng ngập sâu 1m. Mưa lũ làm sụt ta-luy âm dài khoảng 15m trên Quốc lộ 9B, tại Km77+580, xói lở đến chân nền đường và sạt lở ta-luy dương ở 32 vị trí, khối lượng khoảng 2.000m3. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại khu vực bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch dài khoảng 1,5km, sâu 2-3m...