Hội tuyển thủ nô nức chúc mừng Văn Hậu lên chức "bố", tiết lộ hình ảnh Doãn Hải My trong mắt bạn bè của chồng tốt cỡ nào!

Sáu tháng sau đám cưới, cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã hạnh phúc đón con đầu lòng chào đó, đó là một bé trai dễ thương có biệt danh "Lúa". Khi Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh lễ đầy tháng của cậu quý tử, hội cầu thủ bạn thân liền kéo vào chúc mừng gia đình nhỏ.

Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương, Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng... đều có chung lời chúc con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ mau ăn, chóng lớn, mạnh khoẻ, bình an một đời, sớm biết đá bóng... Quế Ngọc Hải là người gây chú ý nhất với lời bình luận: "Tính cách giống mẹ là tuyệt vời rồi".

Đoàn Văn Hậu chính thức lên chức "bố"

Bình luận của Quế Ngọc Hải vừa trêu chọc Văn Hậu vừa trực tiếp dành lời khen cho nàng WAG Doãn Hải My. Có thể thấy, trong mắt người anh thân thiết của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My là người có tính cách tuyệt vời.

Quế Ngọc Hải khen Doãn Hải My

Sau khi hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bên con trai đầu lòng được công bố, cư dân mạng cũng dành sự chú ý và ngưỡng mộ với nhan sắc của mẹ bỉm sữa Doãn Hải My. Sau sinh một tháng, nàng WAG vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thuần, xinh đẹp, nét dịu dàng, dáng vẻ hiền thục. Ngoại hình của Doãn Hải My không có nhiều thay đổi so với thời chưa mang bầu, ngoài vòng hai thay đổi do em bé, chính Hải My cũng tự khẳng định tay chân cùng dáng người của mình không có nhiều thay đổi, dù cô nàng tăng hơn chục cân khi mang thai.