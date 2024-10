Quảng Bình: Một người bị lũ cuốn mất tích khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

Do ảnh hưởng của bão Trà Mi , trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương miền núi. Đặc biệt, tại rốn lũ huyện Lệ Thủy, tổng lượng mưa có nơi đạt trên 400mm, trọng điểm mưa là khu vực các xã: Thái Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy… Hiện, mực nước sông Kiến Giang đang lên rất nhanh gây ngập lụt một số tuyến đường của thị trấn Kiến Giang.

Nước lũ bắt đầu tràn vào thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ.

Tính đến 16 giờ ngày 27/10, huyện Lệ Thủy đã tổ chức di dời 73 hộ dân, với 201 nhân khẩu, bao gồm: 20 hộ, 60 nhân khẩu ở bản Mít Cát (Kim Thủy); 5 hộ, 22 nhân khẩu ở bản Tân Ly (Lâm Thủy); 4 hộ, 10 nhân khẩu ở bản Khe Giữa (Ngân Thủy); 30 hộ, 85 nhân khẩu ở hồ Dạ Lam (Thái Thủy) và 14 hộ, 56 nhân khẩu ở đập Cây Bông và đập Cồn Cùng (Kim Thủy).

Nhiều vùng thlũấp trũng ở huyện Lệ Thuỷ, nước lũ đã tràn vào nhà.

Tin từ UBND xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ cho biết, tại thôn Thanh Sơn của xã này có 1 người bị mất tích . Nạn nhân là anh Lê Ngọc Hơn (SN 2002), bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn. UBND huyện Lệ Thủy đang huy động các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.