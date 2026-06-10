Hơn 150 tiểu quách nghi liên quan tới thai nhi tại Ninh Bình sẽ được đưa về đâu?

Theo người phụ trách công tác quy tập, hơn 150 tiểu quách được lập tại khu nhà tang lễ cũ ở Ninh Bình sẽ được đưa về nghĩa trang phường Hoa Lư để an táng tập trung.

Sau nhiều ngày tìm kiếm và quy tập các trường hợp nghi liên quan đến thai nhi tại cơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, lực lượng chức năng đang hoàn thiện khoảng 150 tiểu quách để đưa về nơi an táng mới.

Trao đổi với phóng viên chiều 10/6, ông Đỗ Văn Hạnh, phụ trách công tác tìm kiếm và di dời tiểu quách, cho biết toàn bộ số tiểu quách sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển đến nghĩa trang phường Hoa Lư, cách hiện trường khoảng 6 km để an táng.

Ông Đỗ Văn Hạnh, người phụ trách công tác tìm kiếm và di chuyển các tiểu quách tại khu nhà tang lễ cũ thuộc cơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.

"UBND phường chỉ đạo sau khi khai quật lên, các tiểu sẽ được đưa về nghĩa trang phường Hoa Lư. Mỗi tiểu sẽ được bố trí chôn tại một ô riêng trong khuôn viên nghĩa trang" , ông Hạnh cho biết.

Theo ông Hạnh, đến nay khoảng 30 tiểu quách đã được vận chuyển đến khu vực nghĩa trang mới.

"Số còn lại sẽ tiếp tục được đưa lên khi khu vực an táng hoàn thiện. Sau đó toàn bộ sẽ được bố trí chôn cất tập trung tại đây" , ông nói.

Công tác tìm kiếm vẫn được duy trì trong chiều 10/6 với sự tham gia của nhiều tình nguyện viên và người dân địa phương.

Khu vực đang được tìm kiếm là nhà tang lễ cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Trước đây, công trình này thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, sau đó được chuyển đổi công năng khi Bệnh viện Sản Nhi đi vào hoạt động. Từ năm 2020, sau khi bệnh viện chuyển sang cơ sở mới, khu nhà cũ bị bỏ không trong thời gian dài.

Theo những người tham gia công tác tìm kiếm, hiện trường thường xuyên có khoảng 6-7 người làm việc. Các thành viên được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau như vận hành máy xúc, đào bới, rà soát hiện trường, vệ sinh và sắp xếp các tiểu quách sau khi được quy tập.

Những ngày qua, khu vực này thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương. Tối 9/6, một lễ cầu siêu đã được tổ chức tại hiện trường, diễn ra từ khoảng 19h đến 1h sáng ngày 10/6 với sự tham gia của đông đảo người dân.

Người dân sống quanh khu vực cũng hỗ trợ điện, nước và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác tìm kiếm cũng như các hoạt động tâm linh.

Theo ông Hạnh, đến trưa 10/6, lực lượng tìm kiếm đã quy tập khoảng 150 trường hợp tại khu vực nhà tang lễ cũ. Công tác rà soát hiện trường vẫn đang được tiếp tục triển khai trong những ngày tới.

Song song với hoạt động tìm kiếm, các nhà chùa sẽ tiếp tục tổ chức lễ cầu siêu đến ngày 13/6 trước khi các tiểu quách được di chuyển hoàn toàn về nghĩa trang phường Hoa Lư để an táng tập trung.

"Nhiều người dân và các nhà hảo tâm đã đến hỗ trợ, chung tay để việc quy tập và an táng diễn ra chu đáo. Mong muốn lớn nhất của mọi người là các trường hợp được phát hiện sẽ có nơi an nghỉ ổn định, trang nghiêm" , ông Hạnh chia sẻ.