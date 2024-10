Hội thảo "The New Frontier in The Festive Season": Khai phá chiến lược giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng mùa lễ hội

Hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season” hứa hẹn giúp doanh hội nắm bắt cơ hội để bứt phá doanh thu mùa cuối năm.

Mùa cuối năm: Thời điểm cạnh tranh gay gắt và thách thức trong việc tiếp cận khách hàng

Với mong muốn tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức và tối ưu hóa cơ hội trong môi trường số biến đổi không ngừng, Athena CM by VCCorp tổ chức sự kiện hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season”, diễn ra vào ngày 27/9 tới đây tại TP.HCM.

Cuối năm là thời điểm “vàng” để các doanh nghiệp có cơ hội bứt phá về mặt doanh thu. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với không ít thách thức cùng sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc chiến chinh phục trái tim khách hàng. Một trong những đối tượng tiềm năng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng hướng đến là Gen Z, thế hệ đang nắm giữ tương lai tiêu dùng. Đối với những người dùng trẻ năng động và cá tính như Gen Z, làm sao phát triển nên những ý tưởng truyền thông đủ sáng tạo, mới mẻ để tiếp cận họ cũng là bài toán khiến không ít doanh nghiệp “đau đầu”.

Thấu hiểu điều đó, hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season” sẽ đồng hành với các doanh nghiệp, giúp các nhãn hàng có cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về thị trường, từ đó tìm ra chiến lược triển khai cùng giải pháp phù hợp để chinh phục khách hàng, đặc biệt là Gen Z hiệu quả mùa lễ hội tới.

Nắm bắt cơ hội tiềm năng qua hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season”

Tiếp cận bối cảnh mùa lễ hội, hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season” sẽ khắc họa một cách rõ nét thói quen tiêu thụ nội dung quảng cáo của người tiêu dùng nói chung và tệp khách hàng Gen Z nói riêng. Từ đây, những công thức hiệu quả để chinh phục và giữ chân khách hàng trong các hoạt động truyền thông, quảng cáo mùa lễ hội sẽ được rút ra để doanh nghiệp có thể ứng dụng dễ dàng, nhanh chóng vào thực tế. Bên cạnh đó, cách để xây dựng Meta Content Roadmap nhằm chạm đúng khách hàng mục tiêu cũng sẽ được hé lộ trong hội thảo lần này. Chưa kể, các doanh nghiệp cũng sẽ hiểu thêm việc ứng dụng Content Tech hiệu quả để đem đến những trải nghiệm đột phá hơn dành cho khách hàng.

Sự kiện quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Truyền thông - Marketing.

“Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season” là một sự kiện có quy mô ấn tượng, quy tụ hơn 150 lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp lớn trong nước, quốc tế. Sự kiện sẽ đem đến cho khách mời nhiều hoạt động đa dạng từ việc tham gia các chủ đề thảo luận, cơ hội networking với những đối tác hàng đầu, cho đến gặp gỡ trực tiếp chuyên gia để lắng nghe tham vấn. Ngoài ra, bộ tài liệu cùng ấn phẩm online bao gồm các báo cáo chuyên sâu về Gen Z, cẩm nang chinh phục Gen Z, tài liệu về sản phẩm cùng các dự án liên quan... cũng sẽ được chuẩn bị công phu gửi đến tay khách mời trước và sau sự kiện nhằm đảm bảo các khách mời có trải nghiệm trọn vẹn nhất khi đến tham dự hội thảo.

Đặc biệt, Gen Z Area cùng phòng nghiên cứu Z-Lab, dự án quy mô do VCCorp khởi xướng nhằm kiến tạo một "vũ trụ Gen Z", khắc họa bức tranh đa-sắc-chiều về thế hệ trẻ Việt Nam cũng sẽ chính thức được công bố tại sự kiện hội thảo lần này. Dự án được thực hiện bởi đội ngũ dày dạn kinh nghiệm, có sự đồng hành, hợp tác từ các chuyên gia đến từ những trường đại học hàng hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ về hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season”, đại diện BTC, chị Nguyễn Thanh Hương - CEO Athena CM Agency by VCCorp cho biết:

“ Cuối năm là thời điểm then chốt khi cuộc đua doanh thu bước vào giai đoạn cao trào với mức độ cạnh tranh khốc liệt. Với kinh nghiệm tư vấn chiến lược và triển khai hàng ngàn chiến dịch mỗi năm cho gần 4.000 nhãn hàng, chúng tôi hiểu rằng việc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các xu hướng thị trường và thấu hiểu sâu sắc hành vi tiêu dùng là chìa khóa để thương hiệu khác biệt và dẫn dầu.

Cùng với việc ra mắt dự án Gen Z Area và thành lập Z-Lab – phòng nghiên cứu chuyên biệt về insights Gen Z, chúng tôi hi vọng không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn toàn diện và đầy đủ nhất về chân dung thế hệ này, mà còn trở thành nền tảng mega marketing đắc lực với hệ sinh thái giải pháp partnership & content marketing sâu rộng, mạnh mẽ hàng đầu thị trường, giúp nhãn hàng chinh phục các mục tiêu marketing mùa lễ hội.”

Với nội dung hấp dẫn cùng quy mô ấn tượng, hội thảo “Digimarcom Conference 2024: The New Frontier in The Festive Season” là một sự kiện không thể bỏ lỡ, được kỳ vọng để lại những dấu ấn đáng nhớ cũng như đem lại nhiều giá trị thiết thực dẫn lối doanh nghiệp đạt được thành công rực rỡ vào mùa cuối năm nay.